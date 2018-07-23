«Открытая кухня»: знакомимся с рестораном быстрого обслуживания «Жар-Пицца»

Фото Алексея Пирязева.

«Любовь с первого кусочка» – так говорит «Жар-Пицца» о своей продукции. Чем же это достигается?

Всё просто — дело в качестве и строгом соблюдении рецептуры. Проверяем это на собственном опыте и делимся с нашими читателями результатами.

В течение 15 лет по всей России – от Волгограда до Рязани – открылась 41(!) «Жар-Пицца». Знакомы с «Жар-Пиццей» и туляки – первый ресторан быстрого обслуживания этой марки открылся в мае 2017 года на фуд-корте в ТРЦ «Макси». После этого на протяжении года велась подготовка к запуску «Жар-Пиццы» в отдельном помещении в самом центре города – на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта. И вот 26 апреля наступил знаменательный день – ресторан быстрого обслуживания «Жар-Пицца» открыл свои двери, приглашая зайти всех любителей пиццы, курочки и вкусных десертов. Пришли в гости к «Жар-Пицце» и мы. И знаете – ни капли не пожалели о своем визите. Но давайте обо всем по порядку.

«Жар-Пицца» встречает удобным расположением — рядом две остановки и парковка. Привлекательное здание с зеркальными окнами – смело заходим внутрь. Первое, что видим, — «сердце» «Жар-Пиццы»: улыбающиеся кассиры и витрины с пиццей и курочкой.

Выбираем, где расположиться, — на ярких мягких диванчиках, за барными стойками или столиками. Вид из окон — на Красноармейский проспект и небольшой парк рядом.

На данный момент в меню представлено семь видов пиццы. Можно устроить себе дегустацию сразу нескольких видов, потому что пицца готовится как целая, так и по кускам.

На пиццерийной витрине всегда есть готовая пицца.

Одно из ключевых правил ресторана – хранить готовую пиццу не более 30 минут. По истечении этого времени её списывают и утилизируют: никакого подогревания остывших блюд в микроволновой печи, гостям подается только свежеприготовленная пицца!

В меню «Жар-Пиццы» есть много разнообразных блюд из курицы в панировке — стрипсы, крылышки (острые или барбекю), хрустящий цыпленок, ножки. Имеются фирменные блюда — жареные пельмени, жареные вареники с картофелем и грибами, круттер (свежие овощи и мясо под фирменным соусом, завернутые в пшеничную лепешку). Мясная продукция хранится на тепловой витрине не больше часа.

Не забываем про гарнир: картошка фри с различными соусами, кукуруза, картофельные дольки со специями.

Напитки на любой вкус: капучино, латте, глясе, эспрессо, кофе со льдом, чай, лимонад, сок и газированные напитки.

Как видим, в «Жар-Пицце» могут вкусно пообедать не только любители мяса, а также вегетарианцы или покупатели, которые соблюдают пост.

Тем временем мы приступаем к выбору, и в этом нам помогает красочное электронное меню.

Итак, делаем заказ: целая итальянская пицца, баскет «Нежный», мороженое «Айсфьюжн», лимонад «Лесная ягода» и кофе со льдом. Напитки нам выдают сразу, как мы и просили.

Время ожидания пиццы и баскета — 12 минут, поскольку они готовятся специально для нас, под заказ. Обращаем ваше внимание, что пиццу по кускам ждать не нужно — она всегда есть на витрине.

Заказом мы полностью довольны.

Ароматная и сочная пицца с нежной ветчиной, шампиньонами, зеленью, натуральным соусом из мякоти томатов и сыром моцарелла.

В составе баскета «Нежный» – картофель фри, стрипсы в панировке и фирменные крылышки барбекю. Наша съемочная группа высоко оценила качество и вкус блюд: «Любовь с первого кусочка» оказалась правдой.

Теперь осталось проверить саму кухню. Переодеваемся в халаты, бахилы и шапочки и отправляемся в «святая святых» пиццерии.

