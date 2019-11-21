Истории Тульского кремля: тайны подземелий

Заставочное фото Алексея Пирязева.

Как и всякое монументальное старинное сооружение, Тульский кремль окружен тайнами и легендами. Одна из главных его загадок — о таинственных подземных ходах.

Неужели в древности не догадались прокопать какой-нибудь тоннель, чтобы невидимо выбираться из крепости? Вот ведь даже строители тульского «белого дома» советского периода говорят, что сделали тайный ход аж за Упу.

Итальянский след



Замок Сфорца в Милане.

Первым предположение, что тульские кремлевские стены построены итальянскими рабочими эпохи Возрождения, высказал историк Александр Рудаков. Странно, что никто до него такую гипотезу не выдвигал. Хотя очевидно же, что Тульский и Московский кремли имеют некоторую схожесть, а Московский строили те же самые итальянцы.

О том, почему не говорили, можно высказать очень простую гипотезу: потому что никто и не задумывался. Стоит и стоит. Ведь до небольшой книжицы того же Рудакова, изданной в 1916 году, никаких особенных трудов на эту тему не выпускалось. Кремль благополучно рассыпался по кирпичикам и был нелюбимейшим детищем городских властей.

Рудаков также произвел осмотр стен кремля и посетовал на то, что настоящие выводы пока сделать невозможно. Нужны раскопки и рытье глубоких траншей, чтобы изучить осевшую в землю часть стен. Но при этом отметил:

«Трудности, которые пришлось преодолевать строителям Тульского кремля, были настолько значительны, что с ними едва ли могли бы справиться русские мастера, еще не строившие в то время ничего, кроме небольших церквей. Тульский кремль построен на самом берегу реки на зыбком грунте и почве, насквозь пропитанной водою; в болотистой местности, которая, как и вся городская сторона Тулы, вплоть до Площадной улицы, еще в начале ХIХ столетия изобиловала трясинами и топями, где безнадежно тонули и дома, и целые мостовые. Между тем строители кремля до такой степени опытны в деле расчета глубины и формы фундамента, что их сооружение не только не пошатнулось, но нигде даже не уклонилось сколько-нибудь заметно от вертикальных и горизонтальных линий. Только тем обстоятельством, что Тульский кремль, подобно Московскому, имеет чрезвычайно глубокий (м. б., до 4 саженей) фундамент, в основе которого находятся еще дубовые сваи или брусья-лежни, объясняется поразительная устойчивость сооружения.

Кроме этих общих соображений в пользу мнения, что Тульский кремль построен иностранными инженерами, говорят самые архитектурные особенности, которые роднят его не только с одновременными крепостями в России, воздвигнутыми итальянскими зодчими, но и с настоящими итальянскими крепостями и замками ХV и ХVI вв. Особенности белокаменной кладки, напоминающей кладку древнеримских зданий, по которым учились строить итальянские инженеры эпохи Возрождения, применение при постройке белого камня (песчаника) и кирпича вместе; общий план кремля, расположение башен, форма перекрытий и бойниц, гармоничный силуэт башен и стен, навесные бойницы (машикули), столь типичные для итальянских кремлей, — всё это делает из заброшенной тульской крепости верное повторение североитальянских замков, всё заставляет глаз с особенной любовью созерцать его своеобразную суровую красоту».

2 августа 1916 года совет Тульской городской ученой комиссии по поручению Императорского Московского архитектурного общества произвел обследование Тульского кремля, которое принесло немало для того времени открытий. Так, Рудаков совместно с председателем Тульской губернской ученой архивной комиссии Т. Л. Шаталовым произвел обмер разных частей кремля и измерил углы в нем при помощи теодолита.

«Вопреки ходячему убеждению и существующим старинным планам кремля оказалось, что углы кремля почти прямые, с небольшими, в 1−2 градуса, и, по всей вероятности, случайными отклонениями». То есть в Тульском кремле его итальянскими строителями воплощена была практически идеальная геометрическая точность.

Замок Сфорца на тульской земле



Замок Сфорца в Милане, с которого делался Тульский кремль.

По мнению Рудакова, Тульский кремль как органически целое сооружение приближается к замку Сфорца в Милане. Этот замок был отстроен основателем миланской ветви династии Сфорца Франческо Сфорца в середине XV века на месте преж-ней резиденции, разрушенной толпой восставшего народа, и облик крепости Сфорца взяли за образец миланские архитекторы, работавшие над формой башен и венчающими стены зубцами Московского кремля.

Вполне вероятно, что воочию Рудаков замка Сфорца не видел. Но провел очень простую аналогию: замок в Милане — Московский кремль — Тульский кремль. Если разглядывать картинки замка Сфорца сейчас, а их предостаточно в интернете, действительно, некое отдаленное сходство можно обнаружить, хотя и не буквальное. Но в любом случае Тульский кремль — безусловно самодостаточное произведение градостроительной архитектуры. По сравнению, например, с аляпистым кремлем в Йошкар-Оле, построенным уже в наше время и с явной аллюзией на Тулу.



Кремль в Йошкар-Оле.

Мы не можем себе представить ни одного европейского замка без подземелий и подземных ходов. В эпоху Дракул и прочих кровавых графьев без этого было не обойтись — мало ли какой недоброжелатель придет сводить счеты, и всегда должна быть возможность во-время дать стрекача.

