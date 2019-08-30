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Как сэкономить на квартплате? Совет № 5
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Как сэкономить на квартплате? Совет № 5

Выбирая новую квартиру, многие обращают внимание на способ ее обогрева.

Выбирая новую квартиру, многие обращают внимание на способ ее
обогрева. Если раньше альтернативы центральному отоплению не
существовало, то теперь наиболее удобный способ - индивидуальное
поквартирное отопление(газовый котел).

Если раньше альтернативы центральному отоплению не существовало, то теперь наиболее удобный способ - индивидуальное поквартирное отопление(газовый котел).

Расходы на отопление — самая значительная часть кварплаты и каждый хотел бы ее сократить.

Центральное отопление квартир не оправдывает ожиданий: стоит дорого, а работает с перебоями. Кроме этого, вся система трубопровода в России сильно изношена, в том числе и котельное оборудование.

Наша молодая семья заехала в свою долгожданную новую квартиру и решила поделиться с нами первыми впечатлениями.

«Самым ужасным месяцем для нас раньше всегда был сентябрь, ночи уже становились холодными, лили дожди, температура в квартире не поднималась выше 20 градусов, а то и меньше, но отопление включали всегда в первых числах октября. До них нужно было продержаться. Но как?» - делятся с нами Маша и Сережа.

Несложно понять, что каждый начинает задумываться про индивидуальное отопление. Уменьшить расходы в несколько раз можно лишь при наличии в вашей квартире газового котла, благодаря которому горячая вода уже будет круглый год. 

«Главный плюс котла – это, конечно, экономия. В первый же месяц после переезда я глазам своим не поверила, когда посчитала, сколько я должна оплатить за коммуналку – восторженно рассказывала нам Маша. В старой квартире (обычный панельный дом) зимой нам приходилось отдавать несколько тысяч только за центральное отопление. Да, батареи были раскаленные, и в квартире было всегда в районе 27-28 градусов (гости говорили «ну, у вас и Африка!»)

Разве не лучше сделать 25 градусов и платить меньше?

Ряд плюсов индивидуального отопления

Во-первых, вы сами решаете, какая температура должна быть в вашей квартире. Особенно это удобно в межсезонье, когда центральное отопление еще не запущено, а температура за окном стремительно близится к нулю.

«Разве не здорово, что батареи можно отключить, когда выдается теплый день?» – рассуждали ребята.

Во-вторых, это экономия денег на коммунальных платежах, потому что платите вы по показаниям счётчика газа.

В-третьих, с котлом горячая вода в квартире будет круглый год.

В- четвертых, отопление в квартире с котлом не зависит от аварий - вода в в батареях герметична, поэтому даже при прорыве трубы во дворе - у вас в квартире вода будет крутиться в батареях, проходя через котел и нагреваясь там, т.е. в квартире будет тепло всегда, когда вы захотите.

В-пятых, индивидуальное отопление – это современные автоматизированные системы безопасности. Использование котлов в жилых многоэтажных домах строго контролируется: проект должен пройти экспертизу эксплуатирующей организацией и получить от неё согласование. Также проект газификации жилого дома должен соответствовать действующим нормативным документам.

В нашей стране газ не только добывают, но и следят за его использованием. Каждый собственник квартиры с индивидуальным отоплением обязан заключить договор с городской газовой службой на обслуживание газового оборудования.

 

Какая система используется в новостройках «Капитал - строитель жилья!» в Туле?

В гостиной устанавливается газовый котёл, который работает в двух режимах: отопления и горячей воды. Используются котлы иностранного производства (страны Европы) с закрытой камерой сгорания. В каждой кухне устанавливаются датчики контроля загазованности метана и оксида углерода в воздухе, при превышении процента содержания которых в воздухе автоматически прекращается подача газа и срабатывает светозвуковой сигнал. Также на входе газопровода в квартиру устанавливается термозапорный клапан, который автоматически перекроет газовую магистраль при пожаре.

Что касается опасений, что котлы «едят» много электричества, то бояться не стоит, в среднем котел потребляет 120 ватт, т.е. как одна лампочка (стиралка или мультиварка «едят» гораздо больше).

«Нас не пугает больше сентябрь, когда в квартире становится неуютно, холодно и приходится ходить в трех штанах, носках и халате, чтобы перестать стучать зубами» – довольно ответили наши новоселы Маша и Сережа.

Индивидуальное отопление – это удобно. И у ребят не осталось в этом сомнений.

Застройщик СМАРТ квартала на Сурикова OOO «Звезда» и ООО «ТЗЖБИ». Информация и проектные декларации на сайте kapital71.ru или по телефону 71−00−01.

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+7(4872) 71-00-01

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вчера, в 12:30
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