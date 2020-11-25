Где сдать анализы на COVID-19 и антитела в Туле: обзор Myslo

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При постановке диагноза во время пандемии медлить нельзя. Рассказываем, где можно сдать анализы на коронавирус быстро и точно.

Предупрежден – значит, вооружен. Во время пандемии эта фраза стала актуальна как никогда. Коронавирус может проходить как почти бессимптомно, так и вызвать осложнения, способные довести до летального исхода.

Зараженных вокруг все больше, чтобы знать, опасны ли вы для окружающих в данных момент, и определить просто ли у вас ОРВИ или COVID-19, вызывающий вирусную пневмонию, можно пройти специальный ПЦР-тест. Чтобы его провести, у пациента берут мазок со слизистой носа.

Результаты скажут о том, есть ли у вас в организме коронавирус. Чтобы получить такой тест в государственной клинике нужно, чтобы симптомы ковида были очевидными.

В платных клиниках пройти тест может каждый желающий. Потоки пациентов разведены, так что вы не рискуете заболеть, сидя в очереди. А результаты вы получаете, в лучшем случае, уже через день!

Еще один полезный и актуальный анализ – исследование на антитела. Для этого необходимо сдать кровь из вены. Этот анализ покажет, есть ли в вашем организме иммунитет к коронавирусу. Антитела обеспечивают защиту от повторного заражения.

Подробнее об антителах и о том, как подготовиться к исследованиям, читайте в нашем материале.

ФСК Клиник: ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС быстро и точно

В ФСК Клиник результаты многих исследований будут готовы уже через один день! Исследования проводятся в клинико-диагностической лаборатории ДНКОМ, выполняющей более 2 130 наименований исследований по самым высоким международным стандартам.

ПЦР-ТЕСТ

Покажет, болен ли человек или является носителем вируса. То есть достоверно говорит о том, выделяется ли вирус из верхних дыхательных путей человека в настоящий момент. Подходит всем для быстрой и точной диагностики. Единственный тест для туристов.

ПЦР-тест рекомендован тем, кто часто контактирует с людьми и передвигается в общественном транспорте в часы пик, тем, кто хочет исключить бессимптомное течение болезни или контактировал с больными COVID-19.

Результат

Положительный или отрицательный , на e-mail, который вы укажете и в личном кабинете.

, на e-mail, который вы укажете и в личном кабинете. Справка специального образца о вашем результате.

Онлайн-проверка справки по QR-коду для 100% подтверждения подлинности результата.

Как подготовиться к сдаче

Взятие мазка из носоглотки и ротоглотки осуществляется натощак или через 3 часа после приема пищи. За 3 часа нельзя чистить зубы, полоскать ротовую полость, пить, жевать жевательную резинку, применять медикаменты или спреи-аэрозоли, оказывающие обеззараживающий эффект.

Стоимость исследования

ПЦР-тест в ФСК Клиник стоит 1890 руб. плюс доплата за взятие мазка — 250 руб. Результаты вы получите уже через один день.

Анализ на антитела

Вы сможете узнать:

болели ли ранее или болеете сейчас без симптомов;

были ли носителем;

имеете ли иммунитет к COVID-19.

Антитела — крупные белки, выделяющиеся клетками иммунной системы и предназначенные для нейтрализации вирусов.

Антитела IgM вырабатываются после контакта с вирусом в 2-6 дней, затем их количество снижается.

вырабатываются после контакта с вирусом в 2-6 дней, затем их количество снижается. Антитела IgM вырабатываются у человека в ответ на инфекцию на ранних стадиях болезни, а в дальнейшем наша иммунная система «переключается» на синтез антител класса IgG, которые уже «хорошо знают», против чего нужно бороться.

Однако IgM эффективнее других антител активирует иммунный ответ и принимает участие в иммунном ответе на поверхности слизистых оболочек, в том числе и дыхательных путей. А это очень важно в борьбе с COVID-19 на ранних стадиях.

Таким образом можно использовать появление IgM как сигнал, указывающий на острую стадию заболевания, благодаря чему можно как можно раньше начать лечение. COVID-19 – коварная болезнь, ухудшение состояния может происходить молниеносно. Поэтому запускать ее нельзя, это может угрожать жизни.

