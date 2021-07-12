Как «поймать» онкологию на ранней стадии

От своевременного выявления злокачественных новообразований напрямую зависит эффективность лечения и прогноз выживаемости. Елена Владимировна Гарина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Тульской области, рассказала о диспансеризации как о методе ранней диагностики заболевания и ответила на вопросы туляков.

Как обстоят дела?

В Тульской области идет комплексная работа по оснащению профильных медучреждений необходимым современным оборудованием для диагностики и лечения онкологии.

В частности, в областном онкологическом диспансере введен в эксплуатацию линейный ускоритель — роботизированная система, которая предоставляет возможность проведения всех методов лучевой терапии для эффективного распределения доз облучения.

В больницы поступили современные компьютерные томографы, позволяющие проводить диагностику даже маленьких злокачественных опухолей, когда еще не проявляются симптомы заболевания.

При этом щадящий режим аппарата уменьшает лучевую нагрузку на пациента.

К 2023 году в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» планируется открытие нового онкологического центра.

В регионе работают 38 мобильных пунктов для диспансеризации, 13 из них — выездные поликлиники. Последние позволяют проводить обследование непосредственно в комплексе, а также поставить пациенту предварительный диагноз и сформировать группу риска по здоровью.

На особом контроле правительства стоит вопрос диспансеризации жителей Тульской области как важной составляющей ранней диагностики онкозаболеваний. Онкология на первоначальных этапах протекает чаще всего бессимптомно, поэтому больной не обращается за медицинской помощью вовремя.

Порой для своевременной диагностики и эффективного лечения заболевания достаточно пройти диспансеризацию.

Отвечают врачи

Как диспансеризация способствует выявлению онкологии?

По словам Елены Гариной, в онкологический компонент диспансеризации включены скрининговые тесты для диагностики рака шейки матки, молочной и предстательной желез, а также рака толстого кишечника. Исследование показывает врачам ключевые точки в здоровье пациента, на которых нужно сосредоточиться. При выявлении патологических отклонений в рамках диспансеризации предусмотрено оказание высокотехнологичной и стационарной помощи, назначение лекарственной терапии, а также при необходимости направление к врачу-онкологу для наблюдения.

Почему не стоит пренебрегать диспансеризацией?

Обязательная диспансеризация помогает диагностировать онкологические и другие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях.

Онкология на начальных этапах протекает для человека незаметно, так как раковая опухоль может быть меньше миллиметра и человек не почувствует ее до тех пор, пока она не разовьется в серьезное заболевание.

Диагностика проводится для того, чтобы увидеть новообразование в зачаточном состоянии и вовремя принять меры.

На что обратить внимание?

Необходимо учитывать, что 20% здоровья — это генетика, отмечает Елена Гарина. Хорошо, когда человек знает об онкологических заболеваниях родственников. В таком случае рекомендуется регулярно проходить диспансеризацию и, что называется, держать руку на пульсе, контролировать состояние. Задача медицины — поймать все эти отклонения на раннем этапе.

Постковидное пространство

Что такое углубленная диспансеризация?

Последствия влияния коронавирусной инфекции на организм недостаточно изучены. У переболевшего человека могут наблюдаться остаточные симптомы, объединяемые врачами в так называемый постковидный синдром.

1 июля 2021 года в регионе стартовала углубленная диспансеризация. Врачи делают упор на выявление отклонений в системах органов, пострадавших от COVID-19, — сердечно-сосудистой и дыхательной. С целью выявления изменений в этих системах введен тест шестиминутной ходьбы. Расширен общий анализ крови.

Кому показана углубленная диспансеризация?

Уже определены списки людей, которые подлежат углубленной диспансеризации: в приоритете переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие помимо этого два и более хронических неинфекционных заболевания — в этом случае высоки риски влияния инфекции на состояние здоровья, в том числе на продолжительность жизни.

В течение шести месяцев планируется обследовать порядка 110 тысяч человек.

– Ни один пациент не останется без внимания и необходимых исследований, — подчеркивает Елена Владимировна. – Хочу пожелать всем здоровья. И немного начать с себя — посмотреть, все ли риски у вас под контролем: знать свою наследственность, проходить вовремя все профилактические мероприятия и вносить изменения в свой образ жизни.

Как пройти диспансеризацию?

Пройти обследование можно по предварительной записи:

doctor71.ru

gosuslugi.ru

gosuslugi71.ru

через инфомат в поликлинике

Какие документы необходимо иметь при себе?

Паспорт

Полис ОМС

СНИЛС

Как часто рекомендуется проходить диспансеризацию?

Для лиц в возрасте 18-39 лет диспансеризация проводится один раз в три года.

Для лиц в возрасте 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно.

Что происходит после диспансеризации?

При обнаружении неблагоприятных результатов исследований пациента направляют на дообследование.





Автор текста Софья Кулагина.