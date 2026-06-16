Старые автомобильные аккумуляторы относятся к опасным отходам, и сдавать их нужно на переработку в специализированные пункты приёма.

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo обратился читатель с вопросом о том, куда в Туле можно сдать старый автомобильный аккумулятор. Мы собрали актуальную информацию о пунктах приёма и добавили официальные ресурсы, где можно найти ближайшую точку утилизации.

Почему важно сдавать АКБ правильно

Автомобильные аккумуляторы — опасные отходы: в них содержится свинец и серная кислота, поэтому выбрасывать их как обычный мусор нельзя. Неправильная утилизация аккумуляторов опасна для окружающей среды: тяжёлые металлы и кислота могут попасть в почву и воду. Переработка позволяет извлекать свинец и пластик для повторного использования. Сдавать отработанные батареи нужно в специализированные пункты приёма. Многие из них принимают АКБ на переработку и даже выплачивают за них деньги в зависимости от состояния и веса — эту информацию нужно уточнять в конкретной организации.

Официальная карта пунктов приёма отходов

На официальном ресурсе ФГУП «Федеральный экологический оператор» размещена интерактивная карта пунктов приёма различных видов отходов. Но если в строку поиска вбить город Тулу, найти там можно всего одну точку утилизации старых аккумуляторов — и находится она на пересечении улиц Путейской и Демонстрации.

Является ли этот список полным?

Мы решили пойти другим путём и поискать в интернете частные пункты приема.

Где в Туле принимают автомобильные аккумуляторы

Мы нашли несколько организаций в Туле:

Plus71 — ул. Николая Руднева, 70-а; ул. Кутузова, 38 — организация работает как с физическими, так и с юридическими лицами. НоваМет — ул. Маршала Жукова, 5; пос. Косая Гора, ул. Кирова, 31; пос. Плеханово, ул. Ленина, 175; Новомедвенский пр., 9 — в эти пункты приёма также могут сдать аккумуляторы обе формы лиц. Дельта Сервис — ул. Советская, 16 — данная организация работает только с юридическими лицами. Катод — адреса можно посмотреть здесь — а они уже работают только с физическими лицами. EcoRex — сайт этого пункта рабочий, а вот сама организация не действует — об этом сообщает автоответчик при звонке.

Во всех этих пунктах, согласно информации на сайтах компаний, принимают отработанные автомобильные аккумуляторы. Условия приёма зависят от конкретной организации и состояния АКБ.