Количество антител IgG в крови нарастает медленнее, достигая пика к двум неделям от начала заболевания, затем снижается к моменту выздоровления и остается на некотором уровне, формируя устойчивость организма к вирусу.

В рамках исследования (сертифицированными российскими тест-системами) лаборатория оценивает наличие иммуноглобулинов IgG и предоставляет результаты в количественном формате:

чувствительность — 97%,

специфичность — 95%.

Ниже таблица, которая поможет сориентироваться, какие антитела вам надо сдать:

Лабораторный тест О чем говорит положительный результат На какой стадии заболевания

выявляется Информация по лабораторному тесту Антитела IgM (количественный результат) Болею Ранняя фаза заболевания Активная фаза заболевания Начало выздоровления Вы сможете узнать: болеет ли

человек сейчас Антитела IgG (количественный результат) Болел ранее, выздоровел Уже перенесенная инфекция Вы сможете узнать: болел ли человек ранее или был ли бессимптомным носителем, выработан ли у него иммунитет к COVID-19

В рамках исследования лаборатория оценивает наличие иммуноглобулинов и предоставляет вам результаты в количественном формате (то есть вы сможете узнать не только о том, выработаны ли у вас антитела к коронавирусу, но и сколько их). Это важно для понимания степени вашей защищенности.

Специальной подготовки к исследованию не требуется. Рекомендовано сдавать кровь с интервалом не менее 4 часов от последнего приема пищи. Накануне сдачи исследования следует избегать пищевых перегрузок.

Кто может сдавать анализы на антитела и ПЦР-тест?

Пациенты, у которых отсутствуют признаки ОРВИ – температура, кашель, ломота в теле, потеря обоняния, покраснение глаз, боли в грудной клетке и др. в течение последних двух недель. То есть условно здоровые лица, которые хотят исключить бессимптомное течение заболевания или подтвердить факт перенесенной инфекции и определить уровень иммунитета.

Пациенты, перенесшие ранее ОРВИ или пневмонию в анамнезе за последние полгода и окончившие лечение, но не ранее чем через 2 недели от начала заболевания при отсутствии у них признаков болезни.

Пациенты, которые находились в контакте с больным коронавирусной инфекцией, не ранее 3-х недель после контакта при отсутствии симптомов заболевания.

Стоимость исследования:

10.312 Антитела к SARS-CoV2 (COVID-19) IgG (сертифицированные российские тест-системы) — 885 руб.*.

Чувствительность — 97%, специфичность — 95%.

Срок исполнения 2-3 рабочих дня без учета дня сдачи биоматериала.

10.311 Антитела к SARS-CoV2 (COVID-19) IgM (сертифицированные российские тест-системы) — 885 руб*.

Срок исполнения 2-3 рабочих дня без учета дня сдачи биоматериала.

10.321 Антитела к SARS-CoV2 (COVID-19) IgM, IgG (сертифицированные российские тест-системы) — 1700 руб*.

Срок исполнения 2-3 рабочих дня без учета дня сдачи биоматериала.

Антитела IgA+IgG (анализ доступен на тест-системах Euroimmun, Германия)

Чувствительность — 100%, специфичность — 99,6% – 2 900 руб.

*Цена указана без учета стоимости взятия крови — 130 руб. (оплачивается отдельно)."

Заявка на сдачу данного теста не требует предоплаты и не обязывает вас к дальнейшей сдаче исследования.

Преимущества ФСК Клиник:

Нет предварительной записи.

Готовность ПЦР-тестов – 1 день.

Количественный результат при взятии крови на антитела на ковид.

При сдаче крови на антитела пациентам предлагается бесплатная консультация терапевта, на которой вы получите:

– расшифровку данных ваших лабораторных исследований;

– проведение пульсоксиметрии;

– скрининговое определение сахара крови и ЭКГ;

– оценку факторов риска течения ковид-инфекции;

– прогноз тяжести течения ковид-инфекции.

Лаборатория «ДНКОМ»

ФСК КЛИНИК

Режим работы:

с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу,

с 8.00 до 14.00 в субботу,

с 8.00 до 12.00 в воскресенье.

