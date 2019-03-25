Где в Туле сдать анализы: выбираем лабораторию

Обзор медицинских лабораторий, которые предлагают быстрые и точные исследования в комфортных условиях.

ФСК КЛИНИК

Если вы находитесь в поиске компании, работающей по мировым стандартам, — посетите лабораторию «ДНКОМ».

Врачи ценят «ДНКОМ» за точные результаты исследований. Самые сложные тесты традиционно проводятся здесь.

Все исследования проводятся с высочайшей степенью точности;

Здесь выполняют редкие тесты, недоступные в других лабораториях;

Проводят превентивные исследования для тех, кто следит за состоянием своего организма.

Весь перечень анализов и цены можно посмотреть здесь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Деятельность лаборатории ориентирована на человека и в ценовой политике:

Функционирует собственный приборный парк анализаторов, который позволяет оказывать услуги по ценам ниже других лабораторий;

Запущена дисконтная программа для постоянных клиентов, а также рассылка бесплатных информационных материалов по сохранению здоровья и диагностике старения;

Созданы панели для комплексного или частичного исследования организма по специальной цене;

Результаты анализов вы можете посмотреть на сайте компании, получить на вашу электронную почту или забрать бланки с печатями лично в офисе компании.

А также…

Лаборатория «ДНКОМ» — первая в России лаборатория ANTI-AGE.

ANTI-AGE объединяет различные лечебно-диагностические мероприятия, направленные на омоложение и оздоровление всего организма.

Лаборатория «ДНКОМ» составила панели Openlongevity и биомаркеры старения checkup.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Возможности ANTI-AGE медицины:

Эффективное и безопасное восстановление нарушенного здоровья за счет использования инновационных терапевтических технологий; Длительное поддержание состояния организма на уровне, характерном для молодого возраста; Снижение риска неожиданной потери дееспособности из-за болезни; Значительное продление активного периода жизни; Способность выглядеть заметно моложе своих лет.

Мы не оставляем пациентов

без поддержки.

На базе ФСК КЛИНИК ведем прием врач, специализирующийся на ANTI-AGE медицине, эндокринолог-диетолог Марина Викторовна Болотских.

Программа диагностики включает в себя:

Консультации специалиста по антивозрастной медицине;

Подбор индивидуальной программы лабораторной и УЗ-диагностики;

Составление индивидуальной программы коррекции таких сфер, как питание, физическая активность, гормональный статус, детоксикация, генетика, сон, мозговая деятельность и стрессоустойчивость.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Центр молекулярной диагностики (CMD)

Главные критерии при выборе лаборатории: достоверность, быстрота получения результатов и комфортные условия, а также доступные цены и возможность провести даже редкие исследования. Все эти принципы сочетаются в Центре молекулярной диагностики (CMD).

Здесь проводят почти все известные в нашей стране на сегодня лабораторные исследования.

Вы быстро получите результаты, которым можно доверять.

Центр молекулярной диагностики (CMD) — это крупнейший лабораторно-диагностический центр в России. Он работает на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора им. В. И. Покровского .

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В CMD вы сможете доступно и комфортно пройти общеклинические исследования и биохимию, сдать ПЦР-анализы (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии, микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.), а также иммунологические, аллергологические и многие другие исследования.

Вам нужно сделать уникальные современные исследования? Не знаете, куда в Туле с этим обратиться? Приходите в лаборатории CMD!

Квантифероновый тест

Один из самых современных способов для диагностики всех видов туберкулёза. В некоторых случаях человек не болеет сам, но является носителем. Латентная туберкулезная инфекция протекает бессимптомно и человек не заразен, однако в 10% случаев при наличии неблагоприятных факторов инфекция может перейти в активную форму туберкулёза. Поэтому очень важно раннее выявление и своевременное лечение.

Раньше единственными доступными тестами выявления латентной туберкулезной инфекции были кожные туберкулиновые тесты — проба Манту и Диаскинтест®. Однако они имеют ряд противопоказаний и ограничений к проведению.

