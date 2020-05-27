Главный травматолог Тульской области о переломах, операциях у пожилых и движении

Заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Алексей Мишустин ответил на вопросы туляков в проекте «Отвечают врачи».

Заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Алексей Мишустин ответил на вопросы туляков в проекте «Отвечают врачи».

— Мама упала, повредила колено. После падения у нее скапливалась жидкость в суставе. Жидкость откачали, но остались боли. Что можно сделать в такой ситуации? Можно ли как-то облегчить ее состояние?

— Прежде чем планировать лечение, нужно поставить диагноз. Что это: ушиб, острое повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава, повреждение мениска? Причин может быть много. Я сразу хочу предостеречь вас от самолечения. К сожалению, некоторые пациенты, не желая идти в больницу, пытаются решить проблему сами. Но помимо большого числа побочных действий от принимаемых самостоятельно лекарств вы ничего не добьетесь, мало того, затяните ситуацию. Чем больше пройдет времени с момента травмы, тем сложнее будет добиться выздоровления, даже в хороших руках. Так что сначала сходите на прием к травматологу, сделайте МРТ коленного сустава, а потом уже станет ясно, как избавиться от вашей проблемы.

— Бабушка упала и сломала ногу. Перелом срастается долго. Ей лучше соблюдать постельный режим или больше двигаться?

— Современная травматология работает под девизом: «Движение — жизнь, а жизнь — движение». Если не будет движения, то и жизни не будет. Статистика это подтверждает. Гериатрическая травматология, которая как раз и занимается лечением травм у людей в пожилом возрасте, — это одна из злободневных тем. По рекомендациям ВОЗ, население делится на несколько категорий: молодые — это люди до 60 лет, пожилые — от 60 до 85 лет, старческий возраст — от 86 до 95 лет и долгожители — старше 95 лет. Еще совсем недавно пожилой возраст пациента был противопоказанием к операции. Такая тактика приводила к высокой смертности среди пожилых пациентов с переломами шейки бедренной кости. По статистике, на западе после перелома шейки бедренной кости без операции умирает каждый второй возрастной пациент. У нас эта статистика раньше доходила до 80%. Но сейчас, если вовремя и правильно провести операцию, 90% пациентов восстанавливаются и живут дальше.

— Как принимается решение об операции пожилым людям?

— Если раньше обсуждали показания к операции, то теперь врачи делают вывод, основываясь на противопоказаниях. Противопоказаниями для проведения операции по восстановлению опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого и старческого возраста являются: жизнеугрожающие состояния (когда перелом произошел одновременно с другим опасным состоянием, например, острый инфаркт миокарда, острый инсульт или открывшееся при язвенной болезни кровотечение) или если пациент уже был прикован к постели по другой причине. Естественно, на фоне таких ситуаций выполнение любых травматологических операций противопоказано. Но если был инфаркт год назад, то это уже не противопоказание.

— 20 апреля отец сломал бедренную кость. Его положили в травматологическое отделение Щекинской больницы. До сих пор не сделали операцию, кость не срастается, нога висит. Отцу 68 лет, он инвалид третьей группы и имеет онкологический диагноз. Как нам поступить? Как можно попасть на консультацию к другому врачу?

— Можно приехать на очную консультацию в Тулу, но есть и более простой путь. Для того чтобы не создавать проблем при передвижении вашего родственника для консультации в областной центр, можно использовать видео-конференц-связь.

Врачи Щекинской больницы могут проконсультироваться со мной по видеосвязи в любой удобный день. Нужно только попросить лечащего врача, чтобы он организовал видеоконсультацию с главным внештатным травматологом.

Помните, что неразрешимых ситуаций в травматологии, учитывая состояние медицины, сейчас всё меньше и меньше.

— Были трещины в костях рук. Осталась боль в кистях. Можно ли это как-то исправить?

— Термин «трещина» — простонародный. В медицине есть понятие «перелом». После его сращения боли и отеков быть не должно. Если проблемы остались, их нужно решать. Может быть, перелом не сросся или сросся неправильно. Найти причину поможет рентгенография поврежденного сегмента в двух проекциях. Сделайте снимок и покажитесь травматологу.

— Как влияют частые переломы на здоровье, если работаешь в травмоопасной среде?

— Любые переломы ничего хорошего для здоровья не несут. Перелом — это всегда стресс и патологический процесс. Некоторые думают, что сломал кость, потом травматологи вылечили и выписали, и никаких последствий для организма нет. Это не так.

Организм — это не статическая система, во время восстановления затрагиваются все системы органов. Переломы — это непросто, особенно длинной трубчатой кости. Они всегда сопровождаются травматическим шоком — совокупностью мощнейшего болевого шока и кровопотери из зоны перелома.

— Есть вальгусная деформация на обеих стопах, плоскостопие. Возраст 50 лет. Беспокоит только при долгой ходьбе. Имеет ли смысл как-то вмешиваться в ситуацию?

— Вальгусная деформация первого луча стопы является довольно распространенной проблемой в ортопедии. Прежде чем принять решение, нужно установить степень деформации. Если она серьезная, тогда есть необходимость проводить оперативное лечение.

У нас есть несколько медучреждений, где можно получить консультацию по этому вопросу, — Тульская областная клиническая больница, ортопедическое отделение Тульской городской клинической больницы № 2 им. Л. Н. Толстого на ул. Тимирязева, а также травматологические центры в Туле — Тульская городская больница № 11 на ул. Чаплыгина и Тульская больница скорой медицинской помощи им. Ваныкина.

— Остеомиелит бедра, свищ течет постоянно. Делал две операции: в Нижнем Новгороде и в Москве. Есть ли какая-то методика, чтобы заменить эту гнилую кость полностью или частично? И где это делают?

— Остеомиелит — это хроническое заболевание с периодами ремиссии и обострений. Нужно смотреть и анализировать каждый случай. Есть остеомиелиты с большим гнойно-некротическим поражением тканей бедра, есть локальные. Нужно посмотреть и принять решение: либо лечить человека в условиях наших клиник, либо отправить его в федеральные клиники.

Хорошие методики, дающие положительный эффект, разработаны еще Гавриилом Абрамовичем Илизаровым в Кургане. Предлагаю вам прийти ко мне на прием с документами и рентгенограммами. Прием осуществляется по вторникам с 13.00 до 15.00 на базе травмпункта Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина в кабинете № 7.

досье Myslo

Алексей Дмитриевич Мишустин

Сертифицированный врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории.

Окончил Курский государственный медицинский университет.

С 2007 года возглавляет отделение травматологии и ортопедии №1 Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.