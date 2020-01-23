Партнерские роды в Туле: мнения акушеров, психологов и тех, кто уже попробовал

Алена Чернобельская и Николай Горбачев – счастливая многодетная семья.

В среднем в год в Туле и области около 800 пар выбирают партнерские роды.

О партнерских родах мы писали почти два года назад — тогда, в 2017 году, присутствие мужа, мамы, сестры, свекрови или подруги во время родов было возможно в Тульском областном перинатальном центре, родильных отделениях Алексинской районной больницы им. профессора В. Ф. Снегирева , Новомосковской городской клинической больницы и Узловской районной больницы. Причем это была платная услуга (цена вопроса — около 5000 рублей). Сейчас партнерские роды бесплатные.

С 1 октября условия для партнерских родов созданы в роддоме № 1 Тулы. За первый месяц эту возможность использовали 12 семейных пар.

По мнению главврача роддома № 1 Елены Макаровой, партнерские роды — это не мода, а современные семейно-ориентированные технологии в родовспоможении:

Елена Макарова - Наше здание — это нетиповой родильный дом, но несмотря на это мы создали все условия для проведения здесь партнерских родов. Выделили две индивидуальные предродовые палаты, где есть место и для роженицы, и для ее близкого человека. Конечно, врачам не всегда удобно работать в присутствии родственника роженицы. Нет, в обморок мужья не падали, просто акушерам приходится отвлекаться и отвечать на вопросы «группы поддержки». Но ради психоэмоционального комфорта и спокойствия роженицы мы делаем это.

Заместитель главврача роддома № 1:

Игорь Копырин - 50 лет назад или сейчас — роды как физиологический и психологический процесс ничем не отличаются. Просто у современных женщин есть запрос на эмоциональную поддержку близкого человека. Врач, с точки зрения рожениц, занимается профессиональной медицинской помощью, отвечает за то, чтобы здоровью мамы и малыша ничего не угрожало и все прошло по плану. А за руку подержать и слова нужные сказать — это лучше мужа и мамы никто не сделает, — Кстати, сам Игорь присутствовал на родах своей супруги. Партнером в родах может быть отец ребенка или иной член семьи. Но только один!

С парами, которые хотят быть вместе на родах, обязательно беседует психолог роддома. Для партнерских родов обязательно согласие и роженицы, и того, кто будет присутствовать при появлении малыша на свет. Если психолог выявит какие-то особенности поведения партнера, об этом обязательно сообщат врачам.

Важно, чтобы выбор партнерских родов был осознанным. Обязательно для пары, решившейся на партнерские роды, совместное посещение двух занятий у психолога и акушера-гинеколога. На сроке 37 недель будущая мама вместе с предполагаемым партнером по родам должна пройти консультацию у специалистов роддома.

По словам Игоря Копырина, в предродовой и родовой палатах муж находится вместе с роженицей, помогает ей правильно дышать, разговаривает, может делать точечный массаж, помогает выбрать удобную позу, подбадривает. Или просто держит за руку. В атмосфере поддержки и любви малыш обычно рождается быстрее и легче для роженицы.

Кстати, если вы планируете рожать в роддоме № 1 Тулы, у вас есть возможность посмотреть на условия в этом медучреждении — во второй и четвёртый четверг каждого месяца в роддоме проводят для будущих родителей и возможных партнеров по родам дни открытых дверей. Обычно в группах бывает до 10 человек. И такое неформальное общение с акушерками и врачами развеет любые страхи.

Партнерские роды исключены при кесаревом сечении.



Семейный психолог, президент фонда содействия развитию программ семейного благополучия и профилактики разводов «Честный разговор», предлагает посмотреть на партнерские роды с другой стороны:

Анна Домченко - Среди людей, которые хотят участвовать в партнерских родах, я редко вижу осознанно принятое решение женщины. Осознанность — это обоюдное желание пережить непростой, но счастливый момент в своей жизни. Чаще всего причина взять с собой в роддом мужа — «она боится, а он идет ее спасать» либо «папа идет контролировать врачей». Оба варианта только усугубляют ситуацию. Недаром врачи-акушеры говорят, что папа привносит в родовой зал лишнюю неразбериху. Несмотря на то, что партнерские роды стали популярны, клиники все охотнее на это идут, отвечая спросу потребителя. И все-таки, считаю, отец — это чаще всего лишнее лицо в зале. Он не разбирается в процессе, редко бывает подготовлен, вряд ли действительно может помочь. Да и сам нередко получает нешуточный стресс.

Что касается помощи, которую мы привыкли видеть в фильмах, я думаю, что мы просто морально для этого не созрели. Такие роженицы и такие папы, которые ходили вместе на обучение, делали вместе массажи и на родах дышали вместе, встречаются крайне редко. Тащить с собой на роды неподготовленного папу я бы не рекомендовала. Взять с собой опытную женщину или адекватную подругу, которая уже рожала, было бы неплохим решением.

Что нужно сделать до партнерских родов?

Для сопровождающего — флюорограмму (давность не более 6 мес. на день родов). Ее надо представить медперсоналу при поступлении роженицы в роддом. Обязательны анализы — на гепатит В и С, ВИЧ и сифилис. В некоторых учреждениях могут потребовать заключение терапевта о состоянии здоровья сопровождающего на момент родов, где содержится информация об отсутствии инфекционных заболеваний, гипертонии, ишемической болезни или сахарного диабета.

Роженица и партнер по родам должны оформить согласие на проведение партнерских родов. А роженица — еще и согласие на разглашение врачебной тайны сопровождающему.

Что взять с собой партнеру по родам?

Обычно врачи советуют взять специальную одежду. Понадобится два комплекта — в родильный зал (одноразовый хирургический набор) и в палату (сменные брюки, футболка и тапочки).

Отказать в проведении партнерских родов могут, если роженица отозвала ранее данное согласие, у партнера инфекция (кашель, насморк), в роддоме нет свободных предродовых палат или введен карантин.

Только вместе!

О своем опыте партнерских родов рассказали супруги Алена Чернобельская и Николай Горбачев:

- У меня были сложные первые роды. И я решила — никогда больше не вернусь в место с названием «роддом». Мужу даже сказала, что второго ребенка рожу, только если он со мной пойдет в роддом. А он взял и легко согласился! Как говорится, никогда не говори «никогда». Сейчас у нас трое детей, и двоих мы рожали вместе в Тульском областном перинатальном центре.

Я на себе ощутила огромную разницу обычных и партнерских родов. Муж оказал просто колоссальную поддержку, развлекал анекдотами, делал расслабляющий массаж. Это очень важно для меня — обнять родного человека. Поэтому, когда встал вопрос — как будем рожать третьего, — ответ был однозначен: только вместе!

Рождение ребенка — всегда радость, а если ее с тобой разделяет любимый человек, то это радость вдвойне, новый уровень доверия и близости в семье. Мы были втроем после родов примерно около часа — это такие мимимишные моменты… Мой муж очень гордится, что первым взял своего сына на руки.

Оба раза с нами на родах была зав. отделением Инесса Кузьмина, профессионал и очень приятный человек. Спасибо ей!

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У Виктории и Антона Макарских – сын и дочь. Отец детей оба раза присутствовал на родах, которые проходили в одной из израильских клиник. Первым взял дочку на руки, сам вымыл ее и запеленал.

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На тульских форумах про партнерские роды не так уж и много воспоминаний. Если у вас был такой опыт – поделитесь с нами и другими будущими родителями.