Квантифероновый тест — это новый вид анализа на туберкулёз, применяемый за рубежом. Он высокочувствителен, не имеет противопоказаний и ограничений по времени проведения, не даёт ложноположительных результатов и побочных реакций.

Комплекс Флороценоз (для женщин).

Позволяет выявить четыре основные группы микроорганизмов, вызывающих нарушения микрофлоры у женщин, провоцирующие развитие ряда осложнений, влияющих на женскую репродуктивную функцию: воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, эндометритов и др.

Ранняя диагностика вируса папилломы человека.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Качество лабораторной диагностики в CMD-лаборатории — на уровне современных мировых стандартов.

Исследования проводят специалисты высшей категории с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и др.

Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, а также с зарубежными клиниками и университетами.

CMD-лаборатории экономят ваше время! Вам не придётся приезжать повторно за результатами анализов. Вы сможете получить их не выходя из дома — прямо на сайте учреждения, в личном кабинете или на электронную почту. Когда результаты будут готовы, вам придёт СМС-сообщение.

Центр молекулярной диагностики (CMD) в Туле работает совместно с медицинским центром «Мерцана». В этом центре ведут приём квалифицированные специалисты: невролог, ревматолог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог, уролог, логопед. Также здесь можно пройти УЗИ. Кроме того, здесь можно пройти исследование на установление отцовства и родства, в том числе по направлению из суда.

Записаться на приём врача можно по телефону или на сайте.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. М. Горького, 1.

Тел.: 8 (4872) 49-09-52 , 8 (4872) 79-07-95 , 8 (920) 77-555-99.

Тула, ул. Лейтейзена, 6.

Тел.: 8 (4872) 704-174, 8 (4872) 79-02-40.

mcm71.ru

Группа ВК

Альма-Мед

ООО Медицинская клиника «Альма-Мед» в Туле работает совместно с лабораторией СИТИ-ЛАБ. Здесь вы можете сдать более 1900 наименований анализов.

Взятие материала производится в одноразовые вакуумные системы Becton Dickinson, которые позволяют быстро и легко производить взятие крови с соблюдением условий хранения биоматериала, предохраняют пациента от заражения вирусными гепатитами и ВИЧ и гарантируют наивысшее качество диагностики.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Когда результаты будут готовы, вам придёт СМС-сообщение или телефонный звонок. Вы можете не приезжать повторно за результатами анализов, а получить их на электронную почту (предварительно указав это).

В этом медицинском центре ведут приём квалифицированные специалисты:

Психиатр,

Психотерапевт,

Терапевт,

Невролог,

Пульмонолог,

Гинеколог,

Эндокринолог.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

А ещё здесь вы можете пройти лечение пиявками — гирудотерапию при самых различных заболеваниях и состояниях.

Пиявки лечат заболевания:

Сердца и сосудов,

Костно-мышечного аппарата,

Желудочно-кишечного тракта,

Осложнения сахарного диабета

Травмы, ушибы, переломы.

Лечение пиявками очень эффективно при планировании беременности (как для женщин, так и для мужчин), при хроническом невынашивании и перед ЭКО. Сотням женщин, страдающих бесплодием и гинекологическими заболеваниями, пиявки помогли ощутить радость материнства. Секрет пиявки улучшает кровообращение, состояние свертывающей системы крови и гормональный фон, оздоравливает организм и помогает зачатию и вынашиванию беременности.

Пиявки — это единственное, что лечит повышенное количестве эритроцитов в крови. После гирудотерапии пациенты забывают об этой проблеме.

Гинеколог лечит недержание мочи у женщин, обследует на фемофлор, ПЦР и назначает другие необходимые анализы. Проводит лечение и диагностику заболеваний женских половых органов, инфекций, бесплодия, невынашивания беременности.

Эндокринолог — поможет снизить избыточную массу тела (ожирение).

