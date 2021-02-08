Диетолог Светлана Панькова рассказала, как похудеть без страданий

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Полезно ли интервальное голодание? Можно ли есть сладкое, если решили сбросить вес? Нужно ли считать калории?

На эти и другие вопросы ответила Светлана Панькова, главный внештатный сотрудник министерства здравоохранения Тульской области, врач-эндокринолог, диетолог Тульской областной клинической больницы №2 им. Л. Н. Толстого.

– Как понять, что я питаюсь неправильно?

– Нужно насторожиться, если за последние шесть месяцев вы прибавили больше трех кг. Скорее всего, вы переедаете, неправильно используете продукты или едите не вовремя. Если за полгода вес увеличился на пять кг и выше, точно стоит обратиться к врачу. Специалист назначит минимальное обследование, чтобы понять, с чем связана прибавка в весе и нет ли проблем со здоровьем. Например, поправиться можно при нарушении гормональной функции или патологии щитовидной железы. В таком случае требуется лечение.

– Как можно самому определить, правильно ли я питаюсь?

– Тому, кто хочет правильно питаться и держать массу тела на уровне, стоит задуматься, сколько у него приемов пищи и когда он ест.

Если человек принимает пищу один или два раза в сутки, особенно в ночное время, то говорить о похудении и поддержании веса нельзя.

Пациенты рассказывают, что много работают, весь день не едят, а потом приходят домой, плотно ужинают и еще перекусывают ночью. Это приводит к ожирению.

– Как Вы относитесь к разгрузочным дням?

– Есть несколько видов разгрузочных дней, которые мы рекомендуем пациентам. Их тип подбирается индивидуально. Мы рекомендуем проводить разгрузочные дни 1-2 раза в неделю тем людям, которые не могут длительно выдерживать гипокалорийную диету и есть меньше 2000 ккал в сутки.

Разгрузочные дни могут быть разными: кисломолочные, белковые, овощные. Выбор зависит от предпочтений каждого конкретного пациента. Диета не должна быть изнуряющей и психологически травмирующей. Она должна нравиться пациенту, тогда ее легко будет соблюдать. Если пациент страдает, чувствует негатив, то, скорее всего, он не получит результата, сорвется через неделю-две и наест согнанные килограммы.

– А что скажете про интервальное голодание?

– Это сейчас модно. Считается, что если между последним и первым приемом пищи будет промежуток 12-16 часов, то реально скинуть 3-5 кг в месяц. Такое голодание подходит не всем. Чтобы его соблюдать, нужно быть абсолютно здоровым человеком. Точно не стоит экспериментировать пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Будьте внимательны к своему здоровью, лучше проконсультируйтесь с врачом.

– Можно ли перекусывать между основными приемами пищи?

– Основные приемы пищи – это завтрак, обед, ужин. Мы рекомендуем всем ужинать не позднее 20.00, а лучше – в 19.00. Перекусы полезны, полдник и второй ужин уменьшают чувство голода и защищают от переедания. Например, если вы поужинали в 19.00, к 22.00, скорее всего, захочется есть, причем что-то калорийное и вкусное. Второй легкий ужин спасет от этого.

Перекусы можно делать фруктами с низким гликемическим индексом – яблоки, груши несладких сортов. Бананы, виноград и ананасы лучше исключить. Не верьте в то, что ананасы расщепляют жир, в них очень много сахара.

В полдник рекомендуем кисломолочные продукты: творог, кефир, ряженку. Второй ужин должен быть не позднее 21.00. Вы можете съесть нежирный несладкий йогурт, кефир или ряженку.

– Многие худеющие подсчитывают калории, белки, жиры и углеводы. Нужно ли это делать?

– Обязательно. Особенно тем, кто прибавляет в весе на 3-5 кг за полгода. Часто люди не замечают, сколько на самом деле едят. Пищевой дневник поможет выйти из заблуждения. Золотое соотношение – около 2000 ккал в сутки, из которых 40% – белки, 20-30% – жиры, 30-40% – углеводы.

– Как быть любителям сладостей? Есть ли десерты, которые полезны для здо­ровья?

– Если вы здоровый человек, у вас нет сахарного диабета, ожирения и нарушения углеводного обмена, то сладости есть можно, но с ограничениями. Придумайте себе правила их потребления: сколько можно съесть и когда. Выбирайте первую половину дня, тогда калории успеют переработаться.

И помните, что вы не похудеете, если будете есть торты каждый день. Лучше устройте себе праздник раз в неделю – поощрение за то, что следили за питанием, позвольте себе съесть любимое пирожное раз в неделю.

Ограничения в сладком нужны не только для поддержания формы. Легкоусвояемые углеводы провоцируют нагрузку на инсулярный аппарат, что может приводить к его истощению и спровоцировать сахарный диабет.

Кстати, тем, у кого сахарный диабет, легкоусвояемые углеводы нельзя вообще. Под запретом и мед, для диабетиков он совсем не безобидный и запросто сведет все усилия докторов к нулю.

– Как заставить себя питаться правильно? И когда пора к врачу?

– Заставить себя правильно питаться невозможно. Можно проанализировать питание, продумать какие-то правила. Психологи, которые работают с пациентами с ожирением, советуют разработать правила приема любимых, но вредных продуктов – жирных, сладких и т.д. Пусть они будут похожими на стандартные диеты. Например, жирное мясо при похудении нельзя. Но если очень хочется, можно съесть иногда 200 г в обед, а потом снова перейти на нежирную пищу.