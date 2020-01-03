Владимир Барцакин: «Предпринимательство в России – дело смелых и упорных!»

«Бизнес по-русски» — говорят иностранцы и хватаются за голову. А российские предприниматели, прошедшие закалку беспредела 90-ых, медленно, но упорно тянут экономику страны на своих плечах.

Они не хотят уезжать туда, где лучше, они хотят, чтобы лучше было здесь!



Владимир Барцакин — типичный представитель российского предпринимательства, сделавший себя совершенно самостоятельно. Хотя биография этого человека как предпринимателя начиналась несколько

неожиданно. Заработать первый свой рубль ему помогли цыгане, и было тогда Владимиру 10 лет отроду.

Владимир Барцакин - Мне пришлось довольно рано уйти из дома. Жил на улице, ночевал на вокзале. Именно там бездомыша и подобрали цыгане. Около года я жил у цыган, помогал торговать коврами. Но видимо, сильно отличался от цыганских детей. Милиционеры решили, что ромалэ меня украли, и поспешили вернуть родителям. Но родным я оказался не нужен. Они отказались от меня, сославшись на свою бедность. Так я попал в Башкирский детский дом. И прошел все «университеты» этой «счастливой» жизни…



История российских предпринимателей — как история всей страны. Когда правила создавались конкретным временем, а бизнес одним волевым решением. Придя из армии, Владимир Барцакин уехал покорять Москву.

Устроился здесь работать обычным продавцом магазина. О карьере бизнесмена даже не мечтал. Скопив 10 тыс. долларов, с приятелями купили на 3 тыс. долларов комнату в коммунальной «двушке». На оставшиеся

деньги приобрели однокомнатную квартиру, и помогли переехать в нее пожилой паре, жившей во второй комнате. Появилась возможность оформить всю коммуналку на себя. Чуть позже эту «двущку» ребята

продали за 25 тыс. долларов. Рынок недвижимости тогда рос довольно быстро. Оказалось, что расселение коммуналок — довольно прибыльная услуга. А главное, полезная. Так Барцакин стал риэлтором.

Детские «университеты», и нежелание возвращаться в прошлую жизнь помогали Владимиру, и в 25 лет он уже был генеральным директором фирмы по недвижимости. Доходы перевалили за миллион.

— В Москве о нас уже знали, — вспоминает Владимир.— Люди находили сами нас и просили помочь при расселении. Время от времени заглядывали бандиты, предлагали крышу. Но мы хотели вести бизнес по-честному, поэтому обращались с заявлениями в милицию и заводили уголовные дела. Возможно поэтому, о нас поползли слухи в определенных кругах, что мы от силовиков, а мы просто были спортсменами.

В то время самым перспективным и прибыльным делом в мире считалась нефтянка. С тех пор мало что изменилось. Владимир Барцакин с приятелями решили вложить свои первые серьезные деньги в российский нефтяной бизнес. О риске, о высоких ставках, о «бизнесе по-русски» молодые риэлторы тогда даже не задумывались.

Первым пробным вложением стал Рязанский НПЗ: по предоплате риэлторы покупали на заводе нефтепродукты и поставляли их колхозам, кооперативам, строительным организациям, становясь в цепочке важным сбытовым звеном.

Доходность этого бизнеса была ниже риелторского, на уровне 30%, но зато стабильнее.



Со временем объемы выросли, и возможностей этого НПЗ стало не хватать. Именно тогда родилась идея с переработкой нефти. Бизнесменам она показалась простой, лежащей на поверхности.

— Мы все рассчитали. Простроили всю цепочку: покупаем сами нефть, на свои кровные. Отдаем ее на переработку и получаем нефтепродукты, которыми мы должны были снабжать сельскохозяйственные предприятия. Далее, колхозы, у которых денег отродясь не было, рассчитывались фуражным зерном. Зерно, в свою очередь, должно было отправляться на птицефабрики Рязани, Твери, Владимира, а взамен отдавалось бы мясо птицы и яйца.

