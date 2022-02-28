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Где поесть блины в Туле

Где поесть блины в Туле

Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!
В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно. Сегодня началась масленичная неделя, следовательно, на повестке дня — блины!
 

Myslo попробовал блины в пяти разных торговых точках:

Везде заказывали с разнообразной начинкой, так как найти самый обычный блин оказалось не так-то просто. Закупку мы проводили с 11.00 до 12.00 и везде просили собрать заказ на вынос. Эта информация может быть важна для оценки времени подачи.

 

«Жираф», проспект Ленина, 26

На эту неприметную кофейню мы наткнулись совершенно случайно, когда шли в другое заведение. Внутри нас встретил приветливый персонал, который, правда, некоторое время не мог вспомнить, сколько стоит их блинчик с ветчиной.

Определившись с ценником, одна из работниц уверенно и быстро пожарила аппетитный блин и завернула в него ветчину, в то время как другая вывела на коробочке, в которую этот блин упаковали, пожелание «приятного аппетита».

На вкус — ничего особенного. Блин и блин. Ветчина и ветчина. Подкупил лишь энтузиазм персонала, поэтому не будем занижать оценку.

Цена: 99 рублей.

Вес: 75 г.

Время ожидания: Около пяти минут.

Наша оценка: 4 из 5 баллов (половину балла накинули исключительно за обаяние и приветливость персонала. И красивый почерк).

 

«БлинЛайн» в Центральном парке

Достаточно известная точка, в которой мы решили взять блин с шоколадом. В целом здесь, как понятно из названия, богатейший набор блинчиков на выбор: от простых с сахаром до блина с яичницей.

Сам блин показался очень вкусным. Поджаристый, нет дрожжевого привкуса, тонкий и прочный, не «резиновый». Он в меру сладкий, что очень хорошо! Такой блинчик оттеняет начинку, и его можно есть с чем угодно. При этом нам он показался немного толще, чем следует. Да и начинки было маловато. Впрочем, это уже детали и вкусовщина.

Цена: 120 рублей.

Вес: 150 г.

Время ожидания: 3−4 минуты.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

В наличии у «Совы» оказался десертный вариант блинчиков — с семифредо и яснополянским зефиром. Приобрели их нехотя, ведь душа требовала лосося или сёмги. Но эта покупка стала, пожалуй, лучшим вложением 250 рублей за последнюю неделю.

Удивительно, но вся редакция единогласно решила, что именно эти блины достойны стать победителем в блинном хит-параде. Самая красивая и интересная подача, из всех блинов сразу выбираешь их. Сначала — глазами, после чего понимаешь, что и со вкусом здесь все отлично. Вкусные тонкие блинчики, топинги — сгущенка, вишня, кусочки маршмэллоу и отдельно в стаканчике — мороженое крем-брюле. Идеальный вариант для сладкоежек, детей и людей, которые хотят насладиться чем-то прекрасным.
 
 

Цена: 250 рублей.

Вес: 220 г.

Время ожидания: около 5−7 минут.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«МаМа МIА», ТРЦ «Куклы»

Здесь мы, наконец-то, из всего многообразия меню заказали блинчики с сёмгой. Пообещав приготовить заказ за 15 минут, повар уложился в 12. Впрочем, ожидание стоило того: блинчики оказались весьма и весьма аппетитными.

Ребята, чуть сладковатые блинчики и солёная красная рыбка — это «бомба»! Отличная закуска как к горячительным напиткам, так и прекрасный перекус под кофе или чай. Определённо, это пятёрка и твёрдое второе место.

Цена: 237 руб.

Вес: 220 г.

Время ожидания: 12 минут.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Пекарня «Любимая», проспект Ленина, 31

Самый скромный и приемлемый вариант для перекуса на ходу. Выбор блинчиков небольшой, но имеется. Здесь мы приобрели с начинкой из абрикосового желе.

Сам блинчик оказался вкусным и приятным, а вот начинка — немного приторная. Ничего особенного ни в подаче, ни во вкусе. Впрочем, для утоления голода — очень даже ничего. Да и цена не бьёт по карману. Если вы не ждёте изысков, а просто хотите поесть, то идите прямиком в эту пекарню.

Цена: 49 руб.

Вес: 135 г.

Время ожидания: нет.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

 

Самая большая порция —  «МаМа МIА» и «Сова» (220 г).

Самый маленький блин — «Жираф» (75 г).

Дороже всех — «Сова» (250 руб.).

Дешевле всех — Пекарня «Любимая» (49 руб.).

Самые вкусные блины, по мнению редакции, — «Сова».

 

Какие блинчики любите вы? Какие блюда еще хотели бы видеть в обзорах Myslo? Делитесь в комментариях!

 

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