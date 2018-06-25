Вибропрессованная или вибролитая тротуарная плитка: какую выбрать?

Плиточное покрытие пешеходной дорожки – это удобно и практично. Но только при условии, что был сделан правильный выбор плитки.

Для производства тротуарной плитки используются две технологии: вибропрессование и вибролитье. Чем они отличаются и какая из них гарантирует долговечность покрытия, рассказали специалисты завода STELLARD.

Вибролитая тротуарная плитка

Вибролитую тротуарную плитку легко произвести даже самостоятельно, для этого всего лишь нужно иметь форму, в которую заливается бетонная смесь. Сложностей в ее производстве нет, процесс практически полностью выполняется вручную. Вибролитая плитка исполняется в самых разнообразных формах, цветовых и дизайнерских решениях. И, пожалуй, это единственное явное преимущество этой технологии. Огромный минус – часто встречается некачественная плитка, которая уже после первой зимы начинает разрушаться.

Плитка, произведенная способом вибролитья, возле ТЦ в Алексине Тульской области.

Вибролитая плитка в сквере на ул. Белкина в Туле (после первой зимы).

Вибролитая плитка на ул. Первомайской до замены.

Некачественная вибропрессованная тротуарная плитка на одной из улиц Москвы.

Многие из тех, кто отдал предпочтение такой плитке, сталкиваются с необходимостью перекладывать ее уже через 2-3 года из-за очень быстрого разрушения покрытия. Разрушается же оно, как правило, потому, что производитель сэкономил на материалах и пренебрег технологическими процессами в целях более быстрого и дешевого производства.

Процесс производства вибролитой плитки:

Поэтому плитка, произведенная вибролитьем, не оправдывает ожиданий потребителя. Гарантия на нее составляет в среднем не более пяти лет. Если вы приобрели вибролитую плитку и она прослужила дольше пяти лет, то, считайте, вам очень повезло и вам попался добросовестный производитель.

Вибропрессованная тротуарная плитка

Производство тротуарной плитки методом вибропрессования происходит на высокопроизводительных станках. У крупных производителей используется надежное оборудование ведущих мировых брендов (например, на заводе STELLARD – это две современные линии немецкой фирмы Hess).

В чем же достоинства способа полусухого вибропрессования? Во-первых, на крупных заводах соблюдаются требования ГОСТ: линии автоматизированы, то есть материалы дозируются машиной, а не вручную. Во-вторых, в вибропрессованной плитке содержание воды минимально, а это увеличивает параметры морозостойкости, прочности и водонепроницаемости, улучшает прочностные характеристики бетонных изделий.

Кроме того, на заводе STELLARD каждая партия произведенного продукта проходит контроль качества.

Плюсы вибропрессованной плитки

Вибропрессованная плитка устойчива к любым погодным условиям и химическим воздействиям. Это выгодное преимущество перед вибролитой плиткой, особенно если речь идет об укладке больших площадей с соблюдением четких размеров и без расхождений кладочного узора.

Вибролитая плитка подойдет для укладки небольших дорожек с учетом минимальных нагрузок и бережной эксплуатации. Если требуется оформить территорию большой площади (парк, тротуары, городские придомовые территории и т. п.), участок с площадкой под автомобиль, то следует отдать предпочтение вибропрессованной тротуарной плитке.

Если вы хотите, чтобы покрытие служило долгие годы, то ваш выбор – вибропрессованная плитка.

Тротуарная плитка STELLARD прослужит вам минимум 25-30 лет, а гарантия производителя на нее – 10 лет!

Это экономически выгодно, поскольку исключены расходы на замену кладки: на снятие старого покрытия, приобретение новых материалов и повторную укладку.

По статистике, замена покрытия из вибролитой плитки требуется через 2-5 лет. Цены на вибролитую плитку ниже вибропрессованной ориентировочно на 10-20%. Путем несложных расчетов получаем следующие цифры: вы покупаете 100 кв. м вибролитой тротуарной плитки по 350 руб./кв. м, итого – 35 000 рублей (стоимость вибропрессованной плитки на 20% выше – 420 руб./кв. м). Через пять лет вам ее необходимо заменить, так как старое покрытие пришло в негодность. В год она обходится в 7 тыс. рублей. Вибропрессованная плитка: 42 000 руб. – покупка, минимум на 25 лет – итого 1680 рублей в год. И это не считая затрат на доставку, укладку тротуарной плитки (дважды) и ее демонтаж. Сомнительная экономия.

При выборе тротуарной плитки по технологии производства предлагаем пользоваться таблицей сравнения, которую эксперты завода STELLARD разработали для удобства клиентов.

Сравнение характеристик вибропрессованной и вибролитой тротуарной плитки.

Характеристика Вибропрессование Вибролитье Прочность Высокая, марка прочности – М400, выдерживаемая нагрузка до 400 кг на 1 кв. см Зависит от производителя, технологии конкретного производственного цеха, качества материалов. Точное значение можно узнать, принеся нам образец, для бесплатной проверки марки прочности изделия! Срок службы Минимум – 25-30 лет В среднем — 5 лет (при соблюдении соответствующих условий эксплуатации) Дизайн Ограниченное количество форм и цветов, компенсируемые множеством вариантов укладки Неограниченное количество дизайнерских решений, множество ярких цветовых решений Текстура поверхности Шероховатая, исключает скольжение Глянцевая, имеет привлекательный внешний вид Геометрия Четкие размеры и форма – плитка укладывается ровно даже на больших площадях Возможны неровности при использовании гибких силиконовых форм и ручного труда в процессе изготовления, что приводит к образованию щелей и зазоров при укладке Стоимость Стоимость на 10-20% выше аналога, низкая стоимость владения Низкая стоимость приобретения, высокая стоимость владения в связи с частой заменой изделий или всего покрытия целиком Процесс производства Автоматизированный, исключен ручной труд в технологическом процессе, следовательно – высокое качество продукции Все этапы изготовления включают ручной труд Объемы и сроки производства Высокие объемы производства в кратчайшие сроки (на заводе Stellard до 3000 м2 за смену) – Большие объемы в кратчайшие сроки В разы меньший объем производства, длительная сушка в формах, в конечном итоге данные параметры зависят от оснащенности цеха оборудованием и рабочими Параметры водонепроницаемости и морозостойкости Изделия выдерживают более 200 циклов замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии Зависит от качества сырья и материалов, соблюдения технологий производственных этапов, в разы ниже относительно параметров вибропрессованных изделий

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Завод тротуарной плитки STELLARD:

Тула, ул. Пржевальского, 12.

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