Директор ресторана быстрого обслуживания «Жар-Пицца» Любовь Попова:

Любовь Попова – Мы ревностно относимся к чистоте: во-первых, это гарантирует качество и обещанный вкус наших блюд, во-вторых, нам самим приятнее работать в помещении и на оборудовании, которое находится в полном порядке. Три раза в месяц нас посещают тайные покупатели, результаты проверки отправляются сразу в управляющую компанию сети ресторанов «Жар-Пицца». Это позволяет объективно оценить всю нашу работу — от вкуса продукции до чистоты в зале.

Открываем холодильники и контейнеры на рабочих столах: товарное соседство не нарушено, маркировки проставлены.

Поставки ведутся централизованно во все филиалы от одних и тех же поставщиков, завоз свежих продуктов — каждый день. Это гарантирует единый вкус и состав во всей сети ресторанов быстрого питания «Жар-Пицца». Любовь Попова – Один из важнейших принципов работы сети ресторанов «Жар-Пицца» — это жесткое соблюдение стандартов приготовления и хранения продукции. На всех предприятиях сети утверждена конвейерная технология приготовления блюд. Это позволяет всей нашей готовой продукции соблюдать короткий срок хранения. Например, пицца хранится на витрине всего 30 минут, блюда из курицы — не больше часа. Контроль хранения приготовленных блюд ведет менеджер смены, фиксируя приготовление каждой партии в графиках приготовления. По истечении утвержденных сроков хранения продукция снимается с витрины и утилизируется.

Ежедневно проводится бракераж каждой партии блюд, это позволяет оценить качество готовой продукции по органолептическим свойствам. Полученная информация заносится в журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Если обнаружены дефекты, блюдо не допускается к реализации. Есть также журнал, куда заносятся сведения об условиях и сроках хранения сырья и полуфабрикатов, кроме этого ведется контроль температурного режима оборудования. Все эти данные указываются в журнале учета температурного режима холодильного оборудования. При поставке каждой партии продуктов проверяются сроки годности и качество. Не соответствующие безопасности ингредиенты в производство не допускаются, а поставщику предъявляется претензия, после чего меняется вся партия. Шеф-повар ресторана быстрого обслуживания «Жар-Пиццы» Иван Кудинов: Иван Кудинов — Каждый повар, прежде чем приступить к исполнению обязанностей, проходит обучение и итоговый экзамен. Человеческий фактор изменения рецепта исключается: над рабочими поверхностями есть технологические карты всех блюд и каждый ингредиент взвешивается на весах. Техника, на которой готовятся блюда, оснащена компьютерами. Они поддерживают нужную температуру и влажность сырья и готовой продукции. Соответствующая температура и автоматический режим пастеризации позволяет гарантировать полную безопасность всех блюд. Весь процесс приготовления фиксируется на внутренних камерах видеонаблюдения. Вкус итальянской пиццы превзошел все наши ожидания. Просим шеф-повара повторить приготовление и рассказать нам про каждый этап подробно. Тесто мы готовим каждый день, основная часть заготовок отправляется в холодильник, а часть – в расстоечный шкаф, где оно подходит; далее оно раскатывается и укладывается на поднос, края теста выравниваются;

поднос ставится на весы;

наносим фирменный соус;

сверху укладываем плотный слой шампиньонов;

выкладываем ветчину;

добавляем зелень петрушки;

финальный аккорд — сыр моцарелла.

На выполнение всех этих пунктов уходит не больше трех минут. Работа ведется без перчаток, поскольку в печи все ингредиенты пройдут термическую обработку. Теперь пицца отправляется в печь.

Разрезаем, и заказ готов. Запах просто невероятный! Мы остались довольны проверкой, проведенной на кухне «Жар-Пиццы». Решили съесть еще один кусок итальянской пиццы и крылышки барбекю. Спасибо, «Жар-Пицца»! Было вкусно!

Тула, Красноармейский проспект, 1/1. с понедельника по пятницу с 9.00 до 2.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 22.00.

Тел. 8-800-500-42-42.

www.zharpizza.ru

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