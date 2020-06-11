Главный тульский невролог: Сладкое, курение и жара провоцируют рассеянный склероз

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11 июня в России объявлен Днем рассеянного склероза. Эта болезнь очень коварна и пока неизлечима. Мы должны знать об этом недуге как можно больше, чтобы предотвратить или отсрочить его появление.

11 июня в России объявлен Днем рассеянного склероза. Эта болезнь очень коварна и пока неизлечима. Мы должны знать об этом недуге как можно больше, чтобы предотвратить или отсрочить его появление.

Самый частый возраст проявления недуга – 20-40 лет. О рассеянном склерозе нужно говорить. Это и сделала главный внештатный невролог Мария Матсон. В серии прямых эфиров от министерства здравоохранения «Отвечают врачи» она ответила на вопросы туляков.



– Можно ли заводить детей женщинам с рассеянным склерозом?

– У меня много пациентов, у которых есть ребенок, а иногда два или три. И у них всё в порядке. Главное в этом случае – планировать беременность, чтобы на нее не пришелся период обострения. Также важно наблюдаться у невролога и акушера-гинеколога и следовать всем их рекомендациям. Через месяц после родов нужно провести МРТ с внутривенным контрастированием. Это необходимо, чтобы понять, насколько активно заболевание, и принять решение о том, как и когда возвращать пациента к терапии.

– Какие симптомы появляются первыми?

– Чаще всего болезнь сначала проявляет себя нарушением зрения. Хуже видеть может начать один глаз или сразу два, а иногда зрение пропадает постепенно. Логично, что все такие пациенты идут на прием к офтальмологу. О том, что это проявление склероза, становится понятно, когда офтальмолог ставит диагноз «ретробульбарный неврит» и отправляет к неврологу на необходимые дообследования.

– Может ли человек с рассеянным склерозом заниматься интеллектуальным трудом?

– Рассеянный склероз не влияет на интеллект. Обычно, если нарушения в сером веществе и происходят, то только на очень поздних стадиях. Поэтому пациенты не ограничены в интеллектуальном труде, работают в экономической и юридической сферах, учатся в высших учебных заведениях.

– Можно ли заниматься физическими нагрузками при рассеянном склерозе?

– Физическая нагрузка, кардио- и силовые тренировки не являются противопоказанием, разве что в момент обострения.

– Существует ли профилактика заболевания?

– Да. Это достаточный уровень инсоляции, особенно в детском возрасте. Известно, что чем ближе человек живет к экватору, тем меньше вероятность возникновения рассеянного склероза. Нужно достаточно бывать на солнце, принимать витамин D в профилактических дозах или проверять его уровень и корректировать, если обнаружится недостаток.

– Как на рассеянный склероз влияет курение?

– Буквально 4-5 лет назад появилось исследование, которое нашло достоверную связь между развитием рассеянного склероза и этой пагубной привычкой. Курение утяжеляет течение этой болезни.

– Можно ли употреблять кофе, шоколад, конфеты, сахар при рассеянном склерозе?

– Кофе не влияет на болезнь. А вот быстрые углеводы – враги пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Чаще всего они являются аллергенами. Чем выше уровень сахара, чем больше потребление быстрых углеводов, тем чаще могут быть обострения и тем сильнее ухудшается регенерации нервных клеток.

И есть еще одна опасная тенденция для этого недуга. В последнее время всё больше пациентов заявляют о том, что они вегетарианцы. Я думаю, что это связано. Всё потому, что при вегетарианстве в организм не поступает необходимое количество белков и жиров.

– У меня рассеянный склероз, сильно устаю. Как поддерживать себя?

– Сильная усталость особенно проявляется при высоких температурах. В неврологии даже есть «симптом горячих ванн». Ярко он проявляется, когда пациент, страдающий рассеянным склерозом, сидит в горячей ванне и чувствует себя неплохо, а вылезти из нее ему уже сложно. Это происходит потому, что при высоких температурах ослабевают связи, нервные импульсы проводятся хуже. Пациенты делились даже со мной лайф-хаками. Чтобы чувствовать себя хорошо в жаркое время года, они надевают охлаждающие жилеты, кладут в карманы хладоэлементы. Либо, если есть возможность, в течение дня принимают прохладный душ.

Для пациентов с рассеянным склерозом важна комфортная температура. Опасной для таких пациентов является работа в горячих цехах, вблизи печей и т.д. А также отдых в жарких странах. Синдром хронической усталости мы корректируем витаминами, в том числе витамином D, а также рекомендуем небольшие кардионагрузки.

Симптомы рассеянного склероза

нарушение зрения;

периодические боли в глазах, раздвоение видимой картины;

онемение и покалывание кончиков или всех пальцев рук и ног;

потеря чувствительности кожных покровов;

слабость мышечных тканей;

нарушение координации, трудности в управлении телом, заторможенность в движении.

А затем:

боли и спазмы в мышцах, даже при неподвижности тела;

нарушение работы выделительных систем организма;

повышенная утомляемость;

снижение интеллектуальной деятельности;

депрессии, неврозы, психические расстройства.

Вы или ваши близкие столкнулись с чем-то из этого? Запишитесь на прием к неврологу как можно раньше.

досье myslo

Мария Дмитриевна Матсон

Родилась в Туле в 1984 году.

Окончила Тверскую государственную медакадемию.

Ведет специализированный прием по рассеянному склерозу в клинико-диагностическом центре Тульской областной больницы.





