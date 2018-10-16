Тульские медицинские лаборатории: современные анализы, точность и доступность
Обзор лабораторий, в которых можно быстро и надёжно сделать все необходимые исследования.
ФСК КЛИНИК
В этом году в Туле состоялось открытие лаборатории «ДНКОМ» и туляки уже по достоинству оценили лабораторию за точность, широкий спектр проводимых исследований и доступные цены.
Медицинский офис удобно расположился на базе «ФСК КЛИНИК» в Заречье на улице М. Горького, 29-б. Прямо здесь можно получить консультации врачей различных специальностей, сделать УЗИ и сдать все необходимые анализы.
Врачи ценят «ДНКОМ» за точные результаты исследований. Здесь проводятся самые сложные тесты.
Врач-терапевт «ФСК КЛИНИК» Фишер Сергей Николаевич:
«Среди услуг лаборатории «ДНКОМ» более 2130 анализов:
- Все традиционные исследования проводятся с высочайшей степенью точности;
- Редкие тесты, которые были доступны для сдачи только в Москве, теперь можно сдать и в Туле;
- Выполняются превентивные исследования для тех, кто следит за состоянием своего организма.»
Чтобы узнать результаты исследований, не обязательно приезжать в лабораторию — можно получить их по электронной почте, либо распечатать из личного кабинета на сайте «ДНКОМ».
К вашим услугам:
- Анализы крови и мочи;
- Гормоны;
- ПЦР;
- ИППП;
- Диагностика старения;
- Аллергены;
- ДНК-диета;
- Витамины и микроэлементы;
- Онкомаркеры;
- Подготовка и ведение беременности;
- Генетика.
Весь перечень анализов и цены можно посмотреть здесь.
Также к услугам пациентов доступны самые разнообразные комплексные исследования:
Базовые комплексы: лабораторная панель, госпитальная панель, липидный профиль, ПЦР-скрининг, гормональный статус.
Программы обследований: госпитализация в терапевтический/хирургический стационар, диагностика диабета, состояние здоровья.
Комплексные анализы для детей: ежегодное обследование ребенка, часто болеющий ребенок, анализы для детского сада и школы.
Обратите внимание: стоимость многих исследований здесь ниже, чем в других лабораториях в нашем городе!
Деятельность лаборатории ориентирована на человека и в ценовой политике:
- Функционирует собственный приборный парк анализаторов, который позволяет оказывать услуги по ценам ниже других лабораторий;
- Запущена дисконтная программа для постоянных клиентов, а также рассылка бесплатных информационных материалов по сохранению здоровья и диагностике старения;
- Созданы панели для комплексного или частичного исследования организма по специальной цене;
- Результаты анализов вы можете посмотреть на сайте компании, получить на вашу электронную почту или забрать бланки с печатями лично в офисе компании.
Поэтому если вы находитесь в поиске компании, работающей по мировым стандартам, — посетите лабораторию «ДНКОМ».
Станьте участником накопительной дисконтной программы лояльности в «Лаборатории ДНКОМ»! Ваша скидка будет расти от объема получаемых услуг. Стартуя с минимальных 3%, вы можете получить
максимальную скидку 10%.
Тула, ул. М. Горького, 29-б
8 (4872) 77-03-03
Центр молекулярной диагностики (CMD)
Если вам нужно быстро получить достоверные анализы, приходите в Центр молекулярной диагностики (CMD).
Здесь можно сдать почти все известные в нашей стране на данный момент лабораторные исследования, и быть уверенным, что их сделают максимально точно,
быстро и доступно.
Центр молекулярной диагностики (CMD) — это крупнейший лабораторно-диагностический центр в России. Он работает на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора им.
В CMD вы можете пройти общеклинические и биохимические исследования, сдать ПЦР-анализы (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии, микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.), иммунологические, аллергологические и многие другие.
Кроме распространённых видов анализов в лаборатории CMD делают уникальные современные исследования:
Комплекс Флороценоз (для женщин) — позволяет выявить четыре основные группы микроорганизмов, вызывающих нарушения микрофлоры у женщин, провоцирующие развитие ряда осложнений, влияющих на женскую репродуктивную функцию: воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, эндометритов и др.
