Проверено на себе: Одноразовые отцы

Все больше мужчин предлагают в интернете услуги донора для зачатия ребенка естественным путем. Среди них есть и туляки. Мы изучили тульский рынок «папаш на час».

О сайте необычных знакомств мне рассказала подруга. Разыскивая в интернете профиль свободного голубоглазого красавца, она случайно наткнулась на странный сайт, где мужчины и женщины ищут себе пару не для отношений, а сразу для зачатия ребенка. Оформление сайта весьма приятное: нежно-голубой фон, в каждом углу — изображение счастливого аиста с младенцем, а рядом надпись: «Ребенку — быть!». В левой стороне страницы посетителю предлагают выбрать себе пару по самым дотошным параметрам: рост, вес, место проживания, группа крови, цвет глаз и волос. Даже расу можно выбрать!

Выбираем город Тула и видим несколько мужских анкет. В профилях — детальная информация для женщин, желающих забеременеть.

«Оплодотворение естественным способом. Не курю. Не пью. Двое детей в своей семье, двое по обращениям. Два высших образования в сфере И. Т. Мать врач, отец шахтер. Блондин, глаза голубые, рост 183, вес 110. Финансовая сторона вопроса по факту результата на вашей совести». Александр, город Тула.

«Познакомлюсь с симпатичной девушкой для рождения ребенка и совместного воспитания на основе дружеских отношений (т.е. не проживая вместе). Мне 35, рост 180, вес 85, волосы темно-русые, глаза голубые, здоров, без вредных привычек. Все анализы предоставлю. Подробнее при личном общении».

«Могу зачать ребенка, без обязательств. Я из Тульской области».

«Прекрасной женщине — прекрасного ребенка! Помогу с зачатием естественным путем. 40 лет, женат, рост 182, вес 90 кг. Глаза зеленые, не курю. Спортивный разряд (регби), анализы все хорошие, могу похвастаться. Пишите мне на почту».

Какой богатый выбор! Неужели действительно работает? Меняем в строке поиска пол и видим: услуга пользуется спросом.

«Ищу мужчину в Тульской области для зачатия ребенка естественным путем. Безвозмездно. Более подробно — в личке».

«Срочно ищу мужчину. Хочу ребенка. Зачатие только естественным путем. Пишите мне на почту или звоните по телефону».

«Мне 40 лет, хочу зачать ребенка естественным путем. Медицинские услуги не предлагать! Желающие, скидывайте свое досье мне на почту».

«Вступить в ряды» этих женщин решила и я. Создала почтовый адрес на имя Алены Еревановой, выбрала фотографию приятной девушки, заполнила досье и написала Александру — тому самому, у которого двое детей в семье и двое по обращениям.

- Здравствуйте! Увидела на сайте Ваше объявление, что Вы можете помочь с зачатием ребенка. Если это еще актуально, ответьте, пожалуйста. Мне 31, — написала моя Алёна. Ответ не заставил себя долго ждать:

- Мне 32. Я не против. Расскажите немного о себе и о своем желании, также хотелось бы увидеть Ваше фото.

Завязался разговор. Я узнала, что Александр работает программистом, женат, имеет от жены девочек — семи и двух лет. «Помощью» с зачатием занимается не первый год, и удачно: на свет уже появились два ребенка, оба живут не в Тульской области. «Красивые, счастливые, — сказал мужчина. — Я на фото видел. Все нормально». В Туле Александр свои услуги предлагать опасается: город не слишком большой, жена может узнать. Но Алёна, видимо, покорила его сердце:

- Супруга никак не относится к моему занятию. Она не в курсе моих дел. Вы определитесь тогда с днем, временем и местом. Насчет действий: не употребляйте алкоголь, больше пеших прогулок, меньше горячих ванн, не заниматься интимом, есть больше фруктов. Не курить (хотя я и сам курю, иногда, конечно). Как забеременеете, постарайтесь не подхватить грипп. А половые связи до родов желательны только с одним партнером.

По ходу общения стало ясно: для Александра зачатие — только предлог. На деле же его цель — сделать из матери своего ребенка любовницу.

- От встреч с Вами я жду и результата, и удовольствия, надеюсь, взаимного. То, что касается близости в процессе беременности и с пузиком, тут не переживайте: я только за. Если Вам все будет нравиться, возможны и последующие встречи. А если захотите прекратить контакт после родов, я нормально к этому отнесусь.