Пульмонолог с помощью обследования на аллергологию и иммунологию уточнит природу бронхиальной астмы и других заболеваний органов дыхания.

Невролог назначит лечение и, если необходимо, дообследование при сосудистых заболеваниях головного мозга, эпилепсии, люмбалгии, остеохондрозе позвоночника.

Психотерапевт поможет:

Укрепить нервную систему;

Снять хроническое напряжение;

Устранить страхи и панические атаки;

Наладить сексуальную жизнь;

Развить уверенность в себе;

Решить семейные конфликты;

Пережить утрату;

Вылечить депрессию;

Регулировать вес;

Наладить сон.

Тула, ул Болдина, 93.

Тел.: 8 (4872) 22-36-49 , +7 (915) 699-88-90.

amedik.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ИНВИТРО, независимая лаборатория

ИНВИТРО – качественная лабораторная диагностика доступна всем!

ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России и Восточной Европе, располагает более 1100 медицинскими офисами в пяти странах и девяти наиболее современными лабораториями и уже более 20 лет оказывает услуги в области лабораторной диагностики.

Независимая лаборатория ИНВИТРО выполняет все виды медицинских анализов, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье

на протяжении всей жизни.

Внедрение передовых международных практик и стандартов позволило ИНВИТРО достичь уровня лучших европейских лабораторий. За более чем 20 лет работы компания получила свыше 100 профессиональных наград. В 2017 году ИНВИТРО стала лауреатом премии Правительства РФ в области качества. На европейской части континента ИНВИТРО стала первой медицинской компанией, прошедшей сертификацию по программе верификации «Шесть сигм».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

На сегодняшний день диагностические возможности компании INVITRO самые широкие:

Гематологические исследования

Общеклинические исследования

Биохимические исследования

Иммунологические исследования

Серологические исследования

Микробиологические исследования

Генетические исследования

Гистологические исследования

Цитологические исследования

Квантифероновый тест и другие

Ежегодно внедряется около 150 новых тестов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Почему ИНВИТРО?

Быстрое и безболезненное взятие биоматериала благодаря одноразовым вакуумным системам и квалификации персонала.

Взятие крови у детей и подарки маленьким героям.

Выгодные цены на все виды исследований.

Выполнение исследований на автоматических анализаторах исключает человеческий фактор.

Сертифицированная точность исследований 99,9%.

Большинство результатов можно получить уже на следующий день.

Для пациентов действует программа лояльности и акционные предложения.

Возможность сдать анализы без записи и очередей.

В медицинском офисе вас обслужат приветливые и квалифицированные сотрудники, опыт работы которых более 10 лет.

Дополнительные сервисы и услуги:

Услуга «Взятие биоматериала на дому», если пациент не может посетить медицинский офис самостоятельно.

Оповещение о готовности приходит по СМС. Результаты можно получить на электронную почту, в личном кабинете на сайте или же в любом медицинском офисе.

Вы можете получить подробную консультацию по исследованиям и результатам у специалиста в медицинском офисе ИНВИТРО.

Для пациентов действует программа лояльности и акционные предложения.

Нам доверяют:

Более 4 500 ведущих медицинских центров доверяют ИНВИТРО как надежному партнеру.

Более 30 000 пациентов ежедневно доверяют лаборатории ИНВИТРО.

Выбирая ИНВИТРО, вы выбираете качество и достоверность лабораторных исследований!

Ждем вас в медицинских офисах ИНВИТРО по адресам:

Тула, ул. Октябрьская, 74; тел. 8 (487) 247-63-32.

Тула, Красноармейский пр., 21; тел. 8 (487) 256-64-07.

Тула, пр. Ленина, 91-а; тел. 8 (487) 233-30-98.

Новомосковск, ул. Калинина, 5; тел. 8 (48762) 3-44-16.

8-800-200-36-30 — бесплатная единая справочная

8 (4872) 25-00-55 — единая справочная

invitro.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом