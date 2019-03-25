Где в Туле сдать анализы: выбираем лабораторию
Обзор медицинских лабораторий, которые предлагают быстрые и точные исследования в комфортных условиях.
ФСК КЛИНИК
Если вы находитесь в поиске компании, работающей по мировым стандартам, — посетите лабораторию «ДНКОМ».
Врачи ценят «ДНКОМ» за точные результаты исследований. Самые сложные тесты традиционно проводятся здесь.
- Все исследования проводятся с высочайшей степенью точности;
- Здесь выполняют редкие тесты, недоступные в других лабораториях;
- Проводят превентивные исследования для тех, кто следит за состоянием своего организма.
Весь перечень анализов и цены можно посмотреть здесь.
Деятельность лаборатории ориентирована на человека и в ценовой политике:
- Функционирует собственный приборный парк анализаторов, который позволяет оказывать услуги по ценам ниже других лабораторий;
- Запущена дисконтная программа для постоянных клиентов, а также рассылка бесплатных информационных материалов по сохранению здоровья и диагностике старения;
- Созданы панели для комплексного или частичного исследования организма по специальной цене;
- Результаты анализов вы можете посмотреть на сайте компании, получить на вашу электронную почту или забрать бланки с печатями лично в офисе компании.
А также…
Лаборатория «ДНКОМ» — первая в России лаборатория ANTI-AGE.
ANTI-AGE объединяет различные лечебно-диагностические мероприятия, направленные на омоложение и оздоровление всего организма.
Лаборатория «ДНКОМ» составила панели Openlongevity и биомаркеры старения checkup.
Возможности ANTI-AGE медицины:
- Эффективное и безопасное восстановление нарушенного здоровья за счет использования инновационных терапевтических технологий;
- Длительное поддержание состояния организма на уровне, характерном для молодого возраста;
- Снижение риска неожиданной потери дееспособности из-за болезни;
- Значительное продление активного периода жизни;
- Способность выглядеть заметно моложе своих лет.
Мы не оставляем пациентов
без поддержки.
На базе ФСК КЛИНИК ведем прием врач, специализирующийся на ANTI-AGE медицине, эндокринолог-диетолог Марина Викторовна Болотских.
Программа диагностики включает в себя:
- Консультации специалиста по антивозрастной медицине;
- Подбор индивидуальной программы лабораторной и УЗ-диагностики;
- Составление индивидуальной программы коррекции таких сфер, как питание, физическая активность, гормональный статус, детоксикация, генетика, сон, мозговая деятельность и стрессоустойчивость.
Тула, ул. М. Горького, 29-б.
Тел.: 8 (4872) 77-03-03, +7 (902) 901-12-50.
Центр молекулярной диагностики (CMD)
Главные критерии при выборе лаборатории: достоверность, быстрота получения результатов и комфортные условия, а также доступные цены и возможность провести даже редкие исследования. Все эти принципы сочетаются в Центре молекулярной диагностики (CMD).
Здесь проводят почти все известные в нашей стране на сегодня лабораторные исследования.
Вы быстро получите результаты, которым можно доверять.
Центр молекулярной диагностики (CMD) — это крупнейший лабораторно-диагностический центр в России. Он работает на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора им.
В CMD вы сможете доступно и комфортно пройти общеклинические исследования и биохимию, сдать ПЦР-анализы (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии, микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.), а также иммунологические, аллергологические и многие другие исследования.
Вам нужно сделать уникальные современные исследования? Не знаете, куда в Туле с этим обратиться? Приходите в лаборатории CMD!
Квантифероновый тест
Один из самых современных способов для диагностики всех видов туберкулёза. В некоторых случаях человек не болеет сам, но является носителем. Латентная туберкулезная инфекция протекает бессимптомно и человек не заразен, однако в 10% случаев при наличии неблагоприятных факторов инфекция может перейти в активную форму туберкулёза. Поэтому очень важно раннее выявление и своевременное лечение.
Раньше единственными доступными тестами выявления латентной туберкулезной инфекции были кожные туберкулиновые тесты — проба Манту и Диаскинтест®. Однако они имеют ряд противопоказаний и ограничений к проведению.
Квантифероновый тест — это новый вид анализа на туберкулёз, применяемый за рубежом. Он высокочувствителен, не имеет противопоказаний и ограничений по времени проведения, не даёт ложноположительных результатов и побочных реакций.
Комплекс Флороценоз (для женщин).
Позволяет выявить четыре основные группы микроорганизмов, вызывающих нарушения микрофлоры у женщин, провоцирующие развитие ряда осложнений, влияющих на женскую репродуктивную функцию: воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, эндометритов и др.
Ранняя диагностика вируса папилломы человека.
Качество лабораторной диагностики в CMD-лаборатории — на уровне современных мировых стандартов.
Исследования проводят специалисты высшей категории с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и др.
Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, а также с зарубежными клиниками и университетами.
CMD-лаборатории экономят ваше время! Вам не придётся приезжать повторно за результатами анализов. Вы сможете получить их не выходя из дома — прямо на сайте учреждения, в личном кабинете или на электронную почту. Когда результаты будут готовы, вам придёт СМС-сообщение.
Центр молекулярной диагностики (CMD) в Туле работает совместно с медицинским центром «Мерцана». В этом центре ведут приём квалифицированные специалисты: невролог, ревматолог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог, уролог, логопед. Также здесь можно пройти УЗИ. Кроме того, здесь можно пройти исследование на установление отцовства и родства, в том числе по направлению из суда.
Записаться на приём врача можно по телефону или на сайте.
Тула, ул. М. Горького, 1.
Тула, ул. Лейтейзена, 6.
Тел.: 8 (4872) 704-174, 8 (4872) 79-02-40.
