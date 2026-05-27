Сейчас мы всё больше времени проводим на природе: прогулки, дача, пикники. И всюду нас поджидают клещи. Специалисты говорят, что мы зря недооцениваем опасность укуса.

Фото magnific.com

Клещи давно перестали быть только «лесной» проблемой

По данным Управления Роспо­требнадзора по Тульской области, с начала сезона в регионе зарегистрировано уже 600 случаев присасывания клещей, из них 148 – у детей. При этом количество обращений остаётся высоким: только за последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 266 человек.

Но самое показательное – где именно люди сталкиваются с клещами. Почти 20% случаев произошло возле частных домов, ещё 18,8% – на придомовых территориях многоквартирных домов. Больше трети укусов зарегистрировано на дачных и садовых участках. На леса приходится менее 10% случаев.

Исполняющая обязанности заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Евгения Дёмкина объясняет: клещи всё активнее осваивают городскую среду.

Евгения Дёмкина Люди часто думают, что клещ – это исключительно лес. Но факты присасывания фиксируются во дворах, возле домов, в парках, на кладбищах, на дачных участках. Человек может просто убирать траву около дома, а вечером обнаружить клеща.

По её словам, обращения поступают и после пикников, туристических маршрутов, поездок на природу.

Почему клещей становится больше

Однозначно сказать, что клещей стало больше, специалисты не берутся. Однако говорят о расширении территорий их обитания и росте выявляемо­сти инфекций.

Причин несколько:

мягкие зимы;

изменение климата;

рост количества неухоженных территорий;

высокая трава в городах;

активное освоение природных зон людьми.

Кроме того, сами жители стали чаще обращаться к врачам и сдавать клещей на анализ.

– На территории региона с марта введён еженедельный мониторинг обращаемости населения. Также специалисты обследуют природные биотопы – выходят на территории и проводят энтомологическое обследование, – рассказывает Евгения Дёмкина.

Для мониторинга используют так называемый «флаговый метод»: тканью проводят по траве и кустарникам, собирая клещей для исследования. С начала сезона в лабораториях уже исследован 541 клещ, снятый с людей, и ещё 135, собранных в природных биотопах.

Чем опасен укус

Главная проблема – инфекции, которые переносят клещи. В Тульской области наиболее распространён иксодовый клещевой боррелиоз – болезнь Лайма. Также выявляются анаплазмоз и эрлихиоз.

– Клещи могут передавать инфекции, поражающие нерв­ную систему, суставы, сердце, кожу и внутренние органы. Последствия могут быть очень тяжёлыми, – объясняет Евгения Дёмкина.

По данным регионального мониторинга:

инфицированность боррелиями составляет 23,4%;

анаплазмой – 9,3%;

эрлихиями – 0,1%.

При этом человек может долго не подозревать о заболевании.

Почему болезнь можно пропустить

Опасность клещевых инфекций в том, что они часто начинаются как обычная простуда. Температура, слабость, ломота в мышцах, головная боль – многие списывают это на ОРВИ или переутомление.

– После укуса клеща нельзя игнорировать повышение температуры, озноб, слабость, боли в мышцах, светобоязнь, увеличение лимфоузлов. Особенно опасны неврологические симптомы: онемение конечностей, нарушение чувствительности, скованность мышц шеи, – подчёркивает специалист.

Инкубационный период тоже разный:

• боррелиоз может проявиться через 3-30 дней;

• анаплазмоз – через 5-14 дней;

• эрлихиоз – через одну-две недели.

Иногда последствия проявляются спустя месяцы. Именно поэтому врачи советуют не забывать об укусе даже после удаления клеща.

Самые опасные ошибки после укуса

Каждый сезон медики сталкиваются с одними и теми же ситуациями.

Люди:

мажут клеща маслом;

прижигают его;

пытаются резко выдернуть;

не обращаются к врачу;

выбрасывают клеща;

ждут симптомов вместо профилактики.

Особенно опасным специалисты называют использование масла. Когда клещу перекрывают доступ воздуха, он начинает активно выделять содержимое слюнных желёз в кровь человека. А вместе с ним и возможных возбудителей инфекции.

– Если нет возможности быстро обратиться к врачу, удалить клеща самостоятельно можно. Но делать это нужно очень аккуратно, не раздавливая его, – поясняет Евгения Дёмкина.

После удаления клеща рекомендуется сохранить его в чистой ёмкости и доставить на исследование, его проводят методом ПЦР-диагностики. Он помогает определить, был ли клещ переносчиком инфекции. В Тульской области анализы выполняют в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

– Само исследование занимает около четырёх часов, но результат обычно выдают на третьи сутки. Если результат положительный, человеку необходимо срочно обратиться к врачу-инфекционисту, – отмечает специалист.

Есть ли в Тульской области энцефалитные клещи

Один из главных страхов людей связан с клещевым энцефалитом. Однако Тульская область не считается эндемичным регионом по этому заболеванию.

– Для нашей области клещевой энцефалит нехарактерен. У нас нет природных очагов, типичных для этих клещей, – поясняет Евгения Дёмкина.

Тем не менее специалисты напоминают: при поездках в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока и части Поволжья вакцинация против клещевого энцефалита обязательна.

Почему дети – в группе риска

Из 600 зарегистрированных случаев укусов 148 пришлись на детей. Это связано сразу с несколькими факторами:

дети чаще играют в траве;

не замечают клеща;

не всегда могут рассказать о симптомах;

иммунитет ребёнка реагирует иначе.

Кроме того, клещ у ребёнка нередко обнаруживается уже спустя время, например после прогулки или поездки на дачу. Специалисты советуют обязательно осматривать детей после улицы, особенно шею, область за ушами, подмышки, живот и волосистую часть головы.

Как защититься

Полностью исключить риск невозможно, но значительно снизить его реально.

Специалисты рекомендуют:

носить закрытую светлую одежду (на ней лучше видно клеща);

использовать репелленты;

избегать высокой травы;

регулярно осматривать себя;

косить траву на участках;

убирать сухую листву и мусор.

Особое внимание стоит уделять репеллентам.

– В составе должен быть диэтилтолуамид. Именно это вещество эффективно защищает от присасывания клещей, – говорит Евгения Дёмкина.

В регионе также продолжаются акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано уже более 247 гектаров территории.