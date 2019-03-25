город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Где в Туле сдать анализы: выбираем лабораторию

Партнерский материал

Где в Туле сдать анализы: выбираем лабораторию

Обзор медицинских лабораторий, которые предлагают быстрые и точные исследования в комфортных условиях.

ФСК КЛИНИК

Если вы находитесь в поиске компании, работающей по мировым стандартам, — посетите лабораторию «ДНКОМ».

Врачи ценят «ДНКОМ» за точные результаты исследований. Самые сложные тесты традиционно проводятся здесь.

  • Все исследования проводятся с высочайшей степенью точности;
  • Здесь выполняют редкие тесты, недоступные в других лабораториях;
  • Проводят превентивные исследования для тех, кто следит за состоянием своего организма.

Весь перечень анализов и цены можно посмотреть здесь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Деятельность лаборатории ориентирована на человека и в ценовой политике:

  • Функционирует собственный приборный парк анализаторов, который позволяет оказывать услуги по ценам ниже других лабораторий;
  • Запущена дисконтная программа для постоянных клиентов, а также рассылка бесплатных информационных материалов по сохранению здоровья и диагностике старения;
  • Созданы панели для комплексного или частичного исследования организма по специальной цене;
  • Результаты анализов вы можете посмотреть на сайте компании, получить на вашу электронную почту или забрать бланки с печатями лично в офисе компании.

А также…

Лаборатория «ДНКОМ» — первая в России лаборатория ANTI-AGE.

ANTI-AGE объединяет различные лечебно-диагностические мероприятия, направленные на омоложение и оздоровление всего организма.

Лаборатория «ДНКОМ» составила панели Openlongevity и биомаркеры старения checkup.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Возможности ANTI-AGE медицины:

  1. Эффективное и безопасное восстановление нарушенного здоровья за счет использования инновационных терапевтических технологий;
  2. Длительное поддержание состояния организма на уровне, характерном для молодого возраста;
  3. Снижение риска неожиданной потери дееспособности из-за болезни;
  4. Значительное продление активного периода жизни;
  5. Способность выглядеть заметно моложе своих лет.

Мы не оставляем пациентов
без поддержки.

На базе ФСК КЛИНИК ведем прием врач, специализирующийся на ANTI-AGE медицине, эндокринолог-диетолог Марина Викторовна Болотских.

Программа диагностики включает в себя:

  • Консультации специалиста по антивозрастной медицине;
  • Подбор индивидуальной программы лабораторной и УЗ-диагностики;
  • Составление индивидуальной программы коррекции таких сфер, как питание, физическая активность, гормональный статус, детоксикация, генетика, сон, мозговая деятельность и стрессоустойчивость.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
 

Тула, ул. М. Горького, 29-б.
Тел.: 8 (4872) 77-03-03, +7 (902) 901-12-50.

fskclinic.ru

dnkom.ru

 

Центр молекулярной диагностики (CMD)

Главные критерии при выборе лаборатории: достоверность, быстрота получения результатов и комфортные условия, а также доступные цены и возможность провести даже редкие исследования. Все эти принципы сочетаются в Центре молекулярной диагностики (CMD).

Здесь проводят почти все известные в нашей стране на сегодня лабораторные исследования.

Вы быстро получите результаты, которым можно доверять.

Центр молекулярной диагностики (CMD) — это крупнейший лабораторно-диагностический центр в России. Он работает на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора им. В. И. Покровского.

 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В CMD вы сможете доступно и комфортно пройти общеклинические исследования и биохимию, сдать ПЦР-анализы (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии, микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.), а также иммунологические, аллергологические и многие другие исследования.

Вам нужно сделать уникальные современные исследования? Не знаете, куда в Туле с этим обратиться? Приходите в лаборатории CMD!

Квантифероновый тест

Один из самых современных способов для диагностики всех видов туберкулёза. В некоторых случаях человек не болеет сам, но является носителем. Латентная туберкулезная инфекция протекает бессимптомно и человек не заразен, однако в 10% случаев при наличии неблагоприятных факторов инфекция может перейти в активную форму туберкулёза. Поэтому очень важно раннее выявление и своевременное лечение.

Раньше единственными доступными тестами выявления латентной туберкулезной инфекции были кожные туберкулиновые тесты — проба Манту и Диаскинтест®. Однако они имеют ряд противопоказаний и ограничений к проведению.

