Клещи давно перестали быть только «лесной» проблемой
По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области, с начала сезона в регионе зарегистрировано уже 600 случаев присасывания клещей, из них 148 – у детей. При этом количество обращений остаётся высоким: только за последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 266 человек.
Но самое показательное – где именно люди сталкиваются с клещами. Почти 20% случаев произошло возле частных домов, ещё 18,8% – на придомовых территориях многоквартирных домов. Больше трети укусов зарегистрировано на дачных и садовых участках. На леса приходится менее 10% случаев.
Исполняющая обязанности заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Евгения Дёмкина объясняет: клещи всё активнее осваивают городскую среду.
Евгения Дёмкина
Люди часто думают, что клещ – это исключительно лес. Но факты присасывания фиксируются во дворах, возле домов, в парках, на кладбищах, на дачных участках. Человек может просто убирать траву около дома, а вечером обнаружить клеща.
По её словам, обращения поступают и после пикников, туристических маршрутов, поездок на природу.
Почему клещей становится больше
Однозначно сказать, что клещей стало больше, специалисты не берутся. Однако говорят о расширении территорий их обитания и росте выявляемости инфекций.
Причин несколько:
- мягкие зимы;
- изменение климата;
- рост количества неухоженных территорий;
- высокая трава в городах;
- активное освоение природных зон людьми.
Кроме того, сами жители стали чаще обращаться к врачам и сдавать клещей на анализ.
– На территории региона с марта введён еженедельный мониторинг обращаемости населения. Также специалисты обследуют природные биотопы – выходят на территории и проводят энтомологическое обследование, – рассказывает Евгения Дёмкина.
Для мониторинга используют так называемый «флаговый метод»: тканью проводят по траве и кустарникам, собирая клещей для исследования. С начала сезона в лабораториях уже исследован 541 клещ, снятый с людей, и ещё 135, собранных в природных биотопах.
Чем опасен укус
Главная проблема – инфекции, которые переносят клещи. В Тульской области наиболее распространён иксодовый клещевой боррелиоз – болезнь Лайма. Также выявляются анаплазмоз и эрлихиоз.
– Клещи могут передавать инфекции, поражающие нервную систему, суставы, сердце, кожу и внутренние органы. Последствия могут быть очень тяжёлыми, – объясняет Евгения Дёмкина.
По данным регионального мониторинга:
- инфицированность боррелиями составляет 23,4%;
- анаплазмой – 9,3%;
- эрлихиями – 0,1%.
При этом человек может долго не подозревать о заболевании.
Почему болезнь можно пропустить
Опасность клещевых инфекций в том, что они часто начинаются как обычная простуда. Температура, слабость, ломота в мышцах, головная боль – многие списывают это на ОРВИ или переутомление.
– После укуса клеща нельзя игнорировать повышение температуры, озноб, слабость, боли в мышцах, светобоязнь, увеличение лимфоузлов. Особенно опасны неврологические симптомы: онемение конечностей, нарушение чувствительности, скованность мышц шеи, – подчёркивает специалист.
Инкубационный период тоже разный:
- • боррелиоз может проявиться через 3-30 дней;
- • анаплазмоз – через 5-14 дней;
- • эрлихиоз – через одну-две недели.
Иногда последствия проявляются спустя месяцы. Именно поэтому врачи советуют не забывать об укусе даже после удаления клеща.
Самые опасные ошибки после укуса
Каждый сезон медики сталкиваются с одними и теми же ситуациями.
Люди:
- мажут клеща маслом;
- прижигают его;
- пытаются резко выдернуть;
- не обращаются к врачу;
- выбрасывают клеща;
- ждут симптомов вместо профилактики.
Особенно опасным специалисты называют использование масла. Когда клещу перекрывают доступ воздуха, он начинает активно выделять содержимое слюнных желёз в кровь человека. А вместе с ним и возможных возбудителей инфекции.
– Если нет возможности быстро обратиться к врачу, удалить клеща самостоятельно можно. Но делать это нужно очень аккуратно, не раздавливая его, – поясняет Евгения Дёмкина.
После удаления клеща рекомендуется сохранить его в чистой ёмкости и доставить на исследование, его проводят методом ПЦР-диагностики. Он помогает определить, был ли клещ переносчиком инфекции. В Тульской области анализы выполняют в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.
– Само исследование занимает около четырёх часов, но результат обычно выдают на третьи сутки. Если результат положительный, человеку необходимо срочно обратиться к врачу-инфекционисту, – отмечает специалист.
Есть ли в Тульской области энцефалитные клещи
Один из главных страхов людей связан с клещевым энцефалитом. Однако Тульская область не считается эндемичным регионом по этому заболеванию.
– Для нашей области клещевой энцефалит нехарактерен. У нас нет природных очагов, типичных для этих клещей, – поясняет Евгения Дёмкина.
Тем не менее специалисты напоминают: при поездках в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока и части Поволжья вакцинация против клещевого энцефалита обязательна.
Почему дети – в группе риска
Из 600 зарегистрированных случаев укусов 148 пришлись на детей. Это связано сразу с несколькими факторами:
- дети чаще играют в траве;
- не замечают клеща;
- не всегда могут рассказать о симптомах;
- иммунитет ребёнка реагирует иначе.
Кроме того, клещ у ребёнка нередко обнаруживается уже спустя время, например после прогулки или поездки на дачу. Специалисты советуют обязательно осматривать детей после улицы, особенно шею, область за ушами, подмышки, живот и волосистую часть головы.
Как защититься
Полностью исключить риск невозможно, но значительно снизить его реально.
Специалисты рекомендуют:
- носить закрытую светлую одежду (на ней лучше видно клеща);
- использовать репелленты;
- избегать высокой травы;
- регулярно осматривать себя;
- косить траву на участках;
- убирать сухую листву и мусор.
Особое внимание стоит уделять репеллентам.
– В составе должен быть диэтилтолуамид. Именно это вещество эффективно защищает от присасывания клещей, – говорит Евгения Дёмкина.
В регионе также продолжаются акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано уже более 247 гектаров территории.