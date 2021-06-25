Семь важных вопросов об IT-обучении: честный рассказ об IT-сфере

Когда слышишь от мамы ребенка 10-15 лет: «А мой уже сам зарабатывает на карманные расходы», удивляешься. А она с улыбкой добавляет: «Он увлекается IT, делает сайты, говорит, что это несложно». А так каждый может?

Ответы на самые популярные вопросы, которые задают родители и подростки, задумавшись об обучении IT-технологиям, в интервью Myslo дала Светлана Савина, основатель и CEO Компьютерной Академии Рубикон.

– Выбор профессии – это один из самых важных моментов в жизни человека. Как помочь ребенку выбрать специальность, которая будет ему по душе?

– В современном мире, где вокруг так много отвлекающих факторов и посторонних мнений, следовать единому выбранному пути непросто. Поэтому нужно делать ставку на те занятия, которые приносят ребенку радость и удовольствие.

Мы в Академии стремимся к тому, чтобы наши студенты занимались в свое удовольствие, занятия проходят в формате увлекательного интерактива и с живым диалогом. Мы все вместе обсуждаем идеи, ребята создают свои собственные проекты, видят результаты и хотят развиваться еще больше. Группа становится командой друзей, которые всегда рады встрече друг с другом.

– Каждый ребенок сегодня имеет много разных гаджетов уже с самого юного возраста. Некоторые родители не одобряют пристрастие детей к компьютерам и телефонам. Как это увлечение превратить в полезное занятие?

– Я бы тут родителям посоветовала не ограничивать детей в пользовании компьютером, а направить их увлечение технологиями в правильное русло. Детей надо научить компьютерной грамотности, технике безопасности в сети. А если еще ребенку дать возможность попробовать на практике web-дизайн, программирование, роботоинженерию в игровой форме в кругу единомышленников, то это может перерасти в полезное увлечение, которое, возможно, станет основой для будущей профессии.

Наши студенты – это ребята от 7 до 16 лет. Даже самые юные воспитанники уже разбираются в IT-технологиях лучше многих взрослых. Мы используем особую модель обучения, на создание которой нас вдохновили наши же студенты.

Акцент сделали на интерактивном формате, который вместо классических скучных лекций предполагает живое дружеское общение, обсуждение идей, совместную или индивидуальную их реализацию.

Ребята действительно с удовольствием приходят на занятия, потому что знают, что тут их ждут друзья и педагоги, которые с ними на одной волне.

Преподаватели строят обучение, учитывая возрастные особенностей детей, включают элементы геймификации во время всего процесса обучения. Они всегда в курсе актуальных тенденций сферы IT, потому что помимо преподавательской деятельности сами являются действующими программистами, дизайнерами, разработчиками, востребованными на рынке и работающими в крупных IT-компаниях.

Они передают свои знания не по учебникам, а вживую, на личном опыте, знают, как просто и доходчиво информацию донести. Благодаря этому даже самые юные наши воспитанники легко усваивают программу и сразу же применяют новые знания на практике, создавая свои собственные проекты. Такой подход помогает ребятам увидеть результат занятий и понять, какие они талантливые.

– С любого ли возраста можно начинать обучение?

– Абсолютно! Все дети разные: одним с самых юных лет интересны компьютеры, а другим в 7-11 лет нравится, например, рисовать или собирать конструктор, а в 12-16 лет интересы расширяются и становится важен дизайн, проектирование, программирование или блогинг. И это абсолютно нормально.

Программы разбиты на этапы, чтобы нашим студентам было легче усваивать знания, а также учитывают возрастные особенности обучающихся: «Kids» – для детей 7-8 лет, «Junior» – для детей 9-10 лет, «Middle» – для детей 11-12 лет, «Senior» – для подростков 13-16 лет.

Важная особенность нашего обучения в том, что мы не обязываем студентов сразу же при поступлении выбирать какое-то конкретное направление. На каждом из них в первый год обучающиеся пробуют себя в самых популярных направлениях: робототехника, программирование, дизайн, блогинг, создание сайтов, 3D-моделирование. После получения базовых знаний каждый выбирает интересную для себя специализацию и уже учится только по ней, оттачивая и совершенствуя свои навыки.

Такая модель позволяет ребятам попробовать каждое из направлений и без спешки определить, что им действительно интересно.

– За компьютерами или с телефонами в руках проводят время многие современные дети. Но как понять, действительно ли это увлечение и станет ли оно делом жизни?

– Как говорится, не попробуешь – не узнаешь. Я считаю, что каждый ребенок, особенно тот, который ни дня не представляет себя без гаджета, обязательно должен узнать эту во всех отношениях интересную сферу, познакомиться с ней изнутри. Только после этого можно будет делать вывод, стоит ли ему в дальнейшем связывать свою профессию с IT-технологиями.

Но даже если ребенок поймет, что это не совсем его сфера интересов, полученные в процессе обучения знания обязательно пригодятся ему в других областях. Мы строим образовательный процесс с интеграцией в него навыков soft skills (англ. «гибкие навыки»). Другими словам, каждый наш воспитанник наряду с профильными знаниями овладевает и множеством других полезных качеств и умений, которые могут пригодиться ему совершенно в других сферах деятельности. Это своеобразное комплексное развитие личности, которое актуально, на самом деле, для любого человека.

Например, моделирование, создание проекта дизайна, конструирование роботов или разработка сайтов дают, безусловно, ценный опыт пространственного мышления, планирования своей работы и многие другие навыки. Если это командный проект, то ребенок учится работать в команде. Если это персональный, то учится его представлять, объяснять свою точку зрения.

