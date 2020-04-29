Пульмонолог о затяжном кашле, обострениях астмы и защите от COVID-19

Заведующий пульмонологическим отделением тульской городской больницы №10 Юрий Смирнов ответил на вопросы туляков о диагностике, лечении и профилактике заболеваний дыхательных путей.



Юрий Смирнов, врач-пульмонолог

– Три раза была левосторонняя пневмония. Прошло 17 лет, но я до сих пор чувствую боль в районе лопатки. Это нормально?

– Вам необходимо провести дообследование, чтобы найти причину боли. Иногда неоднократная пневмония оставляет последствия в виде спаечного процесса. Самый оптимальный вариант диагностики в вашем случае – проведение рентгеновской компьютерной томографии. Ее может назначить терапевт по квотам лечебно-профилактического учреждения (бесплатно) после консультации пульмонолога. Курильщикам также необходимо кроме РКТ органов грудной клетки провести еще и бронхоскопию, чтобы исключить формирование опухолей в зоне спаечного и предполагаемого фиброзного процесса.

– Является ли тревожным симптомом долго не проходящий поверхностный кашель после ОРВИ?

– Пусковым механизмом, действительно, могла стать респираторная инфекция, перенесенная вами, но нужно установить истинные причины кашля, а они могут быть самые разнообразные.

В первую очередь, вам нужно обратиться к лор-врачу, потому что кашель не всегда бывает из нижних дыхательных путей. Иногда причиной его возникновения становится фарингит. Кроме того, нужно обратиться к терапевту и исследовать функцию внешнего дыхания, чтобы исключить явление скрытой обструкции в легких, в том числе и при аллергических заболеваниях, таких как бронхиальная астма. В последующем нелишним будет проведение иммунноферментного анализа крови с целью обнаружения антител к респираторно-синцитиальному вирусу и инфекции, вызываемой микоплазмой пневмонии. Эти два заболевания имеют свойство длительного течения и могут вызывать сухой кашель.

– У мамы кашель на протяжении уже более года. Рентген показал, что всё в порядке. Врачи ставят диагноз «трахеобронхит». Подскажите, как и чем маму лечить и куда можно обратиться за консультацией? Мама живет в Алексине.

– Повторюсь, что причин у непроходящего кашля может быть много. Помимо тех, что я уже озвучил, причиной кашля может стать обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Чтобы диагностировать это, нужно выполнить фиброгастроскопию. Если заболевание подтвердится, понадобится консультация гастроэнтеролога. Нужно также исключить дискинезию трахеи. Есть два метода обследования, которые помогут диагностировать ее: рентгеноскопия трахеи с предварительным контрастированием пищевода и фибробронхоскопия. Эти исследования можно выполнить в Алексине. Также вы можете проконсультироваться с пульмонологом в тульском клинико-диагностическом центре. Записать туда на бесплатную консультацию могут терапевты в районной поликлинике.

– Как отличить сезонное обострение бронхиальной астмы от коронавируса? Симптомы очень похожи: кашель, затрудненное дыхание, тяжесть в груди, чихание, отсутствие насморка.

– Бронхиальная астма и осложненное течение коронавируса отличаются. При бронхиальной астме сатурация (насыщение крови кислородом. – Прим. автора) зачастую будет нормальной. Единственным исключением является астма в тяжелом обострении, когда может быть снижение сатурации. При осложненном течении коронавируса – двусторонней пневмонии – сатурация снижается. При обострениях астмы в легких обнаруживаются свистящие, жужжащие хрипы, при коронавирусной инфекции такие хрипы не прослеживаются. При астме не повышается температура, в отличие от коронавирусной инфекции. Но следует знать еще об одной аллергической патологии, такой как экзогенный аллергический альвеолит, – когда при контакте с виновным аллергеном могут выслушиваться влажные хрипы, как и при пневмонии. В данной ситуации четко прослеживается аллергоанамнез (контакт с виновным аллергеном накануне возникновения симптомов). Это одно из заболеваний, которое может иметь сходную картину с пневмонией на РКТ легких. Потому при любой ситуации необходим осмотр специалиста (аллерголога, пульмонолога). Распознать это может специалист. Так что если у вас возникают вышеизложенные жалобы и симптомы, вызовите на дом врача.

– У меня бронхиальная астма. Приходится выходить на работу. Как себя защитить от коронавируса?

– Во-первых, нужно принимать рекомендованную в вашем случае базисную терапию, которую вам назначил специалист в связи с бронхиальной астмой. Во-вторых, помимо этого соблюдайте масочный режим, мойте руки и обрабатывайте их антисептиками.

– Поможет ли регулярное выполнение дыхательной гимнастики в качестве профилактики хронической патологии органов дыхания?

– Дыхательная гимнастика никогда не повредит. Правильно выбирайте виды гимнастики, которые подойдут конкретно вам, учитывая состояние здоровья. Обязательно проконсультируйтесь на эту тему с лечащим врачом.

Из досье Myslo

Юрий Алексеевич Смирнов