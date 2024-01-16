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Крещение в Туле и области: собрали карту купелей, прогноз погоды и рекомендации специалистов
Фото Алексея Пирязева

Крещение в Туле и области: собрали карту купелей, прогноз погоды и рекомендации специалистов

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают большой церковный праздник – Крещение Господне.

Ночью принято окунаться в источники и купели. Ведь по поверью вся вода в это время обретает особые свойства. Что это за традиция? Где можно окунуться в купели? Какая погода ждет нас в крещенскую ночь и что на этот счет говорят врачи? Ответы — в материале Myslo.

Традиция русского народа

Как рассказал руководитель пресс-службы Тульской Епархии Максим Троеглазов, купание на Крещение Господне — народная традиция.

Максим Троеглазов

— В других странах ее не встретишь: например, в Палестине нет оборудованных купелей. Многие ошибочно считают, что купание в ночь с 18 по 19 января очищает от грехов, но это в корне неверно. Русская православная церковь не поддерживает эту традицию. В Крещение Господне вода дей­ствительно наделяется чудо­творными свойствами. В советские годы, во время гонений, верующие набирали ее из-под крана. В наше время, когда все храмы открыты, можно прийти на службу, набрать святой воды в церкви. Верующие люди не обязаны погружаться в купели: зимой это может быть опасно для здоровья. А вот пост 18 января и причастие на службе в храме действительно очистят от грехов.

А что думают туляки по этому поводу?

Николай Никифоров

— Купание на Крещение — семейная традиция. Она пошла от дедушки. Он приучил меня купаться в проруби на Крещение. Закалял таким образом. Каждый год погружаюсь в освященную прорубь, верю, что таким образом очищаюсь от грехов. Езжу для этого в деревню Барыбинку, там есть купель при храме.

 

Яна Черноморская

— Мое знакомство с закаливанием началось еще в дет­стве. Мы с мамой тогда жили в деревне. Выходили на улицу с ведром холодной воды и обливались. С возрастом не забывала полезную привычку. Продолжила обливаться и делать контрастный душ. Ощущения непередаваемые: мозг и организм просыпаются с утра и концентрируются. С удовольствием окунаюсь в прорубь на Крещение. В этом году буду погружаться в источник вместе с друзьями. Новичкам советую начинать с малого: обливаться прохладной водой в душе.

Опасно ли для здоровья?

Кому можно окунаться в купель, а в каких случаях лучше избежать погружения рассказал Сергей Мухин, главный врач Тульского центра медицины катастроф:

Сергей Мухин

— Любую нагрузку организму нужно давать постепенно, поэтому подготовку к купанию в крещенской воде необходимо начинать заранее, хотя бы за полгода. Если закаливание — это не про вас, то настоятельно советую воздержаться от погружения в ледяную воду. Также от народной традиции следует отказаться людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мочекаменной болезнью, сахарным диабетом, имеют аллергическую реакцию на холод, и при любых хронических заболеваниях в стадии обострения.

Если вы все же решили рискнуть и погрузиться в иордань, советую не стоять в очереди к купели раздетым и находиться в воде не более минуты. Также не погружайтесь с головой, только до уровня груди. После погружения как можно скорее войдите в теплое помещение и выпейте чай. Но ни в коем случае не алкоголь.

Об обстановке на водных объектах и прогнозе погоды на крещенскую ночь рассказал врио руководителя Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Бабкин:

Дмитрий Бабкин

— Толщина льда на реках составляет 20-25 см, на прудах — 30. В некоторых местах имеются проталины, поскольку температура последний месяц была неустойчива. Середина января в Тульской области обещает быть нехолодной. В ночь с 18 на 19 января синоптики прогнозируют температуру -8…-10 градусов ночью и -4…-5 градусов днем. Скорее всего, будет пасмурно, может пойти небольшой снег. При такой температуре погружение безопасно.

Всего в области утверждено 40 мест для погружения, из них 11 — на открытых водоемах. Там организуют дежурство спасателей, полиции и медиков. Развернуты пункты обогрева с горячим чаем.

Вашему вниманию — интерактивная карта купелей на территории области:

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:38 0
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Максим ТроеглазовСергей МухинДмитрий Бабкин
Место
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