Почему не помогают лекарства от давления?

Будьте активны и позитивны, и ваше сердце скажет вам спасибо!

Об этом и многом другом на прямой линии Myslo рассказала Татьяна Мельникова, кардиолог городской больницы №13 Тулы.

– У меня гипертония. Как попасть к вам на прием?

– У нас на учете состоят пациенты, перенесшие операции на сердце, инфаркт, со стентированием и РЧА (радиочастотная абляция). Мы также проверяем работу кардиостимуляторов. Помимо этого проводим обследование сосудов, сердца, измеряем глазное давление людям, которые относятся к диспансерной группе и состоят у нас на учете. Те, кто перенес инфаркт, обязательно должны встать к нам на учет. Лечением гипертонии или гипотонии занимается терапевт или кардио­лог поликлиники. Но если у пациента есть необходимость в консультации или ему требуется обследование, то он от терапевта или кардиолога получает направление к нам и записывается на прием.

– Периодически бывают головные боли, давление при этом может подниматься до 135/95. Это гипертония?

– Есть такое понятие, как нормально повышенное давление. Это когда тонометр показывает цифры в пределах до 140/90. Повышение давления может быть реакцией организма на переутомляемость, стресс, тяжелый труд. Если показатели в пределах этой нормы, то, скорее всего, беспокоиться не о чем. Но для уточнения клинической картины обратитесь к терапевту.

– Гипертония – это хроническая болезнь?

– Повышение давления могут вызывать разные факторы. Очень часто – это лишний вес, который становится следствием малоподвижного образа жизни. В последнее время увеличилось количество пациентов – молодых людей призывного возраста, которые имеют избыточную массу тела. Когда начинаешь с ними разговаривать, выясняется, что многие из них по ночам играют в компьютерные игры, а днем спят. То есть идет нарушение режима дня плюс много времени они проводят сидя и неправильно питаются. Для организма это стресс, который проявляется в виде повышенного давления. В этом случае, помимо медикаментозного лечения, требуется изменение образа жизни, то есть режима сна и отдыха, питания, увеличение физической активности, если нет других заболеваний, препятствующих занятиям спортом. Всё это позволяет нормализовать давление, а в некоторых случаях и вовсе избавиться от гипертонии.

– То есть доктор Бубновский, который говорит с экранов телевизоров, что нужно отказываться от лекарств в пользу физических упражнений, прав?

– Доктор Бубновский – мануальный терапевт и реабилитолог. Он лечит с помощью гимнастики. Но гимнастика эффективна при правильно подобранных лекарственной терапии и объеме физической нагрузки с учетом не только цифр на тонометре, но и других сопутствующих заболеваний. Всегда надо помнить, что от гипертонии страдают почки, глаза, сердце. В целом никому не противопоказаны физические нагрузки, но их вид нужно определить вместе с лечащим врачом. Одному может подойти бег или фитнес, другому – йога или пилатес, третьему – плавание, четвертому – лыжи. При этом исключать лекарственную терапию нельзя.

– Иногда бывает так, что препарат, назначенный врачом, не дает нужного эффекта. Почему?

– О любых таких случаях нужно сразу же сообщать врачу. Возможно, лекарство по каким-то причинам не подходит пациенту. А может быть, он купил не то лекарство, не той фирмы. Например, фармацевтическая компания выпускает под своей торговой маркой большое количество препаратов. По названию они схожи с лекарствами других производителей. Но – не работают. Пациент приходит и говорит: «Назначенные вами таблетки не действуют». Прошу показать блистер, и оказывается, что куплен препарат той самой фирмы. Что в его составе? Надеюсь, что это просто мел. Даю пациенту таблетку правильной фирмы, 20 минут ждем, меряем давление – оно снизилось.

Как правило, хорошие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний выпускают фирмы, специализирующиеся именно на этих препаратах. Когда же предприятие выпускает и витамины, и лекарства от заболеваний и желудка, и сердца, и сосудов, то это может говорить о низком качестве. В лучшем случае, это фуфломицины – бесполезные таблетки.

– Бывает, пациент не принимает лекарства регулярно, а делает это симптоматически. Это опасно?

– Многие препараты для сердечно-сосудистой системы имеют накопительный эффект, который полностью проявляется только через 5-7 дней после начала приема. Поэтому неправильно принимать лекарства при проявлении симптомов, а как только они проходят, прекращать. Запущенная гипертония провоцирует заболевания других органов. В частности, это почки, глаза и сердце. Всё нужно делать вовремя. И лечить гипертонию тоже.

– Сегодня многих ваших пациентов волнует вопрос: делать ли прививку от коронавируса?

– Да, особенно тем, у кого стоит кардиостимулятор. Само по себе это не является противопоказанием, но окончательный ответ может дать только лечащий врач. Необходимо учитывать и другие хронические заболевания.

Досье Myslo

Татьяна Васильевна Мельникова.

Родилась 25 декабря 1992 г.

Окончила Медицинский институт ТулГУ, лечебный факультет, ординатуру по специальности кардиология.

Замужем, детей нет.

В свободное время с мужем старается выбираться на природу, встречаться с друзьями, родителями.

Любит активные виды спорта: горные лыжи, летом велосипед, кататься на моторной лодке.

Вечером любит смотреть фильмы и сериалы.