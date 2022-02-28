Где поесть блины в Туле
Myslo попробовал блины в пяти разных торговых точках:
- «Жираф», проспект Ленина, 26;
- «БлинЛайн» в Центральном парке;
- Кофейня «Сова», ул. Советская, 60;
- «МаМа МIА», ТРЦ «Куклы»;
- Пекарня «Любимая», проспект Ленина, 31.
Везде заказывали с разнообразной начинкой, так как найти самый обычный блин оказалось не так-то просто. Закупку мы проводили с 11.00 до 12.00 и везде просили собрать заказ на вынос. Эта информация может быть важна для оценки времени подачи.
«Жираф», проспект Ленина, 26
На эту неприметную кофейню мы наткнулись совершенно случайно, когда шли в другое заведение. Внутри нас встретил приветливый персонал, который, правда, некоторое время не мог вспомнить, сколько стоит их блинчик с ветчиной.
Определившись с ценником, одна из работниц уверенно и быстро пожарила аппетитный блин и завернула в него ветчину, в то время как другая вывела на коробочке, в которую этот блин упаковали, пожелание «приятного аппетита».
На вкус — ничего особенного. Блин и блин. Ветчина и ветчина. Подкупил лишь энтузиазм персонала, поэтому не будем занижать оценку.
Цена: 99 рублей.
Вес: 75 г.
Время ожидания: Около пяти минут.
Наша оценка: 4 из 5 баллов (половину балла накинули исключительно за обаяние и приветливость персонала. И красивый почерк).
«БлинЛайн» в Центральном парке
Достаточно известная точка, в которой мы решили взять блин с шоколадом. В целом здесь, как понятно из названия, богатейший набор блинчиков на выбор: от простых с сахаром до блина с яичницей.
Сам блин показался очень вкусным. Поджаристый, нет дрожжевого привкуса, тонкий и прочный, не «резиновый». Он в меру сладкий, что очень хорошо! Такой блинчик оттеняет начинку, и его можно есть с чем угодно. При этом нам он показался немного толще, чем следует. Да и начинки было маловато. Впрочем, это уже детали и вкусовщина.
Цена: 120 рублей.
Вес: 150 г.
Время ожидания: 3−4 минуты.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
В наличии у «Совы» оказался десертный вариант блинчиков — с семифредо и яснополянским зефиром. Приобрели их нехотя, ведь душа требовала лосося или сёмги. Но эта покупка стала, пожалуй, лучшим вложением 250 рублей за последнюю неделю.
Цена: 250 рублей.
Вес: 220 г.
Время ожидания: около 5−7 минут.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
«МаМа МIА», ТРЦ «Куклы»
Здесь мы, наконец-то, из всего многообразия меню заказали блинчики с сёмгой. Пообещав приготовить заказ за 15 минут, повар уложился в 12. Впрочем, ожидание стоило того: блинчики оказались весьма и весьма аппетитными.
Ребята, чуть сладковатые блинчики и солёная красная рыбка — это «бомба»! Отличная закуска как к горячительным напиткам, так и прекрасный перекус под кофе или чай. Определённо, это пятёрка и твёрдое второе место.
Цена: 237 руб.
Вес: 220 г.
Время ожидания: 12 минут.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
Пекарня «Любимая», проспект Ленина, 31
Самый скромный и приемлемый вариант для перекуса на ходу. Выбор блинчиков небольшой, но имеется. Здесь мы приобрели с начинкой из абрикосового желе.
Сам блинчик оказался вкусным и приятным, а вот начинка — немного приторная. Ничего особенного ни в подаче, ни во вкусе. Впрочем, для утоления голода — очень даже ничего. Да и цена не бьёт по карману. Если вы не ждёте изысков, а просто хотите поесть, то идите прямиком в эту пекарню.
Цена: 49 руб.
Вес: 135 г.
Время ожидания: нет.
Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.
Самая большая порция — «МаМа МIА» и «Сова» (220 г).
Самый маленький блин — «Жираф» (75 г).
Дороже всех — «Сова» (250 руб.).
Дешевле всех — Пекарня «Любимая» (49 руб.).
Самые вкусные блины, по мнению редакции, — «Сова».
Какие блинчики любите вы? Какие блюда еще хотели бы видеть в обзорах Myslo? Делитесь в комментариях!