Из замка Сфорца, например, секретный подземный ход вел к церкви Сан-Марко, построенной еще в тринадцатом веке. Правда, с подземными ходами из Тульского кремля была другая проблема — он стоит в низине, и почва вокруг заболочена.

Куда вели вероятные ходы из кремля, есть только всевозможные версии.

Говорили, что такие ходы, как у итальянцев, соединяли кремль с некоторыми старинными храмами.

Наиболее вероятная версия — о том, что был ход из Ивановской башни, обшитый изнутри дубовым тесом, к реке Упе для пополнения запасов воды. Наиболее экзотичная версия — тайная ниточка, которая вела под землей аж до села Торхово. Если она и была, то давно уже стала достоянием истории. Сложно представить, как бы теперь можно было отыскать ее следы. Тем более что уже сто лет назад все эти ходы в подземелья рушились буквально на глазах. Так, после осмотра 9 июля 1907 года кремлевских стен и башен членом управы Н. А. Борисовым совместно с делопроизводителем И. А. Миловым и городским техником Н. А. Дейтером обнаружилось, что «…относительно сходов, ведущих в подземелья из каждой башни, говорить не приходится, так как ступеней там уже не существует, и от обвалившихся сводов получился горообразный сход».

Тем не менее после очередного косметического ремонта вдруг обнаружилась целая сенсация — подземелье в Знаменской башне.

Знаменская — это нынешняя башня Пятницкая. Об этом тут же раструбили газеты, и 1 июня 1912 г. в Тулу пришло письмо от председателя комиссии по исследованию подземных сооружений Московского общества по исследованию памятников истории, которого интересовало, нет ли там еще и признаков подземного хода, не обнаружено ли провалов или ходов в Тульском кремле.

Городской голова Смирнов особо распространяться по этому поводу не счел нужным. Его ответ — образец того, как надо искать внебюджетные средства в столицах: «В стенах кремля действительно есть огромное перекрытие, которое свидетельствует о ходах под башнями и внутри стен. Никаких раскопок управа не производила, равно никаких провалов не обнаружила. Но если были бы средства, городское управление могло бы произвести обследование тех ходов».

Сабли времен Болотникова

В гибели неких подземных ходов из кремля винят иногда еще и всесильный НКВД. Якобы в тридцатые годы, поскольку здание управления находилось совсем рядом, эти ходы были на всякий случай разрушены чекистами. Однако, как видим, во-первых, про эти ходы и до эпохи НКВД никто особого представления не имел, а во-вторых, при желании следы этих подземелий можно было найти и в более позднее время. И об этом сохранилось множе-ство свидетельств.

Понятно, что особенно пытливыми исследователями были не серьезные ученые мужи, а мальчишки послевоен-ного поколения.

Так, Александр Черносвитов, чье детство пришлось на пятидесятые годы, в книге «Хроника судьбы» вспоминает:

«В кремле мы с ребятами подолгу пропадали. Лазали по всем возможным и невозможным узким проходам. Находили много тайных подземных ходов, каких-то казематов, а в них сабли и шашки времен Ивана Болотникова. Они были тяжелыми для нашего возраста, и мы ими пытались рубить росшие в кремле кусты. Однако подолгу найденное оружие у нас не задерживалось. Его всегда отбирали либо взрослые мужчины, подчас совершенно незнакомые, либо работники милиции. Но мы в какой-нибудь башне вновь что-нибудь находили, в том числе и покрытое ржавчиной огнестрельное оружие.

Я помню, как мы нашли какую-то глубокую подземную комнату в одной из башен, где зажженные нами спички гасли от недостатка кислорода. Дышать было тяжело. Долго мы там не могли находиться и вскоре выбрались наружу».

А ведь говорил историк Рудаков: в кремле нужны немедленные исследования. Но грянула революция, потом одна война, другая. И кто знает, сколько таких сабель времен Ивана Болотникова на самом деле таилось в кремле и пропало в неизвестном направлении.

Алексей Камоликов в своей книге «Записки старого краеведа» вспоминал некоего мест-ного жителя, старого охотника Дадыка, жившего на ул. Оборонной, который рассказывал, что из башни напротив Казанской церкви, а именно Наугольной башни, он выходил через подземный ход к реке. «В 1962 году мы с друзьями-школьниками спускались в эту башню, — пишет Алексей Алексеевич. — Да, в нижней части башни обнаружили ход, но метров через пять он оказался заваленным, так что какой это был ход и куда он шел, мы не узнали».

В шестидесятые годы в повести «Мальчишкам снятся бригантины» Е. Волков и В. Лазарев рассказали, как члены отряда «Искатель» отправились в кремль на операцию «Крот»:

«Открыли люк и с фонарем спустились по тридцать одной ступеньке в мрачное холодное жерло колодца. Увидели коридор и пошли по нему, поддерживая при помощи веревки связь со своими друзьями, оставшимися у люка. Вскоре узкий коридор повернул влево, и юные следопыты очутились на прямоугольной площадке. И опять — ступени вниз. Преодолев их, ребята уткнулись в проржавевшую дверь. Эта преграда не оказала большого сопротивления упрямым исследователям. Возвращались с находками: обломком заржавленного клинка с тяжелой витой ручкой, с обломком заржавленной пики».