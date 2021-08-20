Врач-инфекционист о гепатитах, циррозе и здоровье печени

В проекте минздрава Тульской области «Отвечают врачи» новый спикер – Инна Мартюшова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области.

Гепатит – это воспалительное заболевание печени. Самые распространенные из них – вирусные гепатиты А, B, С, E, D (дельта, этот гепатит не может жить самостоятельно, он живет в паре с вирусом гепатита В). Гепатиты А и Е передаются как кишечная инфекция, они бывают острые, и человек выздоравливает после перенесенной болезни. Более опасны для здоровья гепатиты С, В и D. Эти вирусы передаются через кровь, могут передаваться половым путем, а также от матери ребенку во время беременности и во время родов.

Печень в организме выполняет огромную работу, в ней происходит множество биохимических реакций. От работы печени зависит жизнь организма. Печень орган непарный, она одна и ее нужно беречь.

Гепатит в организме проявляется не сразу. Время это зависит от того, какой вирус вызвал заболевание. При вирусном гепатите С – от двух недель до 1,5–3 месяцев. Острая болезнь может проявиться желтухой, но часто гепатит С бывает безжелтушным, еще чаще – бессимптомным. У человека может быть просто недомогание, небольшое повышение температуры. Чаще всего заболевание выявляется уже в хронической форме, случайно при каком-то обследовании.

Гепатит В часто проявляется именно с желтухой. И его можно вовремя диагностировать. Могут начаться боли в суставах, температура, состояние, похожее на грипп, астенический синдром: слабость, недомогание, отсутствие аппетита, а через некоторое время появляется желтуха. Когда появляется желтуха, человек начинает себя лучше чувствовать. Необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Еще до того, как кожа и белки глаз станут желтыми, можно заметить насыщенного цвета мочу и светлый кал. Заметили эти симптомы? Срочно к врачу!

– Как часто развивается хронический гепатит?

– После острого гепатита С примерно в 20% случаев может развиться хронический гепатит, после острого гепатита В менее 5%.

– Стоит ли принимать препараты для поддержки печени заранее?

– Если вы заболели, тогда нужно лечиться. Если болезни нет, что-то принимать заранее не стоит. Любое лекарство может дать свои побочные эффекты, и можно нажить себе какие-то проблемы, например, аллергическую реакцию.

– Куда обращаться, если заболел?

– Если вы пожелтели и плохо себя чувствуете, можно вызвать скорую помощь. Если самочувствие хорошее, можно прийти на прием к терапевту. Врач направит вас в стационар или назначит обследования, чтобы выяснить причину вашей желтухи. Желтуха может быть не только при вирусном гепатите, но и при желчекаменной болезни.

Если в анализах обнаружились антитела к вирусу, например, гепатита С, или выявился HBsAg (антиген), то также нужно обратиться сначала к терапевту, а тот уже направит на обследование и консультацию к инфекционисту.

В Тульской области работает гепатологический центр, который занимается наблюдением и лечением больных с хроническими вирусными гепатитами. Он находится на территории Тульского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями на ул. Набережная Дрейера, 14. С направлением терапевта нужно заранее записаться на прием в регистратуре.

Гепатит может протекать потихонечку, активность у него небольшая, но процесс может идти постоянно. И со временем может развиться цирроз печени. Он может возникнуть у 20-30% заболевших гепатитом. Цирроз сейчас не настолько страшен, как был раньше. Когда методов обследования как сейчас не было, цирроз можно было увидеть, только когда наступали осложнения: асцит (задержка жидкости в брюшной полости), когда увеличивается живот или происходит кровотечение из вен в пищеводе.

Сейчас диагноз «цирроз» может ставиться на ранней стадии, когда процесс еще обратим.

Чтобы увидеть, что же в печени происходит, есть такое исследование как фибросканирование. Оно похоже на УЗИ брюшной полости, но это другой аппарат, он измеряет эластичность печени. При циррозе эластичность меняется, печень становится более плотной. Если фиброз выявить на ранней стадии и вовремя провести лечение, то цирроза не случается. Если на аппарате виден фиброз 4 степени, у человека все равно есть шанс вылечиться. Процесс обратим. Чтобы понять, на какой стадии заболевание, нужно постоянно наблюдаться у врача.

– Я живу в маленьком поселке, где нет инфекциониста. Куда мне обращаться?

– Изначально все равно нужно обратиться к участковому терапевту или фельдшеру, после первичного обследования вам дадут направление к инфекционисту в гепатологический центр.

– Излечим ли полностью гепатит С?

– Да, это зависит от многих факторов, например, как давно произошло заражение, как долго у вас гепатит, есть ли цирроз печени. Определенный процент риска, что гепатит останется, существует. Но сейчас есть препараты с эффективностью 95-97%, это много.