Как сэкономить на квартплате? Совет № 5

Выбирая новую квартиру, многие обращают внимание на способ ее

обогрева. Если раньше альтернативы центральному отоплению не

существовало, то теперь наиболее удобный способ - индивидуальное

поквартирное отопление(газовый котел).

Если раньше альтернативы центральному отоплению не существовало, то теперь наиболее удобный способ - индивидуальное поквартирное отопление(газовый котел).

Расходы на отопление — самая значительная часть кварплаты и каждый хотел бы ее сократить.

Центральное отопление квартир не оправдывает ожиданий: стоит дорого, а работает с перебоями. Кроме этого, вся система трубопровода в России сильно изношена, в том числе и котельное оборудование.

Наша молодая семья заехала в свою долгожданную новую квартиру и решила поделиться с нами первыми впечатлениями.

«Самым ужасным месяцем для нас раньше всегда был сентябрь, ночи уже становились холодными, лили дожди, температура в квартире не поднималась выше 20 градусов, а то и меньше, но отопление включали всегда в первых числах октября. До них нужно было продержаться. Но как?» - делятся с нами Маша и Сережа.

Несложно понять, что каждый начинает задумываться про индивидуальное отопление. Уменьшить расходы в несколько раз можно лишь при наличии в вашей квартире газового котла, благодаря которому горячая вода уже будет круглый год.

«Главный плюс котла – это, конечно, экономия. В первый же месяц после переезда я глазам своим не поверила, когда посчитала, сколько я должна оплатить за коммуналку – восторженно рассказывала нам Маша. В старой квартире (обычный панельный дом) зимой нам приходилось отдавать несколько тысяч только за центральное отопление. Да, батареи были раскаленные, и в квартире было всегда в районе 27-28 градусов (гости говорили «ну, у вас и Африка!»)

Разве не лучше сделать 25 градусов и платить меньше?

Ряд плюсов индивидуального отопления

Во-первых, вы сами решаете, какая температура должна быть в вашей квартире. Особенно это удобно в межсезонье, когда центральное отопление еще не запущено, а температура за окном стремительно близится к нулю.

«Разве не здорово, что батареи можно отключить, когда выдается теплый день?» – рассуждали ребята.

Во-вторых, это экономия денег на коммунальных платежах, потому что платите вы по показаниям счётчика газа.

В-третьих, с котлом горячая вода в квартире будет круглый год.

В- четвертых, отопление в квартире с котлом не зависит от аварий - вода в в батареях герметична, поэтому даже при прорыве трубы во дворе - у вас в квартире вода будет крутиться в батареях, проходя через котел и нагреваясь там, т.е. в квартире будет тепло всегда, когда вы захотите.

В-пятых, индивидуальное отопление – это современные автоматизированные системы безопасности. Использование котлов в жилых многоэтажных домах строго контролируется: проект должен пройти экспертизу эксплуатирующей организацией и получить от неё согласование. Также проект газификации жилого дома должен соответствовать действующим нормативным документам.

В нашей стране газ не только добывают, но и следят за его использованием. Каждый собственник квартиры с индивидуальным отоплением обязан заключить договор с городской газовой службой на обслуживание газового оборудования.

Какая система используется в новостройках «Капитал - строитель жилья!» в Туле?

В гостиной устанавливается газовый котёл, который работает в двух режимах: отопления и горячей воды. Используются котлы иностранного производства (страны Европы) с закрытой камерой сгорания. В каждой кухне устанавливаются датчики контроля загазованности метана и оксида углерода в воздухе, при превышении процента содержания которых в воздухе автоматически прекращается подача газа и срабатывает светозвуковой сигнал. Также на входе газопровода в квартиру устанавливается термозапорный клапан, который автоматически перекроет газовую магистраль при пожаре.

Что касается опасений, что котлы «едят» много электричества, то бояться не стоит, в среднем котел потребляет 120 ватт, т.е. как одна лампочка (стиралка или мультиварка «едят» гораздо больше).

«Нас не пугает больше сентябрь, когда в квартире становится неуютно, холодно и приходится ходить в трех штанах, носках и халате, чтобы перестать стучать зубами» – довольно ответили наши новоселы Маша и Сережа.

Индивидуальное отопление – это удобно. И у ребят не осталось в этом сомнений.

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