Альма-Мед
ООО Медицинская клиника «Альма-Мед» в Туле работает совместно с лабораторией СИТИ-ЛАБ. Здесь вы можете сдать более 1900 наименований анализов.
Взятие материала производится в одноразовые вакуумные системы Becton Dickinson, которые позволяют быстро и легко производить взятие крови с соблюдением условий хранения биоматериала, предохраняют пациента от заражения вирусными гепатитами и ВИЧ и гарантируют наивысшее качество диагностики.
Когда результаты будут готовы, вам придёт СМС-сообщение или телефонный звонок. Вы можете не приезжать повторно за результатами анализов, а получить их на электронную почту (предварительно указав это).
В этом медицинском центре ведут приём квалифицированные специалисты:
- Психиатр,
- Психотерапевт,
- Терапевт,
- Невролог,
- Пульмонолог,
- Гинеколог,
- Эндокринолог.
А ещё здесь вы можете пройти лечение пиявками — гирудотерапию при самых различных заболеваниях и состояниях.
Пиявки лечат заболевания:
- Сердца и сосудов,
- Костно-мышечного аппарата,
- Желудочно-кишечного тракта,
- Осложнения сахарного диабета
- Травмы, ушибы, переломы.
Лечение пиявками очень эффективно при планировании беременности (как для женщин, так и для мужчин), при хроническом невынашивании и перед ЭКО. Сотням женщин, страдающих бесплодием и гинекологическими заболеваниями, пиявки помогли ощутить радость материнства. Секрет пиявки улучшает кровообращение, состояние свертывающей системы крови и гормональный фон, оздоравливает организм и помогает зачатию и вынашиванию беременности.
Пиявки — это единственное, что лечит повышенное количестве эритроцитов в крови. После гирудотерапии пациенты забывают об этой проблеме.
Гинеколог лечит недержание мочи у женщин, обследует на фемофлор, ПЦР и назначает другие необходимые анализы. Проводит лечение и диагностику заболеваний женских половых органов, инфекций, бесплодия, невынашивания беременности.
Эндокринолог — поможет снизить избыточную массу тела (ожирение).
Пульмонолог с помощью обследования на аллергологию и иммунологию уточнит природу бронхиальной астмы и других заболеваний органов дыхания.
Невролог назначит лечение и, если необходимо, дообследование при сосудистых заболеваниях головного мозга, эпилепсии, люмбалгии, остеохондрозе позвоночника.
Психотерапевт поможет:
- Укрепить нервную систему;
- Снять хроническое напряжение;
- Устранить страхи и панические атаки;
- Наладить сексуальную жизнь;
- Развить уверенность в себе;
- Решить семейные конфликты;
- Пережить утрату;
- Вылечить депрессию;
- Регулировать вес;
- Наладить сон.
Тула, ул Болдина, 93.
ИНВИТРО, независимая лаборатория
ИНВИТРО – качественная лабораторная диагностика доступна всем!
ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России и Восточной Европе, располагает более 1100 медицинскими офисами в пяти странах и девяти наиболее современными лабораториями и уже более 20 лет оказывает услуги в области лабораторной диагностики.
Независимая лаборатория ИНВИТРО выполняет все виды медицинских анализов, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье
на протяжении всей жизни.
Внедрение передовых международных практик и стандартов позволило ИНВИТРО достичь уровня лучших европейских лабораторий. За более чем 20 лет работы компания получила свыше 100 профессиональных наград. В 2017 году ИНВИТРО стала лауреатом премии
На сегодняшний день диагностические возможности компании INVITRO самые широкие:
- Гематологические исследования
- Общеклинические исследования
- Биохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Серологические исследования
- Микробиологические исследования
- Генетические исследования
- Гистологические исследования
- Цитологические исследования
- Квантифероновый тест и другие
Ежегодно внедряется около 150 новых тестов.
Почему ИНВИТРО?
- Быстрое и безболезненное взятие биоматериала благодаря одноразовым вакуумным системам и квалификации персонала.
- Взятие крови у детей и подарки маленьким героям.
- Выгодные цены на все виды исследований.
- Выполнение исследований на автоматических анализаторах исключает человеческий фактор.
- Сертифицированная точность исследований 99,9%.
- Большинство результатов можно получить уже на следующий день.
- Для пациентов действует программа лояльности и акционные предложения.
- Возможность сдать анализы без записи и очередей.
- В медицинском офисе вас обслужат приветливые и квалифицированные сотрудники, опыт работы которых более 10 лет.
Дополнительные сервисы и услуги:
- Услуга «Взятие биоматериала на дому», если пациент не может посетить медицинский офис самостоятельно.
- Оповещение о готовности приходит по СМС. Результаты можно получить на электронную почту, в личном кабинете на сайте или же в любом медицинском офисе.
- Вы можете получить подробную консультацию по исследованиям и результатам у специалиста в медицинском офисе ИНВИТРО.
- Для пациентов действует программа лояльности и акционные предложения.
Нам доверяют:
- Более 4 500 ведущих медицинских центров доверяют ИНВИТРО как надежному партнеру.
- Более 30 000 пациентов ежедневно доверяют лаборатории ИНВИТРО.
Выбирая ИНВИТРО, вы выбираете качество и достоверность лабораторных исследований!
Ждем вас в медицинских офисах ИНВИТРО по адресам:
Тула, ул. Октябрьская, 74; тел. 8 (487) 247-63-32.
Тула, Красноармейский пр., 21; тел.
Тула, пр. Ленина, 91-а; тел. 8 (487) 233-30-98.
Новомосковск, ул. Калинина, 5; тел. 8 (48762) 3-44-16.
8-800-200-36-30 — бесплатная единая справочная
8 (4872) 25-00-55 — единая справочная