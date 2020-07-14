Коварный ротавирус: симптомы, лечение и вакцина

Эта тема особенно актуальна во время сезона отпусков. Как уберечься от инфекции?



Ольга Юдакова

– Ротавирус — довольно опасная кишечная инфекция, в первую очередь – развитием обезвоживания. В таких случаях один заболевший из 65 больных требует госпитализации и один из 293 погибает от обезвоживания.

Симптомы инфекции

При ротавирусе наблюдается многократная рвота, жидкий стул, на фоне которых организм быстро обезвоживается. Вместе с этим отмечается повышенная температура, интоксикация, у детей старшего возраста и взрослых — боли в животе, отсутствие или снижение аппетита и др.

В начале заболевания могут проявляться симптомы ОРВИ: насморк, боль в горле и др.

Кстати, взрослые могут принять ротавирус за обычное временное расстройство пищеварения («что-то не то съел»). Тошнота и рвота обычно не беспокоят, может быть общая слабость, снижение аппетита, повышение температуры и жидкий стул, но не длительное время. Часто эта инфекция у взрослых протекает бессимптомно, всё это время больной остается заразным.

Инкубационный период составляет в среднем от одного до трех дней. Болезнь обычно протекает не более 5-7 дней.

Как передается ротавирус

У детей в возрасте от года и старше ротавирус может появиться при посещении яслей, детских садов и школ, так как в новой обстановке иные вирусы и микробы, чем дома.

Ротавирусы могут распространяться и «по воздуху» — при чихании, кашле.

Инфекция очень живуча. Подхватить вирус можно через инфицированные продукты питания. Ротавирусы прекрасно себя чувствуют в холодильнике и могут жить там много дней.

Ротавирус устойчив к хлорсодержащим дезинфицирующим средствам, препаратам на основе перекиси водорода. Не погибает при обычном хлорировании воды (кипячение – обязательно!). Выживает в водопроводной воде до 60 дней, на различных объектах внешней среды – от 10 до 30 дней (в зависимости от температуры, влажности воздуха и наличия загрязнений органической природы).

Когда можно подхватить ротавирусную инфекцию

Ротавирусы выживают в самых разных погодных условиях: и в сильные морозы, и в летний зной, поэтому заболеваемость регистрируется практически круглогодично. Очень высока опасность заразиться этой инфекцией в отпуске.

Как не заразиться и как лечить

Профилактика заключается в соблюдении санитарно-гигиенических норм — мытье рук, использование для питья только кипяченой воды и др.

Определенной схемы лечения при ротавирусе нет. Главное: прием сорбентов и регидрационная терапия – прием большого количества жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма во время диареи или рвоты.

Солевые растворы, несладкие компоты, травяные чаи — всё это нужно принимать при лечении ротавирусной болезни.

И помните: лечение должно проходить только после консультации врача. Ротавирусная инфекция у детей раннего возраста может протекать так быстро, что родители просто не смогут оценить, насколько ребенок обезвожен.

Спасет ли от ротавируса прививка?

Вакцина – единственный способ избежать заболевания. Первая прививка необходима как можно раньше — по достижении ребенком 6-недельного возраста, последующие две – до 8 месяцев жизни ребенка.

Однако в России прививка от ротавируса не является обязательной и включена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям: то есть у нас вакцинируют выборочно только детей из групп риска. ВОЗ настоятельно рекомендует включить ротавирусную вакцину в национальные программы иммунизации всех стран мира. В ближайшие годы планируется вакцинация всех детей на первом году жизни.

В Тульской области в 2019 г. зарегистрировано 643 случая РВИ. По сравнению с 2018 г. отмечается некоторое снижение, но риск заражения, особенно для детей раннего возраста, сохраняется, так как болеют ротавирусом преимущественно дети.

В государственных учреждениях здравоохранения Тульской области можно провести вакцинацию против ротавирусной инфекции бесплатно всех детей в возрасте от 6 до 32 недель.