фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo выяснил, где купить стильную форму, которая понравится любому школьнику, и не потратить на нее весь семейный бюджет.

На сегодняшний день школьная форма – это не только стильно, но и практично. Где в Туле купить школьную форму и сэкономить семейный бюджет? В преддверии очередного учебного года этот вопрос как нельзя актуален.

За ответом на него Myslo отправился в магазин школьной одежды OLMI.

Компания OLMI производит детскую одежду и школьную форму уже больше 16 лет. В наличии огромный выбор моделей, которые способны удовлетворить любой, даже самый изысканный вкус.

Модели из разных коллекций превосходно сочетаются друг с другом, что позволяет разнообразить повседневный образ.

Широкий выбор элементов предоставляет возможность создания единого стиля с учётом вкуса и пожеланий каждого ребенка.

Сочетание комфорта, качества и индивидуального подхода к каждому клиенту – именно за эти качества свое предпочтение одежде OLMI уже отдали более тысячи российских школ.

С этого года Тула вошла в число регионов, где есть представительство этой марки одежды.

Магазин расположен на улице Фрунзе, недалеко от Красноармейского проспекта.

В наличии большой ассортимент моделей, что дает, как говорится, своими глазами увидеть ту или иную модель, примерить её на ребенка.

При необходимости есть возможность подогнать модель по фигуре школьника.

Так почему уже несколько десятков тысяч родителей отдали предпочтение одежде OLMI?

Качество: соответствует ГОСТ-стандартам, вся продукция сертифицирована; разнообразие состава формы; не пилингуется (нет катышков); лекала разработаны по фигурам российских детей; износостойкие ткани, которые можно стирать в стиральной машине.

Цена: каждый родитель сможет одеть ребенка в магазинах OLMI; комплект школьной формы дешевле, чем обычная повседневная одежда на год; специальные цены для школ, регулярные скидки и акции. В честь открытия магазина и до 1 сентября действует скидка 10% на весь ассортимент.

Сервис: широкая размерная сетка (от 28/116 до 58/188) для учеников с 1-го по 11-й класс; каждый элемент можно приобрести отдельно; удобный интернет-магазин; широкий выбор сопутствующих товаров в розничных магазинах компании OLMI (трикотаж, спортивная форма, рубашки, блузки и др.); изготовление нашивок (шевронов); большое разнообразие элементов в коллекциях; учитываем пожелания детей, родителей и директоров школ при создании коллекций; возможен пошив формы на заказ, под индивидуальные размеры.

Как делать заказ?

В OLMI можно приобрести форму как на весь класс так и на одного ребенка. С менеджером магазина вы обсуждаете конкретные детали заказа (модели, количество) и после подаете заявку.

Причем необходимости заранее точно определяться с размером формы. Нет и обязательной предоплаты.

В OLMI полный модельный ряд всегда в наличии, в том числе в течение всего года.

Кстати, если ребенок вырос за лето, и одежда стала ему мала, то при наличие на ней бирок, легко можно ее обменять на нужный размер без каких-либо доплат.

Кстати, OLMI – это не только школьная форма.

В OLMI можно полностью подготовить ребенка к новому учебному году и приобрести всё необходимое – от колготок до ранца.

Вся продукция компании OLMI имеет Единый сертификат соответствия Таможенного союза. Компания является членом Ассоциации индустрии детских товаров РФ (АИДТ), регулярно представляет коллекции на отечественных и международных выставках и принимает непосредственное участие в обсуждении введения школьной формы в российские школы.

Детский фирменный магазин OLMI в Туле:

ул. Фрунзе, 7.

Телефон 8-952-958-84-18.