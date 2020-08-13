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Офтальмолог о близорукости, гаджетах и вредных солнечных очках
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Офтальмолог о близорукости, гаджетах и вредных солнечных очках

Почему защитные «компьютерные» очки на самом деле бесполезны? Что такое синдром сухого глаза? Бывает ли катаракта в 40 лет? Расскажет врач.

Заведующая отделением офтальмологии Тульской областной клинической больницы, главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Тульской области Маргарита Лерман ответила на вопросы туляков в серии прямых эфиров «ВКонтакте» «Отвечают врачи».

– Влияют ли гаджеты на зрение? Как часто нужно проверять зрение людям, которые работают за компьютером?

– Влияют, и очень сильно. Сейчас это больше всего заметно на примере детей и подростков, которые проводят с гаджетами в руках все время. Главная проблема в том, что взгляд надолго остается прикован к изображению на экране. Это уже привело к печальному результату: у многих детей сейчас развита близорукость. Поэтому хочу обратиться ко всем родителям: ограничивайте время, которое ребенок проводит с гаджетами.

Этот совет касается и взрослых. Старайтесь ограничить время, которое проводите за планшетом или глядя в смарт­фон. У взрослых помимо развития близорукости долгая концентрация на экране гаджета может привести к так называемому синдрому сухого глаза – снижению выделения слезной жидкости. Это происходит из-за того, что, концентрируясь на одной точке, мы реже моргаем, а это вызывает ощущение песка в глазах, покраснения и прочие неприятные ощущения. Слезная жидкость защищает глаза, в частности роговицу, от пересыхания и травматизма. Если вовремя не начать лечение, синдром сухого глаза может перейти в хроническое состояние, при котором значительно снижается зрение, а в некоторых случаях может потребоваться и пересадка роговицы. Чтобы предотвратить это, по возможности делайте перерывы в работе за компьютером и старайтесь чаще моргать – так глаз естественным образом увлажняется.

– Помогают ли защитить глаза компьютерные очки?

– Защита глаз от компьютера очками сейчас не совсем актуальна. Все компьютеры оснащены хорошими защитными экранами, проблемы излучения от компьютера на глаза сейчас не существует.

– Как приостановить зарождающуюся глаукому?

– У взрослых глаукома бывает вызвана некоторыми факторами: возраст, наследственность, курение, ожирение, сопутствующие заболевания – сахарный диабет, артериальная гипертония и др. Наследственность – один из самых опасных факторов. Поэтому те, чьи ближайшие родственники страдают глаукомой, должны следить за внутриглазным давлением. После сорока лет таким людям не реже одного раза в год нужно обращаться к офтальмологу.

– Можно ли сейчас вылечить катаракту?

– Да. Катаракта – это помутнение хрусталика. Заболевание широко распространено и в последнее время помолодело. Если мы раньше диагностировали катаракту у людей ближе к 60 годам, то сейчас можем встретить ее и в 40 лет. Она может возникать из-за возрастных изменений или на фоне сопутствующих заболеваний – артериальной гипертонии, сахарного диабета и т. д.

Чем раньше человек начнет лечение, тем лучше. В незрелой стадии катаракты заменить хрусталик можно с помощью ультразвука или маленького прокола. Со временем требуется более серьезное хирургическое вмешательство.

Так что, если вы чувствуете, что у вас ухудшилось зрение, появился туман или вы стали видеть хуже в дневное время, а вечером зрение улучшается, не затягивайте и обращайтесь к врачу – всё это могут быть симптомы катаракты.

Кстати, замена хрусталика производится один раз, менять его повторно не нужно. Искусственный хрусталик не может помутнеть с возрастом или еще как-то видоизмениться. За исключением случаев, когда человек получает травму глаза.

– После непродолжительного нахождения на солн­це начинают слезиться глаза, а по вечерам бывает ощущение песка в глазах. Мне 56 лет. Что делать?

– Нахождение на открытом солнце вообще не полезно для глаз. Спектр солнечных лучей негативно воздействует на хрусталик, зрительный нерв и сетчатку. Обязательно носите солнцезащитные очки летом и зимой, когда солнце активно.

И помните, что прямой взгляд на солнце опасен для ваших глаз. Даже во время затмений можно получить ожог сетчатки, разглядывая солнце без специальных фильтров.

– Как заподозрить катаракту после 60 лет?

– После 60 лет катаракта есть у всех, но в разной стадии. Главное – вовремя вмешаться и не допустить развития серьезного патологического процесса. Если ухудшилось зрение, сразу записывайтесь к офтальмологу.

– Как правильно подобрать солнечные очки? Какие покупать не стоит?

– Солнечные очки не стоит покупать в неспециализированных местах, такой аксессуар может оказаться не просто бесполезен, а даже вреден для глаз. Стекло или пластик в солнечных очках обязательно должно быть с фильтрами, которые отсекают определенные спектры солнечного света.

В очках с рынка вы не получаете должной защиты, но зрачок расширяется и таким образом поддается еще большему воздействию солнечных лучей.

– Имеет ли смысл гимнастика для глаз при профилактике близорукости?

– Упражнения для глаз бывают полезны, если делать их регулярно. У людей, которые делают гимнастику для глаз, уменьшается внутриглазное давление и иногда ослабевает близорукость.

Гимнастика для глаз – это просто. Посидите с закрытыми глазами несколько минут, затем делайте вращательные движения глазными яблоками в правую и левую сторону по 10 раз, затем столько же вверх и вниз.

Еще положительно сказывается упражнение, когда вы выбираете точку вблизи, например оконное стекло, и вдали (дерево, столб, труба). И концентрируете взгляд на них по очереди.

– После напряженного дня за компьютером в глазах начинает двоиться. Утром всё проходит. Может ли быть это признаком снижения зрения?

– Если утром все проходит, то это не признак снижения зрения, а усталость. При работе с компьютером соблюдайте правила, делайте перерывы по 15 минут каждый час, по возможности займитесь гимнастикой для глаз. Если симптомы не уйдут, запишитесь на прием к офтальмологу.

 

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:34 0
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