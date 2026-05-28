Сольных выступлений Мацуева в Туле не было уже несколько лет, поэтому билеты на концерт зрители раскупили практически сразу после старта продаж. Сам пианист признался: Тулу он считает для себя особенным городом.
Перед концертом музыкант пообщался с представителями прессы и вспомнил свои первые гастроли в Туле ещё в 90-е годы.
— Я выступал в холодном зале ДКЖ, играл на старом полуразрушенном рояле. Но это было неважно, потому что я почувствовал такую теплую, искреннюю публику, что запомнил это на всю жизнь. Так начался мой бурный роман с Тулой, — рассказал Мацуев.
И спустя десятилетия этот роман явно не закончился: вечер прошел при аншлаге, а после каждого произведения зал взрывался овациями. Дениса Мацуева в нашем городе обожают!
— У нас очень большой любовный роман и с публикой, — продолжил Мацуев. — В Туле живет много моих друзей и одна замечательная женщина, которая много лет подряд пекла для меня торт «Наполеон» и выносила прямо на сцену. Было настолько трогательно! И вкусно!
Программа концерта оказалась по-настоящему масштабной и эмоционально насыщенной. В первом отделении прозвучала знаменитая Чакона Баха/Бузони и 23-я соната Бетховена «Аппассионата». Во втором — «Размышление» Чайковского и Восьмая соната Прокофьева — одно из самых драматичных произведений фортепианного репертуара XX века.
Во время пресс-подхода пианист много говорил о молодых музыкантах и главной идее фестиваля — объединении разных поколений исполнителей.
— Когда я слышу талантливую игру, я сразу бегу заниматься к своему инструменту. Это безумно вдохновляет. В этом и есть особенность среды, в которой должны вариться наши юные коллеги, — отметил он.
По словам Мацуева, фестиваль за пять лет стал одним из крупнейших филармонических проектов, связанных с поддержкой молодых исполнителей.
— За пять лет это уже уникальный филармонический бум. Мы объехали больше двадцати регионов и останавливаться не собираемся. Те молодые музыканты, которые приезжают вместе с нами, потом возвращаются уже в течение сезона, и публика начинает их узнавать и любить, — рассказал пианист.
Отдельно Мацуев отметил высокий уровень тульской музыкальной школы:
— Здесь всегда были сильные музыканты: и классические, и народники. Очень талантливые ребята участвовали в нашей школе «Созвездие новых имен». И этот уровень держится благодаря детям, педагогам и родителям.
Говоря о современной публике, пианист отметил, что сегодня в филармонические залы приходит все больше молодежи:
— Половина зала — молодые лица. И это очень важно. В Европе и Америке сейчас серьезно переживают за будущее классической музыки, потому что там публика в основном возрастная. А у нас есть молодые слушатели, и это дает надежду.
Он также назвал миссию классической музыки «миротворческой»:
— Любые конфликты остаются за стенами концертного зала. Настоящая музыка объединяет людей.
Фестиваль продолжился 27 мая концертом «Симфоджаз», а завершится 28 мая выступлением молодых пианистов — участников проектов Мацуева.
Денис Леонидович Мацуев
Родился 11 июня 1975 г. в Иркутске.
Народный артист России.
Окончил Московскую государственную консерваторию.
Выступал в программах фонда «Новые имена», которые вёл Святослав Бэлза, опекавший юного музыканта.
С 1995 года солист Московской государственной филармонии.
Стал известен после вручения ему Первой премии XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского в 1998 году.
14 сентября 2011 года открыл в родном Иркутске концертный зал на 60 человек — Дом музыки Дениса Мацуева.
Любит джаз, играть в футбол, теннис, боулинг.
Болеет за футбольный клуб «Спартак».
Семья: жена Екатерина Шипулина, прима-балерина Большого театра, народная артистка России, дочь Анна (родилась в октябре 2016 года).