Ни одна минута обучения в Академии не будет потрачена впустую.

Сегодня многие специальности так или иначе связаны с компьютером. Знание набора программ «Офис» явно недостаточно для квалифицированного и современного сотрудника. И, кстати, в современных компаниях ценят сотрудников, имеющие так называемые «гибкие навыки» soft skills. Они умеют общаться, договариваться, работать в команде, не боятся выступать и отстаивать свою точку зрения.

IT-индустрия широка и многогранна. Мы помогаем детям определиться с будущей профессией. Стараемся с самого начала окунуть ребенка в IT-индустрию и продвигать его в будущей профессии. Для этого мы сотрудничаем с большими IT-корпорациями – Сколково, Yandex, Mail.ru, Microsoft, участвуем в олимпиадах, хакатонах и других соревнованиях. Победы и достижения очень мотивируют детей, они понимают, к чему идут, и очень вдохновляют.

Наших студентов держат на примете крупные компании и часто забирают к себе сразу после окончания олимпиад. Важно, что мы используем образовательные стандарты, которые обычно применяют крупные IT-компании при подготовке собственных кадров. Именно поэтому наших студентов всегда замечают представители крупных игроков IT-рынка на соревнованиях и хакатонах, где они обычно присутствуют в жюри.

– Нужно ли дополнительное образование, если подросток планирует поступать в вуз на IT-специальность?

– Дополнительное образование по IT-направлению и высшее образование, связанное с IT, – это не одно и то же. Дело в том, что дополнительное IT-образование задает определенный вектор мышления, который можно далее развить, обучаясь в вузе. При этом вуз не обязательно должен быть связан напрямую с информационными технологиями. Например, если выбор сделан в пользу естественно-научного направления (физика, химия, биология, медицина), то, имея за плечами обучение IT-технологиям, будущим специалистам этих областей будет гораздо проще осваивать профессию. Выпускники нашей Академии умеют анализировать большие объемы информации, искать оптимальные решения для тех или иных задач. Это хорошее подспорье для их научной деятельности.

– Что поможет стать более успешным и востребованным специалистом?

– Тут единого рецепта нет. Если, например, компания предоставляет услуги по аутсорсингу бизнес-процессов, то, соответственно, они с удовольствием возьмут специалиста, который имеет знания, а лучше – и некоторый опыт в программировании и работе в 1С или ABAP.

Если подросток хочет стать программистом, я бы советовала развиваться, читать таких авторов, как Д. Кнут, Э. Орама и др., изучать разработку высоконагруженных систем и высшую математику.

Если планируется со временем уйти от «чистого» программирования в управленческую сферу, связанную с программированием, то тут необходимо получить образование в области менеджмента, экономики, чтобы понимать те или иные бизнес-процессы, с которыми придется потом работать.

– Насколько, на Ваш взгляд, личностные факторы (воспитание, характер) играют роль в получении образования молодым человеком и его дальнейшем трудоустройстве, помимо навыков, полученных в ходе обучения?

– Личностные факторы не менее важны, чем опыт и навыки. Одно из самых важных качеств – желание и умение постоянно обучаться. Технологии быстро развиваются, даже за два-три года они могут шагнуть далеко вперед, поэтому, чтобы идти в ногу со временем и быть востребованным специалистом, просто необходимо постоянно обновлять знания и совершенствоваться.

Любому программисту необходимо быть усидчивым, внимательным и даже стрессоустойчивым. Если в его задачу входит контроль за системой, управляющей производственным циклом, то при внезапной остановке конвейера он должен не паниковать, а быстро и спокойно найти «баг» системы и устранить его.

В любой профессии особенно ценятся сотрудники, которые не просто механически выполняют работу, а буквально горят страстью к созиданию, получает удовольствие от процесса работы и заинтересованы в обратной связи от конечного потребителя. А если удается из таких людей собрать команду, то они все вместе создают действительно уникальные продукты.

Если всё это дополняется дипломом университета об окончании факультета, готовящего IT-специалистов, то это вообще замечательно! Конечно, и профессионалы-самоучки встречаются, но это очень редкий случай. Для большинства же фундаментальную базу закладывает технический вуз. Тем более что, согласно законодательству, работодатели обязаны внедрять профстандарты. Без наличия профильного образования перспективы карьерного роста резко падают.

Мы в Академии Рубикон создаем инновационную образовательную среду, в которой есть всё для уверенного будущего вашего ребенка: преподаватели из мира IT, новейшие технологии и окружение единомышленников. Ребенок получает набор компетенций и базовых навыков, которые будут востребованы в любой сфере деятельности человека. Программа обучения также включает развитие навыков успешной личности будущего (soft skills): сотрудничества, презентации проектов, аналитического и критического мышления, самоорганизации, тайм-менеджмента, эмоционального интеллекта, инициативности и предпринимательства.

Он учится использовать компьютеры и гаджеты для своего развития: обучается цифровой грамотности, получает практические навыки программирования, дизайна, создания игр и сайтов, блогинга и робототехники.

Мы поддерживаем совместное творчество преподавателей и студентов, студентов между собой, создаем условия доверия и равенства. Для нас на первом плане сам ребенок, его личность и развитие.

Если вы приведете ребенка к нам в Академию, у вас всегда будет повод гордиться им.

Приходите на пробное бесплатное занятие. Если ребенку понравится, смело записывайтесь в Компьютерную Академию РУБИКОН.