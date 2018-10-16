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Тульские медицинские лаборатории: современные анализы, точность и доступность

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Тульские медицинские лаборатории: современные анализы, точность и доступность

Обзор лабораторий, в которых можно быстро и надёжно сделать все необходимые исследования. 

ФСК КЛИНИК

 

В этом году в Туле состоялось открытие лаборатории «ДНКОМ» и туляки уже по достоинству оценили лабораторию за точность, широкий спектр проводимых исследований и доступные цены.

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Медицинский офис удобно расположился на базе «ФСК КЛИНИК» в Заречье на улице М. Горького, 29-б. Прямо здесь можно получить консультации врачей различных специальностей, сделать УЗИ и сдать все необходимые анализы.

Врачи ценят «ДНКОМ» за точные результаты исследований. Здесь проводятся самые сложные тесты.

Врач-терапевт «ФСК КЛИНИК» Фишер Сергей Николаевич:

 

«Среди услуг лаборатории «ДНКОМ» более 2130 анализов:

  • Все традиционные исследования проводятся с высочайшей степенью точности;
  • Редкие тесты, которые были доступны для сдачи только в Москве, теперь можно сдать и в Туле;
  • Выполняются превентивные исследования для тех, кто следит за состоянием своего организма.»

Чтобы узнать результаты исследований, не обязательно приезжать в лабораторию — можно получить их по электронной почте, либо распечатать из личного кабинета на сайте «ДНКОМ».

 

К вашим услугам:

  • Анализы крови и мочи;
  • Гормоны;
  • ПЦР;
  • ИППП;
  • Диагностика старения;
  • Аллергены;
  • ДНК-диета;
  • Витамины и микроэлементы;
  • Онкомаркеры;
  • Подготовка и ведение беременности;
  • Генетика.

Весь перечень анализов и цены можно посмотреть здесь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Также к услугам пациентов доступны самые разнообразные комплексные исследования:

Базовые комплексы: лабораторная панель, госпитальная панель, липидный профиль, ПЦР-скрининг, гормональный статус.
Программы обследований: госпитализация в терапевтический/хирургический стационар, диагностика диабета, состояние здоровья.
Комплексные анализы для детей: ежегодное обследование ребенка, часто болеющий ребенок, анализы для детского сада и школы.

Обратите внимание: стоимость многих исследований здесь ниже, чем в других лабораториях в нашем городе!

Деятельность лаборатории ориентирована на человека и в ценовой политике:

  • Функционирует собственный приборный парк анализаторов, который позволяет оказывать услуги по ценам ниже других лабораторий;
  • Запущена дисконтная программа для постоянных клиентов, а также рассылка бесплатных информационных материалов по сохранению здоровья и диагностике старения;
  • Созданы панели для комплексного или частичного исследования организма по специальной цене;
  • Результаты анализов вы можете посмотреть на сайте компании, получить на вашу электронную почту или забрать бланки с печатями лично в офисе компании.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Поэтому если вы находитесь в поиске компании, работающей по мировым стандартам, — посетите лабораторию «ДНКОМ».

Станьте участником накопительной дисконтной программы лояльности в «Лаборатории ДНКОМ»! Ваша скидка будет расти от объема получаемых услуг. Стартуя с минимальных 3%, вы можете получить
максимальную скидку 10%.

Тула, ул. М. Горького, 29-б
8 (4872) 77-03-03

fskclinic.ru

dnkom.ru

 

Центр молекулярной диагностики (CMD)

Если вам нужно быстро получить достоверные анализы, приходите в Центр молекулярной диагностики (CMD). 

Здесь можно сдать почти все известные в нашей стране на данный момент лабораторные исследования, и быть уверенным, что их сделают максимально точно,
быстро и доступно.

Центр молекулярной диагностики (CMD) — это крупнейший лабораторно-диагностический центр в России. Он работает на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора им. В. И. Покровского.

В CMD вы можете пройти общеклинические и биохимические исследования, сдать ПЦР-анализы (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии, микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.), иммунологические, аллергологические и многие другие.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кроме распространённых видов анализов в лаборатории CMD делают уникальные современные исследования:

Комплекс Флороценоз (для женщин) — позволяет выявить четыре основные группы микроорганизмов, вызывающих нарушения микрофлоры у женщин, провоцирующие развитие ряда осложнений, влияющих на женскую репродуктивную функцию: воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, эндометритов и др.