Квантифероновый тест — это новый вид анализа на туберкулёз, применяемый за рубежом. Он высокочувствителен, не имеет противопоказаний и ограничений по времени проведения, не даёт ложноположительных результатов и побочных реакций.

Комплекс Флороценоз (для женщин).

Позволяет выявить четыре основные группы микроорганизмов, вызывающих нарушения микрофлоры у женщин, провоцирующие развитие ряда осложнений, влияющих на женскую репродуктивную функцию: воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, эндометритов и др.

Ранняя диагностика вируса папилломы человека.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Качество лабораторной диагностики в CMD-лаборатории — на уровне современных мировых стандартов.

Исследования проводят специалисты высшей категории с использованием высокопроизводительных автоматических анализаторов последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и др.

Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, Международными центрами по контролю за инфекционными заболеваниями, а также с зарубежными клиниками и университетами.

CMD-лаборатории экономят ваше время! Вам не придётся приезжать повторно за результатами анализов. Вы сможете получить их не выходя из дома — прямо на сайте учреждения, в личном кабинете или на электронную почту. Когда результаты будут готовы, вам придёт СМС-сообщение.

Центр молекулярной диагностики (CMD) в Туле работает совместно с медицинским центром «Мерцана». В этом центре ведут приём квалифицированные специалисты: невролог, ревматолог, гинеколог, эндокринолог, дерматовенеролог, уролог, логопед. Также здесь можно пройти УЗИ. Кроме того, здесь можно пройти исследование на установление отцовства и родства, в том числе по направлению из суда.
Записаться на приём врача можно по телефону или на сайте.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. М. Горького, 1.
Тел.: 8 (4872) 49-09-52, 8 (4872) 79-07-95, 8 (920) 77-555-99.

Тула, ул. Лейтейзена, 6.
Тел.: 8 (4872) 704-174, 8 (4872) 79-02-40.

mcm71.ru

Группа ВК

 

Альма-Мед

ООО Медицинская клиника «Альма-Мед» в Туле работает совместно с лабораторией СИТИ-ЛАБ. Здесь вы можете сдать более 1900 наименований анализов.

Взятие материала производится в одноразовые вакуумные системы Becton Dickinson, которые позволяют быстро и легко производить взятие крови с соблюдением условий хранения биоматериала, предохраняют пациента от заражения вирусными гепатитами и ВИЧ и гарантируют наивысшее качество диагностики.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Когда результаты будут готовы, вам придёт СМС-сообщение или телефонный звонок. Вы можете не приезжать повторно за результатами анализов, а получить их на электронную почту (предварительно указав это).

В этом медицинском центре ведут приём квалифицированные специалисты:

  • Психиатр,
  • Психотерапевт,
  • Терапевт,
  • Невролог,
  • Пульмонолог,
  • Гинеколог,
  • Эндокринолог.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

А ещё здесь вы можете пройти лечение пиявками — гирудотерапию при самых различных заболеваниях и состояниях.

Пиявки лечат заболевания:

  • Сердца и сосудов,
  • Костно-мышечного аппарата,
  • Желудочно-кишечного тракта,
  • Осложнения сахарного диабета
  • Травмы, ушибы, переломы.

Лечение пиявками очень эффективно при планировании беременности (как для женщин, так и для мужчин), при хроническом невынашивании и перед ЭКО. Сотням женщин, страдающих бесплодием и гинекологическими заболеваниями, пиявки помогли ощутить радость материнства. Секрет пиявки улучшает кровообращение, состояние свертывающей системы крови и гормональный фон, оздоравливает организм и помогает зачатию и вынашиванию беременности.

Пиявки — это единственное, что лечит повышенное количестве эритроцитов в крови. После гирудотерапии пациенты забывают об этой проблеме.

Гинеколог лечит недержание мочи у женщин, обследует на фемофлор, ПЦР и назначает другие необходимые анализы. Проводит лечение и диагностику заболеваний женских половых органов, инфекций, бесплодия, невынашивания беременности.

Эндокринолог — поможет снизить избыточную массу тела (ожирение).

Пульмонолог с помощью обследования на аллергологию и иммунологию уточнит природу бронхиальной астмы и других заболеваний органов дыхания.

Невролог назначит лечение и, если необходимо, дообследование при сосудистых заболеваниях головного мозга, эпилепсии, люмбалгии, остеохондрозе позвоночника.

