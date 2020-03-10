10 самых таинственных мест Тульской губернии

Фото из архива Myslo.

Весна — не только пора расцвета природы, но ещё и сезон обострения внимания ко всякого рода паранормальным явлениям, мистике и легендам. Что ж, нам есть что рассказать по этому поводу.

Лысая гора

Начнём, пожалуй, с места массового уфологического туризма — алексинской Лысой горы, которая расположена возле деревни Соломасово.

В 1999 году местный краевед Сергей Васильевич Зверев случайно обнаружил у её подножия несколько предметов из кремния — рубила, ножи и наконечники. Пригляделся и рассмотрел на срезах крошечные рисунки, сделанные под воздействием высоких температур (по его утверждению) минеральными и эмалевыми красками.

Тут и человечки, и разнообразные (в том числе неизвестные) животные, и — внимание! — дискообразные летательные аппараты. Последнее обстоятельство привлекло к «лысогорью» целую стаю уфологов и экстрасенсов, заявивших в итоге, что находки Сергея Васильевича созданы с применением инопланетных высоких технологий.

То есть сотни тысяч лет назад к осанистым неандертальцам и доброжелательным кроманьонцам, жившим на берегах Вашаны, прилетали «наставники» из других миров, чтобы совместно творить художественные поделки. И наставники эти, судя по рассказам местных жителей, по сей день частенько наведываются к Лысой горе на своих летающих тарелках! Сам Зверев одну, похожую на автобус, успел сфотографировать, но, к сожалению, снимок получился нечётким…

Рядом с Соломасово имеются ещё и некие загадочные пещеры, на стенах которых — не менее загадочные рисунки.

Под ногами попадаются камни (тоже загадочные), которые, по утверждению экстрасенсов, способны менять ауру человека.

К настоящему времени Международной ассоциацией уфологов Лысая гора вместе с пещерами признана аномальной зоной.

То ли девушки, а то ли виденья...

Сразу несколько призраков прекрасных, но несчастных дам обосновались в старинных зданиях Тулы и губернии.

В доме купца Сабурова (пос. Крапивна) по сю пору появляется призрак безутешной дочери его Глафиры, которая застрелилась, узнав об измене жениха.

В бывшей усадьбе помещика Гордеева в Якшино (Дубенский район), в т. н. «Голицинском теремке», обосновалась некая призрачная «серая дама», при жизни бывшая близкой родственницей хозяина имения. Характер у дамы скверный, она его изредка демонстрирует — маячит в окне, шумит, роняет предметы. Люди пугаются.

Бесплотная «Дама в белом» барражирует по-над аллеями знаменитого парка усадьбы Бобринских в Богородицке. По легенде, приехала погостить в семейство графа из Санкт-Петербурга, да и влюбилась в здешнего красавца-садовника. Взаимности не обрела, сильно расстроилась и утопилась в пруду.

В доме Лугининых (ул. Менделеевская, первый корпус педуниверситета) мается неупокоенная душа Лизаветы — дочери последнего владельца дома Николая Максимовича. Отправил отец её в Париж, а она там тайно обвенчалась со своим гувернёром. Вернулась домой, папеньке рассказала, а тот её в одной из спален и заточил. Француз разлуки не вынес, повесился под окнами любимой. А бедная Лиза то ли умерла родами, то ли тоже повесилась...

Загадочные камни

Под Ефремовом, на берегу Красивой Мечи, возвышается самый известный мегалит тульского края — Конь-камень. 20-тонная глыба мирно покоится на трёх камнях меньшего размера. Кто её сюда взгромоздил — люди или добравшийся до этих мест ледник? Если люди, то зачем? Загадка однако!

Не просто одинокие таинственные камни, а целые мегалитические комплексы расположены в районах населенных пунктов Белоозеро (Кимовский район), Красный Холм (Воловский район), Сабурово (Куликово поле), дер. Большой Конь (Чернский район), дер. Мощены (Белевский район) и других.

Вокруг загадочных булыжников ходит немало легенд и слухов, в частности, о любопытных «летающих тарелках», таинственных звуках, загадочном свечении и пр.

Многие мегалиты имеют на поверхности круглые углубления природного или искусственного происхождения, т. н. чашечки. Дождевая вода, собирающаяся в их углублениях, почитается в древней народной магии целебной.

бяки или гурьевские каменоломни

Система каменоломен Бяки (по названию деревни Бяково, под которой они расположены), или Гурьевские каменоломни (по названию близлежащего села Гурьево) завиваются многокилометровым лабиринтом в мощных известняковых пластах на берегу реки Осетр. Вплоть до начала ХХ века тут добывали белый строительный камень. В 1946 году все входы завалили, теперь под землю можно проникнуть только через вентиляционное отверстие — его в 1972 году раскопал диггер «Петя-Крот». С его лёгкой руки за пещерами и закрепилось название «Бяки».

По местной легенде, в начале XVII века, опасаясь разграбления польско-литовскими завоевателями, монахи из близлежащего монастыря решили припрятать в каменоломнях ценности. Охранять их оставили двух братьев, но вход в тайник затопило, и бедные монахи оказались погребены заживо.

Ни сокровищ, ни останков стражей так и не нашли…

Среди туристов, организованно и регулярно спускающихся в Бяки на экскурсии, бытует ещё одна легенда — о Белом спелеологе, который когда-то тут заплутал, двинулся рассудком, помер и стал призраком.

кудеяр и ангина

Целебный родник Метулик (Кудеяров колодец) живёт-поживает в посёлке Славный (Арсеньевский район). По преданию, родник находится в овраге, по которому отряд Кудеяра выходил к броду на реке Исте. Дальше его путь шел к смоленской дороге, где он грабил проезжавших купцов. Так что, если Кудеяр действительно существовал, то и ему приходилось пить воду из «Метулика». По другой легенде Кудеяр в конце жизни раскаялся в своих грехах, обратился к Богу. Из огромного дуба вырубил себе гроб, в котором и умер. А на месте, где тот гроб стоял, возник источник, названный Кудеяровым колодцем.



Разбойник Кудеяр.

В Белёвском районе, в деревне Абинь, по словам местных жителей и дачников, есть колодец. Воду из него можно пить, только дав ей постоять пару часов, если напиться сразу — ангина гарантирована. «Ангинный» родник есть и в Одоевском районе, возле деревни Зиброво. Рядом — святой источник в честь Архангела Михаила (Гремячий ключ). Вода из него помогает при различных недугах, в т. ч. кожных.

Чернский змей-искуситель

По рассказам чернского краеведа Владимира Зайцева, в некоторых населенных пунктах района до сих пор ходит легенда о Змее, который имел привычку прилетать в гости к женщинам. Описывали его как существо со змеиной головой, росту небольшого (около полуметра), с четырьмя лапами, длинным хвостом и крыльями. Умеет плеваться огнём.

Лет двадцать назад пожилая жительница деревни Каратеево пошла в ближайший лес за грибами, и вдруг — добрый день! — из-за кустов появился Змей. Эдаким крокодильцем подбежал он к бабушке и несколько раз попытался ухватить её за… мягкое место. Уходи, мол, откуда пришла! Той стало, понятное дело, не до грибов — убежала, роняя по пути обувь.

а ещё...

Помимо перечисленных «аномальных» мест существуют еще: