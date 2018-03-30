Тульские лаборатории: где сдать анализы
Обзор тульских медицинских центров и отдельных лабораторий, в которых можно быстро и надёжно сдать анализы.
Если вам нужно быстро и в удобное время сдать анализы, и быстро получить достоверные результаты, не выходя из дома, выбирайте негосударственные лаборатории. Мы собрали в обзоре три такие лаборатории, в которых вы сможете удобно и качественно пройти все исследования.
ФСК КЛИНИК
В этом году в Туле состоялось открытие лаборатории «ДНКОМ».
Медицинский офис удобно расположился на базе «ФСК КЛИНИК» на улице М. Горького, 29Б. Прямо здесь можно получить консультацию врача и сдать все необходимые анализы.
Врачи ценят «ДНКОМ» за точные результаты исследований. Здесь проводятся самые сложные тесты.
Среди услуг лаборатории «ДНКОМ» более 2130 анализов:
- все традиционные исследования с высочайшей степенью точности;
- редкие тесты, которые были доступны для сдачи только в Москве, а теперь и в Туле;
- превентивные исследования для тех, кто следит за состоянием своего организма.
К вашим услугам:
- Анализы крови и мочи;
- Гормоны;
- ПЦР;
- ИППП;
- Диагностика старения;
- Аллергены;
- ДНК-диета;
- Витамины и микроэлементы;
- Онкомаркеры;
- Подготовка и ведение беременности;
- Генетика.
Весь перечень анализов и цены можно посмотреть здесь.
Обратите внимание: стоимость многих исследований здесь ниже, чем в других лабораториях в нашем городе!
Деятельность лаборатории ориентирована на человека и в ценовой политике:
- Функционирует собственный приборный парк анализаторов, который позволяет оказывать услуги по ценам ниже других лабораторий;
- Запущена дисконтная программа для постоянных клиентов, а также рассылка бесплатных информационных материалов по сохранению здоровья и диагностике старения;
- Созданы панели для комплексного или частичного исследования организма по специальной цене;
- Результаты анализов вы можете посмотреть на сайте компании, получить на вашу электронную почту или забрать бланки с печатями лично в офисе компании.
Поэтому если вы находитесь в поиске компании, работающей по мировым стандартам, — посетите лабораторию «ДНКОМ».
Станьте участником накопительной дисконтной программы лояльности в «Лаборатории ДНКОМ»! Ваша скидка будет расти от объема получаемых услуг. Стартуя с минимальных 3%, вы можете получить
максимальную скидку 10%.
Тула, ул. М. Горького, 29б
8 (4872) 77-03-03
МЕДИКА. ЛАБ, медико-диагностический центр
Компания «МЕДИКА.ЛАБ» работает в Туле с 2014 года. На сегодня это крупнейшая лаборатория, в которой можно сделать более 2000 различных видов медицинских анализов по различным направлениям:
- Гематология и широкий спектр изосерологических исследований
- Общеклинические исследования
- Биохимические исследования
- Гормоны и онкомаркеры
- Иммунологические исследования
- Бактериологические исследования
- ПЦР-диагностика
- Аллергология
- Цитологические и гистологические исследования
- Другие виды исследований
Кроме широкого спектра стандартных исследований компания «МЕДИКА.ЛАБ» предлагает своим пациентам новые направления:
- Генетические исследования в области репродуктивного здоровья и онкопатологии (включая оценку генетической предрасположенности к онкозаболеваниям, генетическую оценку эффективности применения таргетных препаратов при лечении) в сотрудничестве с Центром инновационных биотехнологий «Аллель» (Москва);
- Исследования системы гемостаза, включая оценку генетических факторов развития тромбофилий и контроль и оценку эффективности применения антикоагуляционной терапии НМГ.
Исследования отвечают всем стандартам качества.
Большинство анализов здесь делают в течение одного дня.
На следующее утро вам уже будет
известен результат!
Принцип лаборатории «МЕДИКА.ЛАБ» — доступные высококачественные медицинские анализы самому широкому кругу пациентов. Поэтому цены на исследования здесь умеренные.
Не можете приехать сами и сдать анализ в лаборатории «МЕДИКА.ЛАБ»? Выездные специалисты (фельдшеры-лаборанты и медицинские сестры) приедут к вам для взятия любого биологического материала (кроме анализов на ПЦР и исследований урогенитального тракта).
Заказ на выезд можно оформить домой, в офис или на другую согласованную территорию.
Чтобы узнать результаты исследования, не обязательно приезжать в лабораторию — можно получить их по электронной почте.
«МЕДИКА.ЛАБ» гарантирует конфиденциальность и сохранение медицинской тайны.
Действуют скидочные программы.
Каждую среду здесь действует акция: на все анализы — скидка 10%.
Чтобы воспользоваться скидкой, при оформлении заявки сообщите промокод МЕДИКАЛАБ2017 администратору.
Тула, Красноармейский проспект, 20
8 (953) 183-11-77
Центр молекулярной диагностики (CMD)
«Центр молекулярной диагностики» (CMD) приглашает туляков, которым нужно быстро получить достоверные анализы.
Здесь можно сдать почти все известные в нашей стране на данный момент исследования и быть уверенным, что их сделают на максимальном уровне, быстро и доступно.
«Центр молекулярной диагностики» (CMD) — это крупнейший лабораторно-диагностический центр в России. Он работает на базе Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора имени
В CMD вы можете пройти общеклинические и биохимические исследования, ПЦР-анализы (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии, микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.), иммунологические, аллергологические и многие другие виды анализов.
Кроме распространённых видов анализов в лаборатории CMD можно пройти уникальные современные исследования:
Комплекс Флороценоз (для женщин) — позволяет выявить четыре основные группы микроорганизмов, вызывающих нарушения микрофлоры у женщин, провоцирующие развитие ряда осложнений, влияющих на женскую репродуктивную функцию: воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, эндометритов и др.
Ранняя диагностика вируса папилломы человека.
Все исследования в CMD-лаборатории проводятся специалистами высшей категории, с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и др. Это гарантирует качество лабораторной диагностики на уровне современных мировых стандартов.
Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, а также с зарубежными клиниками и университетами.
В CMD-лаборатории ваши анализы выполнят в кратчайшие сроки и всегда качественно!
За результатами анализов не придётся ехать в лабораторию. Вы сможете получить их не выходя из дома — прямо на сайте учреждения, в личном кабинете, а также на электронную почту. О готовности вашего анализа вам сообщат СМС-сообщением.
Оставьте заявку на лабораторные исследования на сайте и получите приятный сюрприз — 5% скидку!
«Центр молекулярной диагностики» (CMD) в Туле работает совместно с медицинским центром «Мерцана». В этом центре ведут приём квалифицированные специалисты: невролог, ревматолог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог, уролог, логопед. Также здесь можно пройти УЗ-исследование. Записаться на приём врача можно по телефону или на сайте.
Тула, ул. М. Горького, 1
Тула, ул. Лейтейзена, 6
8 (4872) 704−174, 8 (4872) 79-02-40