Психотерапевт поможет:

  • Укрепить нервную систему;
  • Снять хроническое напряжение;
  • Устранить страхи и панические атаки;
  • Наладить сексуальную жизнь;
  • Развить уверенность в себе;
  • Решить семейные конфликты;
  • Пережить утрату;
  • Вылечить депрессию;
  • Регулировать вес;
  • Наладить сон.
Галерея
Где в Туле сдать анализы: выбираем лабораторию, Фото: 1
Где в Туле сдать анализы: выбираем лабораторию, Фото: 2
Где в Туле сдать анализы: выбираем лабораторию, Фото: 3
Где в Туле сдать анализы: выбираем лабораторию, Фото: 4
показать все фотографии

Тула, ул Болдина, 93.
Тел.: 8 (4872) 22-36-49, +7 (915) 699-88-90.

amedik.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
 

ИНВИТРО, независимая лаборатория

 

ИНВИТРО – качественная лабораторная диагностика доступна всем!

ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России и Восточной Европе, располагает более 1100 медицинскими офисами в пяти странах и девяти наиболее современными лабораториями и уже более 20 лет оказывает услуги в области лабораторной диагностики.

Независимая лаборатория ИНВИТРО выполняет все виды медицинских анализов, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье
на протяжении всей жизни.

Внедрение передовых международных практик и стандартов позволило ИНВИТРО достичь уровня лучших европейских лабораторий. За более чем 20 лет работы компания получила свыше 100 профессиональных наград. В 2017 году ИНВИТРО стала лауреатом премии Правительства РФ в области качества. На европейской части континента ИНВИТРО стала первой медицинской компанией, прошедшей сертификацию по программе верификации «Шесть сигм».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

На сегодняшний день диагностические возможности компании INVITRO самые широкие:

  • Гематологические исследования
  • Общеклинические исследования
  • Биохимические исследования
  • Иммунологические исследования
  • Серологические исследования
  • Микробиологические исследования
  • Генетические исследования
  • Гистологические исследования
  • Цитологические исследования
  • Квантифероновый тест и другие

Ежегодно внедряется около 150 новых тестов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Почему ИНВИТРО?

  • Быстрое и безболезненное взятие биоматериала благодаря одноразовым вакуумным системам и квалификации персонала.
  • Взятие крови у детей и подарки маленьким героям.
  • Выгодные цены на все виды исследований.
  • Выполнение исследований на автоматических анализаторах исключает человеческий фактор.
  • Сертифицированная точность исследований 99,9%.
  • Большинство результатов можно получить уже на следующий день.
  • Для пациентов действует программа лояльности и акционные предложения.
  • Возможность сдать анализы без записи и очередей.
  • В медицинском офисе вас обслужат приветливые и квалифицированные сотрудники, опыт работы которых более 10 лет.

Дополнительные сервисы и услуги:

  • Услуга «Взятие биоматериала на дому», если пациент не может посетить медицинский офис самостоятельно.
  • Оповещение о готовности приходит по СМС. Результаты можно получить на электронную почту, в личном кабинете на сайте или же в любом медицинском офисе.
  • Вы можете получить подробную консультацию по исследованиям и результатам у специалиста в медицинском офисе ИНВИТРО.
  • Для пациентов действует программа лояльности и акционные предложения.

Нам доверяют:

  • Более 4 500 ведущих медицинских центров доверяют ИНВИТРО как надежному партнеру.
  • Более 30 000 пациентов ежедневно доверяют лаборатории ИНВИТРО.

Выбирая ИНВИТРО, вы выбираете качество и достоверность лабораторных исследований!

Ждем вас в медицинских офисах ИНВИТРО по адресам:

Тула, ул. Октябрьская, 74; тел. 8 (487) 247-63-32.

Тула, Красноармейский пр., 21; тел. 8 (487) 256-64-07.

Тула, пр. Ленина, 91-а; тел. 8 (487) 233-30-98.

Новомосковск, ул. Калинина, 5; тел. 8 (48762) 3-44-16.

8-800-200-36-30 — бесплатная единая справочная
8 (4872) 25-00-55 — единая справочная

invitro.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
вчера, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Где в Туле сдать анализывыбираем лабораторию
Место
Тула
Прочее
Анализы в Тулетульские лаборатории анализов
Автоликбез: как выбрать летние шины?
Автоликбез: как выбрать летние шины?
Тульские «мушкетеры»: как в Туле развивается фехтование
Тульские «мушкетеры»: как в Туле развивается фехтование
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.