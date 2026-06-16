В редакцию Myslo обратился читатель с вопросом о том, куда в Туле можно сдать старый автомобильный аккумулятор. Мы собрали актуальную информацию о пунктах приёма и добавили официальные ресурсы, где можно найти ближайшую точку утилизации.
Почему важно сдавать АКБ правильно
Автомобильные аккумуляторы — опасные отходы: в них содержится свинец и серная кислота, поэтому выбрасывать их как обычный мусор нельзя. Неправильная утилизация аккумуляторов опасна для окружающей среды: тяжёлые металлы и кислота могут попасть в почву и воду. Переработка позволяет извлекать свинец и пластик для повторного использования. Сдавать отработанные батареи нужно в специализированные пункты приёма. Многие из них принимают АКБ на переработку и даже выплачивают за них деньги в зависимости от состояния и веса — эту информацию нужно уточнять в конкретной организации.
Официальная карта пунктов приёма отходов
На официальном ресурсе ФГУП «Федеральный экологический оператор» размещена интерактивная карта пунктов приёма различных видов отходов. Но если в строку поиска вбить город Тулу, найти там можно всего одну точку утилизации старых аккумуляторов — и находится она на пересечении улиц Путейской и Демонстрации.
Является ли этот список полным?
Мы решили пойти другим путём и поискать в интернете частные пункты приема.
Где в Туле принимают автомобильные аккумуляторы
Мы нашли несколько организаций в Туле:
- Plus71 — ул. Николая Руднева, 70-а; ул. Кутузова, 38 — организация работает как с физическими, так и с юридическими лицами.
- НоваМет — ул. Маршала Жукова, 5; пос. Косая Гора, ул. Кирова, 31; пос. Плеханово, ул. Ленина, 175; Новомедвенский пр., 9 — в эти пункты приёма также могут сдать аккумуляторы обе формы лиц.
- Дельта Сервис — ул. Советская, 16 — данная организация работает только с юридическими лицами.
- Катод — адреса можно посмотреть здесь — а они уже работают только с физическими лицами.
- EcoRex — сайт этого пункта рабочий, а вот сама организация не действует — об этом сообщает автоответчик при звонке.
Во всех этих пунктах, согласно информации на сайтах компаний, принимают отработанные автомобильные аккумуляторы. Условия приёма зависят от конкретной организации и состояния АКБ.