Именно эти продукты жители городов охотно покупали прямо с машин. Таким образом, — делится предприниматель, — выручка возвращалась обратно и должна была вкладываться в новую партию нефти.

Такая схема во времена жуткого дефицита и бешеной инфляции 90-е была выгодна всем: и нефтяникам, и посреднику Барцакину, и селянам, и потребителям. К слову, на подобных цепочках в те годы «сидело"полстраны.

Но схема Барцакина прервалась практически не начавшись. Компания «Ариат», принадлежащая Владимиру Барцакину свою часть договора выполнила — закачала первую партию нефти в известную Нижегородскую

нефтяную компанию. Объем поставки составил 25 млн. долларов. Однако, взяв сырье на переработку, компания отказалась возвращать нефтепродукты, сославшись на то, что они, якобы, в первую очередь

отгружают готовый бензин бюджетным сельхозпредприятиям, так на же уборку урожая.

Тогда, борец за справедливость Владимир Барцакин обратился в суд. И… выиграл (!) важную тяжбу. Хотя его вера в возможность вести в России бизнес честно и открыто, немного пошатнулась. После положительного

заключения суда, Барцакин сам попал под заключение — только в СИЗО Лефортово.



В дом к Владимиру сыщики нагрянули неожиданно. Перевернули верх дном все вокруг. Но единственное, что им удалось найти, это пылившаяся в столе чужая ксива на имя Владимира. В итоге Барцакин оказался год закрытым в СИЗО. Здесь ему дали понять, что если он не откажется от своих притязаний и продолжит добиваться выполнения решения суда, то свободу увидит не скоро. В результате бизнесмен подписал необходимые документы, потеряв все деньги.

Оказавшись на свободе через год Барцакин начал все с нуля. Он переехал на Урал занялся недвижимостью, затем нефтепродуктами и другими видами бизнеса. Дабы не наступать на старые грабли завел дружбу с силовиками. Только они могли, по мнению предпринимателя, дать гарантии для бизнеса. Платить бандитам за «крышевание» Барцакин по-прежнему не собирался.



Постепенно к нему потянулись за помощью другие предприниматели.

—Однажды ко мне приехали знакомые — вспоминает Владимир Барцакин. — Они у себя в городе открыли производство по изготовлению скоб. Но едва успели наладить работу, как приехали «ребята со своим интересом». Мои знакомые, честные предприниматели, платят налоги, все официально. «Крыше» платить отказались. В результате на владельцев жестко наехали, а их заводик прикрыли. Вот ребята и пришли ко мне. Конечно, я не мог отказать.

Помог правильно написать запрос в прокуратуру. Подсказал, как и в какие силовые ведомства надо обратиться. В итоге знакомых оставили в покое, даже пообещали больше не трогать. И правильно сделали. Зачем спорить с теми. кто знает свои права и умеет их отстаивать.

В начале 2000-х бизнесмена Барцакина пригласили стать членом «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка» (АБОП). И ни кто-нибудь, а сам генерал КГБ Виктор Шевченко, который до 2008 года возглавлял Академию. Барцакин активно участвовал в укреплении границы России на Северном Кавказе.

Поддерживал ветеранов. Организовывал и спонсировал детские и спортивные праздники. Одним словом, старался быть полезным обществу. Его опыт и знания постоянно востребованы и помогают предпринимательскому сообществу до сих пор.

Сегодня Владимир Барцакин задумывается о совершенно новом направлении в бизнесе — современном экологическом выращивании овощей.

—Наука не стоит на месте. Уже существуют технологии, позволяющие использовать тепло земли для теплиц. Представляете, для выращивания плодов не нужно ни света, ни газа!

Удобно и экономично. Стоимость тех же помидор, выращенных в таких теплицах, ниже в несколько раз! Это же здорово! — считает Владимир Барцакин.

- Уверен, что предпринимательство в России — дело исключительно смелых людей! Тех, кто не опускает руки, кто добивается успеха несмотря ни на что.

Хочется, чтобы таких людей в нашей стране становилось больше, чтобы вместе мы могли менять страну к лучшему!