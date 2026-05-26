Как в Тульской области будет проходить приемная кампания в вузы в 2026 году, рассказал председатель комитета по науке и инноватике Антон Панкратов и представители трех университетов региона.

Нововведения

Основные изменения коснутся выпускников колледжей, которые хотят поступить в университет. Раньше они могли поступать без результатов ЕГЭ и по внутренним дополнительным испытаниям университета. Теперь такой вариант будет доступен только при поступлении на направление аналогичное тому, которое заканчивал в колледже студент. В остальных случаях необходимо будет сдавать единый госэкзамен.

Второе изменение касается способа подачи документов (подробнее об этом ниже).

Бюджетные места

Прием будет осуществляться в шесть государственных вузов и филиалов и шесть негосударственных частных образовательных организаций. На текущий год выделено 3147 бюджетных мест. Большая часть их — это инженерные и технические науки, медицина, а также педагогические науки: математические, естественные и исторические.

«Отмечу рост числа бюджетных мест по ключевым направлениям подготовки: здравоохранение, естественные и гуманитарные науки», — отметил Антон Панкратов.

Сроки приемной кампании

20 июня — старт приемной кампании.

До 25 июля при поступлении на бюджетные места необходимо написать соответствующее заявление.

До 12.00 5 августа — прием оригиналов документов и согласия на зачисление. До 7 августа — публикация приказов о зачислении.

Способы подачи документов

Подать документы можно одним из трех способов:

через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах»,

лично через приёмную комиссию университета,

направить «Почтой России».

А вот подавать документы через информационные системы университетов с этого года нельзя.

«Суперсервис „Поступление в вуз онлайн“ позволяет не подгружать документы, потому что все они уже размещены на портале „Госуслуги“. Когда же будет сделан выбор в пользу конкретного университета, останется только направить ему оригиналы документов», — рассказал Антон Панкратов.

Выбирать можно одновременно до 5 вузов или на 5 направлений подготовки в одном высшем учебном заведении.

Целевое обучение

Для того чтобы обучаться по целевому договору, нужно на «Госуслугах» при подаче документов сделать соответствующую отметку. С учреждениями и предприятиями, с которыми можно заключить договор, можно ознакомиться на портале «Работа России».

«В этом году большая часть целевых мест у нас выделена на технические и педагогические направления. Целевая квота в этом году у нас составила 889 мест. С 2022 года действует механизм отдельной квоты по предоставлению университетом бюджетных мест участникам СВО и их детям. Напомню, что с 2024 года у нас действует региональная программа в рамках модуля „Герой 71“. Она предусматривает компенсацию 95% затрат на оплату первого высшего образования в университете, расположенном на территории Тульской области. Для получения этой меры необходимо обращаться в МФЦ или подать заявку через региональный портал „Госуслуги“. Касательно количества мест для этой категории, их в этом году 298», — уточнил Антон Панкратов.

По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева расширены региональные меры поддержки студентов тульских вузов. Среди них:

компенсация затрат стоимости обучения при получении первого высшего образования по очной форме многодетным родителям — студентам в возрасте до 35 лет из Тульской области;

стипендия в 5 тыс. рублей будущим учителям. Одним из главных требований для получения стипендии является обучение в ТГПУ им. Л. Н. Толстого по направлениям «математика», «физика», «химия и биология» и заключение целевого договора на обучение;

аспирантам ведущих вузов региона выплачиваются именные стипендии и предоставляются гранты правительства Тульской области в сфере науки и техники и Российского научного фонда.

Какие специальности популярны в вузах

В ТулГУ в этом году количество бюджетных мест для приема на первый курс по программам бакалавриата и специалитета составит 1557 мест очной формы обучения.

Популярными у абитуриентов остаются специальности, связанные с клинической медициной. В 2026 году в университете появится новая специальность — «клиническая психология».

Ректор университета Олег Кравченко отметил, что вуз реализует на своей базе образовательно-профессиональные треки «Код Ростеха», «Ростех.Качество» и «Ростех.Арсенал», которые являются эффективными инструментами для обеспечения предприятий ГК «Ростех» квалифицированными кадрами. Также учебное заведение активно участвует в государственных программах поддержки университетов в России — «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» — и реализует программу военной подготовки по военно-учетным специальностям.

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом выросло. В этом году предусмотрено 743 бюджетных места для обучения по программам бакалавриата, 36 — специалитета и 133 — магистратуры. Студентам первого и второго курса выплачивается повышенная государственная социальная стипендия.

Ректор вуза Константин Подрезов добавил, что университет продолжает модернизацию университета. В этом году планируется открытие нового спортивного зала по адаптивной физкультуре, естественно-научных лабораторий, а также творческих кабинетов (музыкальный и зал ИЗО) для подготовки учителей младших классов.

Студенты, обучающиеся на направлении «адаптивная физическая культура и спорт» на «отлично», или «отлично и хорошо», или «хорошо», смогут претендовать на ежегодную компенсацию части затрат на обучение в 100 тысяч рублей за счет средств регионального бюджета. Университет им. Л. Н. Толстого готов предоставить скидку на обучение от 5% до 30% в зависимости от результатов Единого государственного экзамена и результатов сессии.

Кроме того, в этом году в университете откроется творческая мастерская по новому направлению — «хореография». Руководить ею будет Марио Форелли — хореограф, артист цирка Cirque du Soleil, балетмейстер-постановщик, режиссёр телепроектов.

Новомосковский институт является структурным подразделением Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) — ведущего вуза в системе химико-технологического образования и подготовки кадров для химической промышленности и науки России. НИ РХТУ включает 15 зданий и сооружений: 5 учебных корпусов и более 100 специализированных лабораторий.

Новомосковский институт РХТУ готовит специалистов для химической промышленности Тульского региона — технологов, химиков-аналитиков, инженеров-механиков, теплоэнергетиков и инженеров-электриков, автоматчиков и экономистов, операционистов и менеджеров.

Заместитель директора по молодежной политике и воспитательной работе Новомосковского филиала Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева рассказал, что в этом году будет предоставлено 160 бюджетных мест по программам бакалавриата, 5 — по магистратуре. 24 места будет предоставлено для студентов-целевиков.

В институте работают четыре молодежные лаборатории, а также студенческое конструкторское бюро.