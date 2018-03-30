Тульские лаборатории: где сдать анализы

Обзор тульских медицинских центров и отдельных лабораторий, в которых можно быстро и надёжно сдать анализы.

Если вам нужно быстро и в удобное время сдать анализы, и быстро получить достоверные результаты, не выходя из дома, выбирайте негосударственные лаборатории. Мы собрали в обзоре три такие лаборатории, в которых вы сможете удобно и качественно пройти все исследования.

ФСК КЛИНИК

В этом году в Туле состоялось открытие лаборатории «ДНКОМ».

Медицинский офис удобно расположился на базе «ФСК КЛИНИК» на улице М. Горького, 29Б. Прямо здесь можно получить консультацию врача и сдать все необходимые анализы.

Врачи ценят «ДНКОМ» за точные результаты исследований. Здесь проводятся самые сложные тесты.

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Среди услуг лаборатории «ДНКОМ» более 2130 анализов:

- все традиционные исследования с высочайшей степенью точности;

- редкие тесты, которые были доступны для сдачи только в Москве, а теперь и в Туле;

- превентивные исследования для тех, кто следит за состоянием своего организма.

К вашим услугам:

Анализы крови и мочи;

Гормоны;

ПЦР;

ИППП;

Диагностика старения;

Аллергены;

ДНК-диета;

Витамины и микроэлементы;

Онкомаркеры;

Подготовка и ведение беременности;

Генетика.

Весь перечень анализов и цены можно посмотреть здесь.

Обратите внимание: стоимость многих исследований здесь ниже, чем в других лабораториях в нашем городе!

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Деятельность лаборатории ориентирована на человека и в ценовой политике:

Функционирует собственный приборный парк анализаторов, который позволяет оказывать услуги по ценам ниже других лабораторий;

Запущена дисконтная программа для постоянных клиентов, а также рассылка бесплатных информационных материалов по сохранению здоровья и диагностике старения;

Созданы панели для комплексного или частичного исследования организма по специальной цене;

Результаты анализов вы можете посмотреть на сайте компании, получить на вашу электронную почту или забрать бланки с печатями лично в офисе компании.

Поэтому если вы находитесь в поиске компании, работающей по мировым стандартам, — посетите лабораторию «ДНКОМ».

Станьте участником накопительной дисконтной программы лояльности в «Лаборатории ДНКОМ»! Ваша скидка будет расти от объема получаемых услуг. Стартуя с минимальных 3%, вы можете получить

максимальную скидку 10%.

Тула, ул. М. Горького, 29б

8 (4872) 77-03-03

fskclinic.ru

dnkom.ru

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МЕДИКА. ЛАБ, медико-диагностический центр

Компания «МЕДИКА.ЛАБ» работает в Туле с 2014 года. На сегодня это крупнейшая лаборатория, в которой можно сделать более 2000 различных видов медицинских анализов по различным направлениям:

Гематология и широкий спектр изосерологических исследований

Общеклинические исследования

Биохимические исследования

Гормоны и онкомаркеры

Иммунологические исследования

Бактериологические исследования

ПЦР-диагностика

Аллергология

Цитологические и гистологические исследования

Другие виды исследований

Кроме широкого спектра стандартных исследований компания «МЕДИКА.ЛАБ» предлагает своим пациентам новые направления:

Генетические исследования в области репродуктивного здоровья и онкопатологии (включая оценку генетической предрасположенности к онкозаболеваниям, генетическую оценку эффективности применения таргетных препаратов при лечении ) в сотрудничестве с Центром инновационных биотехнологий «Аллель» (Москва);

) в сотрудничестве с Центром инновационных биотехнологий «Аллель» (Москва); Исследования системы гемостаза, включая оценку генетических факторов развития тромбофилий и контроль и оценку эффективности применения антикоагуляционной терапии НМГ.

Исследования отвечают всем стандартам качества.

Большинство анализов здесь делают в течение одного дня.

На следующее утро вам уже будет

известен результат!

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Принцип лаборатории «МЕДИКА.ЛАБ» — доступные высококачественные медицинские анализы самому широкому кругу пациентов. Поэтому цены на исследования здесь умеренные.

Не можете приехать сами и сдать анализ в лаборатории «МЕДИКА.ЛАБ»? Выездные специалисты (фельдшеры-лаборанты и медицинские сестры) приедут к вам для взятия любого биологического материала (кроме анализов на ПЦР и исследований урогенитального тракта).

Заказ на выезд можно оформить домой, в офис или на другую согласованную территорию.

Чтобы узнать результаты исследования, не обязательно приезжать в лабораторию — можно получить их по электронной почте.

«МЕДИКА.ЛАБ» гарантирует конфиденциальность и сохранение медицинской тайны.

Действуют скидочные программы.

Каждую среду здесь действует акция: на все анализы — скидка 10%.

Чтобы воспользоваться скидкой, при оформлении заявки сообщите промокод МЕДИКАЛАБ2017 администратору.

Тула, Красноармейский проспект, 20

8 (953) 183-11-77

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Центр молекулярной диагностики (CMD)

«Центр молекулярной диагностики» (CMD) приглашает туляков, которым нужно быстро получить достоверные анализы.

Здесь можно сдать почти все известные в нашей стране на данный момент исследования и быть уверенным, что их сделают на максимальном уровне, быстро и доступно.

«Центр молекулярной диагностики» (CMD) — это крупнейший лабораторно-диагностический центр в России. Он работает на базе Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора имени В. И. Покровского .

В CMD вы можете пройти общеклинические и биохимические исследования, ПЦР-анализы (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии, микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.), иммунологические, аллергологические и многие другие виды анализов.

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Кроме распространённых видов анализов в лаборатории CMD можно пройти уникальные современные исследования:

Комплекс Флороценоз (для женщин) — позволяет выявить четыре основные группы микроорганизмов, вызывающих нарушения микрофлоры у женщин, провоцирующие развитие ряда осложнений, влияющих на женскую репродуктивную функцию: воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, эндометритов и др.

Ранняя диагностика вируса папилломы человека.

Все исследования в CMD-лаборатории проводятся специалистами высшей категории, с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и др. Это гарантирует качество лабораторной диагностики на уровне современных мировых стандартов.

Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, а также с зарубежными клиниками и университетами.

В CMD-лаборатории ваши анализы выполнят в кратчайшие сроки и всегда качественно!

За результатами анализов не придётся ехать в лабораторию. Вы сможете получить их не выходя из дома — прямо на сайте учреждения, в личном кабинете, а также на электронную почту. О готовности вашего анализа вам сообщат СМС-сообщением.

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Оставьте заявку на лабораторные исследования на сайте и получите приятный сюрприз — 5% скидку!

«Центр молекулярной диагностики» (CMD) в Туле работает совместно с медицинским центром «Мерцана». В этом центре ведут приём квалифицированные специалисты: невролог, ревматолог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог, уролог, логопед. Также здесь можно пройти УЗ-исследование. Записаться на приём врача можно по телефону или на сайте.

Тула, ул. М. Горького, 1

8 (4872) 49-09-52 , 8 (4872) 79-07-95 , 8 (920) 77−555−99

Тула, ул. Лейтейзена, 6

8 (4872) 704−174, 8 (4872) 79-02-40

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