Тула, ул. М. Горького, 29-б

Телефоны: 8 (4872) 77-03-03, 8 (800) 100-28-07.

E-mail: info@fskclinic.ru

Официальные сайты:

dnkom.ru

fskclinic.ru

Клиника «Эксперт»: тестирование на Ковид и на антитела без очередей. Не стойте в очередях – придите в удобное для вас время

В клинике созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания

В клинике «Эксперт» есть сразу несколько анализов на определение коронавирусной инфекции. Первый – ПЦР-анализ SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]. Срок выполнения – от 3 до 7 суток.

Второй вариант исследования: экспресс-анализ на COVID-19. После него вы получаете справку на 16 языках. Срок выполнения – до двух суток.

Как подготовиться:

Минимум за 1 час не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот/горло, не жевать жевательную резинку и не курить.

В клинике «Эксперт» также проводится анализ на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG. Срок выполнения – до двух суток.

Как подготовиться:

Не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования. Можно пить чистую негазированную воду. Не курить за 30 минут до исследования.

Для того, чтобы получить результаты исследования, не нужно возвращаться в клинику. Их пришлют на электронную почту, которую вы указывали при посещении.

В клинике «Эксперт» нет очередей, вам не нужно ничего ждать. Запись на анализы ведется таким образом, чтобы пациенты не пересекались друг с другом, что очень важно в пандемию.

Получить медицинскую помощь в клинике могут в том числе маломобильные пациенты.

Если вы не можете приехать в «Эксперт» самостоятельно, сотрудник клиники приедет на дом.

Для юридических лиц по запросу есть возможность организовать выезд на территорию организации для массового забора анализов.

Услуга оказывается только пациентам, которые:

не имеют признаков ОРВИ в течение 14 дней,

не контактировали с заболевшими коронавирусом,

не приехали из другой страны.

Стоимость анализов:

Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) – 1600 руб. Срок выполнения – до 3 суток.

Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на 16 языках – 2300 руб. Срок выполнения – 2 суток.

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно – 850 руб. Срок выполнения – 1 сутки.

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно– 850 руб. Срок выполнения – 2 суток.

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG – 1600 руб. Срок выполнения – 2 суток.

Исследование не выполняется анонимно, необходимо предъявить паспорт.

Еще одно особенно важное в период пандемии исследование – МРТ средостения со скрининговым исследованием лёгких. Это исследование позволяет увидеть весь объем легочной ткани и изменения, приводящие к снижению воздушности легких. МРТ средостения со скрининговым исследованием лёгких включает первичное обследование на выявление пневмонии (грозного осложнения при ковиде или иной вирусной инфекции) и даёт возможность динамического наблюдения за состоянием лёгких у переболевших пациентов с поражением лёгочной ткани.

Этот метод показывает очаги нарушения пневматизации лёгочной ткани в случае их наличия, их локализацию, количество, размеры и характер. В описательной картине лёгочной патологии рентгенологи применяют красивые и весьма поэтичные названия, такие как «матовое стекло», «булыжная мостовая», «признак чёрного бронха», «симптом звёздного неба», «сотовое лёгкое», «консолидация». За образными терминами скрыты структурные изменения элементов лёгких, формирующих рентгенологическую картину. Научно доказано, что метод МРТ так же, как и КТ, может дифференцировать их характер.

Можно выделить следующие показания для МРТ средостения со скрининговым исследованием лёгких:

выявление признаков пневмонии у детей и беременных женщин;

отсутствие возможности использовать КТ для выявления пневмоний (нет технической возможности или есть противопоказания к проведению КТ);

наблюдение пневмоний в динамике после КТ (для снижения лучевой нагрузки);

оценка состояния лёгких при подозрении на наличие пневмонии;

низкое качество рентгенографии при оценке наличия пневмоний (отрицательные результаты по данным рентгена легких при наличии соответствующей клиники);

отрицательный тест ПЦР на COVID-19 при наличии соответствующей клинической картины.

МРТ безопасна с точки зрения лучевой нагрузки, и этим методом можно пользоваться многократно.

Записаться в клинику «Эксперт» можно по телефону 700-655.

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