Ранняя диагностика вируса папилломы человека.

Все исследования в CMD-лаборатории проводятся специалистами высшей категории, с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и др. Это гарантирует качество лабораторной диагностики на уровне современных мировых стандартов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, а также с зарубежными клиниками и университетами.

В CMD-лаборатории ваши анализы выполнят в кратчайшие сроки и всегда качественно!

Экономьте своё время! Вам не придётся приезжать повторно за результатами анализов в лабораторию. Вы сможете получить их не выходя из дома — прямо на сайте учреждения, в личном кабинете, или на электронную почту. Когда результаты будут готовы, вам придёт СМС-сообщение.

Оставьте заявку на лабораторные исследования на сайте и получите приятный сюрприз — 5% скидку!

Центр молекулярной диагностики (CMD) в Туле работает совместно с медицинским центром «Мерцана». В этом центре ведут приём квалифицированные специалисты: невролог, ревматолог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог, уролог, логопед. Также здесь можно пройти УЗ-исследование. Записаться на приём врача можно по телефону или на сайте.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. М. Горького, 1
8 (4872) 49-09-52, 8 (4872) 79-07-95, 8 (920) 77-555-99

Тула, ул. Лейтейзена, 6
8 (4872) 704-174, 8 (4872) 79-02-40

mcm71.ru

Группа ВК

 

Диамед, лечебно-диагностический центр

Вам нужно получить быстрые, надёжные и точные результаты исследований за разумную стоимость? Приходите в медицинский центр «Диамед»! Здесь вы можете сдать широкий спектр анализов и не беспокоиться о точности результата.

Не обязательно приходить на анализ только утром, как в государственной поликлинике, и стоять в долгой очереди. В МЦ «Диамед» вы можете сдать анализы в любое удобное для вас время до 20.00.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В этой лаборатории можно сдать все виды анализов, в том числе редкие:

  • Общеклинические анализы — метод, который может выявить заболевания различных органов и систем человека.
  • Биохимические анализы — метод диагностики состояния внутренних органов (почки, поджелудочная железа, печень и др.) и обменных процессов.
  • Анализ на ВИЧ.
  • Анализ на RW (сифилис) + ВИЧ. Такой анализ крови, а также на гепатит B и C необходимо сдавать всем женщинам в период вынашивания беременности.
  • Гемостазиология — исследование, позволяющее получить подробную информацию (биохимический анализ) о крови: ее свертываемость, густота, биохимия и физиология.
  • Изосерология — исследование на определение группы крови, резус-фактора, групповых антител.
  • Онкомаркеры — исследования, которые выявляют наличие злокачественных опухолей в организме человека.
  • Гормональное обследование — диагностика, позволяющая оценить работы эндокринных органов, желез, а также яичников.
  • Молекулярная диагностика — метод, обеспечивающий получение информации о наследственных патологиях, предрасположенностях, заболеваниях.
  • Микробиологические исследования — диагностика организма на наличие патогенных грибов, бактерий, гнойно-воспалительных заболеваний.
  • Цитологические исследования — диагностика, необходимая для гинекологии и урологии. Проводится исследование пораженных тканей, участков кожи, ран, свищей и др.
  • Гистологические исследования — диагностика клеток, которая позволяет получить информацию о различных новообразованиях (например родинки) и в гинекологии.
  • Аутоиммунная диагностика — исследование, которое выявляет наличие антител, различных повреждений тканей организма, органов.
  • Иммунологическая диагностика — позволяет получить информацию о нарушениях в работе иммунной системы, о наличие антител.
  • Генетический анализ — установление родственных связей, выявление наследственных предрасположенностей. Проводится с использованием анализа крови, волос, соскоба.
  • Аллергологические исследования — выявляют наличие аллергических реакций. Позволяют установить источник аллергической реакции.
  • Серологические анализы — исследование, которое выявляет свойства сыворотки крови.

Кроме лабораторных исследований в медицинском центре «Диамед» можно получить консультации специалистов:

  • гинеколога,
  • уролога,
  • невролога,
  • дерматолога,
  • стоматолога.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

А ещё здесь можно сделать УЗИ, в том числе и 4D УЗИ для беременных.

«Диамед» поможет вам быть здоровыми!

Тула, ул. Демидовская, 179
8 (4872) 39-30-33, 8 (953) 428-92-72

diamed-tula.ru

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вчера, в 10:00 0
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