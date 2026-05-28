Пианист-виртуоз, народный артист России дал интервью Myslo. В наш город он приехал на музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений».

Фото Алексея Пирязева.

Сольных выступлений Мацуева в Туле не было уже несколько лет, поэтому билеты на концерт зрители раскупили практически сразу после старта продаж. Сам пианист признался: Тулу он считает для себя особенным городом.

Перед концертом музыкант пообщался с представителями прессы и вспомнил свои первые гастроли в Туле ещё в 90-е годы.

— Я выступал в холодном зале ДКЖ, играл на старом полуразрушенном рояле. Но это было неважно, потому что я почувствовал такую теплую, искреннюю публику, что запомнил это на всю жизнь. Так начался мой бурный роман с Тулой, — рассказал Мацуев.

И спустя десятилетия этот роман явно не закончился: вечер прошел при аншлаге, а после каждого произведения зал взрывался овациями. Дениса Мацуева в нашем городе обожают!

— У нас очень большой любовный роман и с публикой, — продолжил Мацуев. — В Туле живет много моих друзей и одна замечательная женщина, которая много лет подряд пекла для меня торт «Наполеон» и выносила прямо на сцену. Было настолько трогательно! И вкусно!

Программа концерта оказалась по-настоящему масштабной и эмоционально насыщенной. В первом отделении прозвучала знаменитая Чакона Баха/Бузони и 23-я соната Бетховена «Аппассионата». Во втором — «Размышление» Чайковского и Восьмая соната Прокофьева — одно из самых драматичных произведений фортепианного репертуара XX века.

Во время пресс-подхода пианист много говорил о молодых музыкантах и главной идее фестиваля — объединении разных поколений исполнителей.

— Когда я слышу талантливую игру, я сразу бегу заниматься к своему инструменту. Это безумно вдохновляет. В этом и есть особенность среды, в которой должны вариться наши юные коллеги, — отметил он.

По словам Мацуева, фестиваль за пять лет стал одним из крупнейших филармонических проектов, связанных с поддержкой молодых исполнителей.

— За пять лет это уже уникальный филармонический бум. Мы объехали больше двадцати регионов и останавливаться не собираемся. Те молодые музыканты, которые приезжают вместе с нами, потом возвращаются уже в течение сезона, и публика начинает их узнавать и любить, — рассказал пианист.

Отдельно Мацуев отметил высокий уровень тульской музыкальной школы:

— Здесь всегда были сильные музыканты: и классические, и народники. Очень талантливые ребята участвовали в нашей школе «Созвездие новых имен». И этот уровень держится благодаря детям, педагогам и родителям.

Говоря о современной публике, пианист отметил, что сегодня в филармонические залы приходит все больше молодежи:

— Половина зала — молодые лица. И это очень важно. В Европе и Америке сейчас серьезно переживают за будущее классической музыки, потому что там публика в основном возрастная. А у нас есть молодые слушатели, и это дает надежду.

Он также назвал миссию классической музыки «миротворческой»:

— Любые конфликты остаются за стенами концертного зала. Настоящая музыка объединяет людей.

Фестиваль продолжился 27 мая концертом «Симфоджаз», а завершится 28 мая выступлением молодых пианистов — участников проектов Мацуева.

Досье myslo

Денис Леонидович Мацуев

Родился 11 июня 1975 г. в Иркутске.

Народный артист России.

Окончил Московскую государственную консерваторию.

Выступал в программах фонда «Новые имена», которые вёл Святослав Бэлза, опекавший юного музыканта.

С 1995 года солист Московской государственной филармонии.

Стал известен после вручения ему Первой премии XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского в 1998 году.

14 сентября 2011 года открыл в родном Иркутске концертный зал на 60 человек — Дом музыки Дениса Мацуева.

Любит джаз, играть в футбол, теннис, боулинг.

Болеет за футбольный клуб «Спартак».

Семья: жена Екатерина Шипулина, прима-балерина Большого театра, народная артистка России, дочь Анна (родилась в октябре 2016 года).