О будущем ребенке Александр просит ему рассказывать: как живет, растет, чем увлекается, как себя чувствует. Но помогать материально отказывается. При этом никакого договора, закрепляющего права и обязанности будущих родителей по отношению к ребенку, он заводить не хочет. «Я пытаюсь верить, что люди порядочны, как я. Да и раз мы решили заниматься любовью не только для зачатия, но и во время и после беременности, то, думаю, все будет хорошо. Я просто верю Вам, что такой подставы не будет».

Такой точно не будет, не волнуйтесь, — хотела написать я. Но Алёна ответила: «Конечно. Я вменяемый человек». Вознаграждения за свое отцовство Александр не требует: не такая уж и сложная это работа.

Александр пишет Алёне до сих пор. «Когда встретимся? Все ли в порядке? Вы не передумали?» — эти и другие вопросы остаются без ответа. Теперь мы знаем: «одноразовые отцы» в реальной жизни — примерные семьянины. По крайней мере, они хотят такими казаться.

Просматривая профили сайта, я наткнулась на анкету Натальи Р. Пять лет назад незнакомый житель Ефремова помог ей стать мамой. Договор родители также не заключали: все основывалось на доверии. В профиле женщины был указан телефон, по нему я и позвонила. Представилась Алёной — девушкой, сомневающейся, стоит ли заводить ребенка таким странным способом, и попросила совета.

- Попадались одни козлы, — сказала Наталья. — А мне уже за 40. Возраст скользкий: либо рожать сейчас, либо уже никогда. Вот на одном из сайтов знакомств нашла страницу приятного парня, который предлагал свою помощь. Алёна, я вам его очень советую: ребенок от него красивый, умненький. Да и человек он хороший оказался: звонит иногда, спрашивает, как дела у нас. Только лучше бы денег дал. Я не про алименты говорю, а о материальной помощи хотя бы раз в год. А так, в принципе, претензий никаких. Дерзайте!

Надо сказать, что этот сайт не единственный в своем роде. Есть сотни других, на которых также «зависают» туляки. Правда, оформлены они не так красиво. Но ведь на них не красоты ради заходят…

Комментарии специалистов

Лариса Милова, психолог Родить собственного ребенка для многих женщин — доказательство того, что она состоялась, в этом есть и биологическое давление, и общественное (в нашей стране оно велико). Такое давление женщине сложно выдерживать, трудно быть той, «с которой что-то не так», поэтому часто она готова уменьшить это напряжение любой ценой. Когда женщина ищет возможность забеременеть (пусть даже таким странным путем) и прикладывает усилия, то у нее будет даже более осознанная беременность и материнство, чем в предыдущих вариантах. Аналитики говорят, что за этим может скрываться бессознательное желание ни с кем не делить ребенка, быть в сильной связи с ним.

Николай Кашигин, врач-гинеколог Я понимаю: интернет давно стал для людей связующим звеном, поэтому глупо умалять его достоинства. Возможно, выбор партнера для зачатия через интернет и может принести кому-то счастье. Но нельзя исключать и другие, не столь благоприятные последствия. Все это знают, но я хочу напомнить: к выбору партнера стоит подходить очень ответственно. Никто не говорит о том, что при первой же встрече нужно немедленно требовать от человека результаты анализов. Но осведомиться об этом нелишне: сифилис, хламидиоз, трихомониаз, гонорея, вирус папилломы, ВИЧ-инфекции и другие заболевания передаются половым путем. Мало того, что они отразятся на родителях, так еще и скажутся на будущих детях.

Евгений Черников, юрист Юридически невозможно продать свое семя таким способом. Во многом это связано с семейным правом. Дело в том, что сам факт зачатия ребенка и рождения — это уже основание для появления у биологических родителей родительских прав и обязанностей. Любой «торговец мужественностью» должен понимать: какие бы договоры и сделки он ни заключил с женщиной, после рождения ребенка она может обязать его платить алименты, то есть выполнять свои родительские обязанности. Но и женщинам, забеременевшим столь неординарным способом, надо иметь в виду, что биологический отец имеет все права на ребенка. Никто не может запретить ему спустя пару лет в судебном порядке установить свое отцовство и потребовать общения с ребенком.

Автор: Инна Кроха.