Ранняя диагностика вируса папилломы человека.
Все исследования в CMD-лаборатории проводятся специалистами высшей категории, с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и др. Это гарантирует качество лабораторной диагностики на уровне современных мировых стандартов.
Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, а также с зарубежными клиниками и университетами.
В CMD-лаборатории ваши анализы выполнят в кратчайшие сроки и всегда качественно!
Экономьте своё время! Вам не придётся приезжать повторно за результатами анализов в лабораторию. Вы сможете получить их не выходя из дома — прямо на сайте учреждения, в личном кабинете, или на электронную почту. Когда результаты будут готовы, вам придёт СМС-сообщение.
Оставьте заявку на лабораторные исследования на сайте и получите приятный сюрприз — 5% скидку!
Центр молекулярной диагностики (CMD) в Туле работает совместно с медицинским центром «Мерцана». В этом центре ведут приём квалифицированные специалисты: невролог, ревматолог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог, уролог, логопед. Также здесь можно пройти УЗ-исследование. Записаться на приём врача можно по телефону или на сайте.
Тула, ул. М. Горького, 1
Тула, ул. Лейтейзена, 6
8 (4872) 704-174, 8 (4872) 79-02-40
Диамед, лечебно-диагностический центр
Вам нужно получить быстрые, надёжные и точные результаты исследований за разумную стоимость? Приходите в медицинский центр «Диамед»! Здесь вы можете сдать широкий спектр анализов и не беспокоиться о точности результата.
Не обязательно приходить на анализ только утром, как в государственной поликлинике, и стоять в долгой очереди. В МЦ «Диамед» вы можете сдать анализы в любое удобное для вас время до 20.00.
В этой лаборатории можно сдать все виды анализов, в том числе редкие:
- Общеклинические анализы — метод, который может выявить заболевания различных органов и систем человека.
- Биохимические анализы — метод диагностики состояния внутренних органов (почки, поджелудочная железа, печень и др.) и обменных процессов.
- Анализ на ВИЧ.
- Анализ на RW (сифилис) + ВИЧ. Такой анализ крови, а также на гепатит B и C необходимо сдавать всем женщинам в период вынашивания беременности.
- Гемостазиология — исследование, позволяющее получить подробную информацию (биохимический анализ) о крови: ее свертываемость, густота, биохимия и физиология.
- Изосерология — исследование на определение группы крови, резус-фактора, групповых антител.
- Онкомаркеры — исследования, которые выявляют наличие злокачественных опухолей в организме человека.
- Гормональное обследование — диагностика, позволяющая оценить работы эндокринных органов, желез, а также яичников.
- Молекулярная диагностика — метод, обеспечивающий получение информации о наследственных патологиях, предрасположенностях, заболеваниях.
- Микробиологические исследования — диагностика организма на наличие патогенных грибов, бактерий, гнойно-воспалительных заболеваний.
- Цитологические исследования — диагностика, необходимая для гинекологии и урологии. Проводится исследование пораженных тканей, участков кожи, ран, свищей и др.
- Гистологические исследования — диагностика клеток, которая позволяет получить информацию о различных новообразованиях (например родинки) и в гинекологии.
- Аутоиммунная диагностика — исследование, которое выявляет наличие антител, различных повреждений тканей организма, органов.
- Иммунологическая диагностика — позволяет получить информацию о нарушениях в работе иммунной системы, о наличие антител.
- Генетический анализ — установление родственных связей, выявление наследственных предрасположенностей. Проводится с использованием анализа крови, волос, соскоба.
- Аллергологические исследования — выявляют наличие аллергических реакций. Позволяют установить источник аллергической реакции.
- Серологические анализы — исследование, которое выявляет свойства сыворотки крови.
Кроме лабораторных исследований в медицинском центре «Диамед» можно получить консультации специалистов:
- гинеколога,
- уролога,
- невролога,
- дерматолога,
- стоматолога.
А ещё здесь можно сделать УЗИ, в том числе и 4D УЗИ для беременных.
«Диамед» поможет вам быть здоровыми!
Тула, ул. Демидовская, 179