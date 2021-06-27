14 самых важных вопросов о детских прививках

Перед прививкой ребенка в обязательном порядке осматривает врач.

Согласно национальному календарю, детей в обязательном порядке должны вакцинировать от 13 инфекционных заболеваний. Причем вакцинация начинается в роддоме.

Галина Сорокина, заведующая областным центром вакцинопрофилактики Тульской областной детской клинической больницы, рассказала, как подготовить ребенка к прививке, что делать, если перед процедурой малыш заболел и о многом другом.

Согласно национальному календарю, детей в обязательном порядке должны вакцинировать от 13 инфекционных заболеваний. Причем вакцинация начинается в роддоме. В первые часы малышу делают прививку от гепатита В. На третий и пятый день – от туберкулеза, следующая прививка в возрасте одного месяца от гепатита В, в два месяца – против пневмококковой инфекции, в три месяца – от коклюша и так далее.

– Почему так важно прививать ребенка?

– Благодаря развернутым программам вакцинации по всему миру ежегодно удается сохранить 6 миллионов дет­ских жизней, 750 тысяч детей не становятся инвалидами. С помощью вакцин была полностью истреблена человечес­твом такая инфекция, как оспа, побеждена болезнь, которая была на 100% смертельной – бешенство, пройдено 99% пути к ликвидации полиомиелита.

– Бывают ли осложнения после вакцины?

– Риск осложнений после вакцинации и соответствующих инфекций не сопоставим. Например, после вакцинации против кори тромбоцитопения развивается в 1 из 40 000 прививок, энцефалопатия – в 1 из 100 000.

Повышение температуры до 40 градусов, местная реакция (инфильтрат) до 8 см не считается поствакцинальным осложнением.

В случае тяжелых поствакцинальных осложнений необходимо сделать отметку об этом в истории развития ребенка.

– Как прививать ребенка, если он болеет каждые 2-3 недели?

– Если это так, то нужно оставить ребенка дома на необходимый период времени, чтобы провести вакцинацию.

– Может ли прививка вызвать какое-то заболевание? Например, диабет, или спровоцировать развитие аутизма.

– В 1998 году английский ученый опубликовал исследование, что вакцинация от кори, краснухи вызывает развитие аутизма. Эту теорию опровергли в разных странах. Выявили, что прививка не играет в этом никакой роли. Выяснилось, что статья ученого была заказной от фармацевтической компании. Часто бывает так, что после прививки возникает какое-то заболевание, но оно не связано с процедурой. Просто так совпало по времени.

– О наличии вакцины от ротавируса нужно узнавать в своей поликлинике?

– Да, но в настоящий момент вакцины в поликлиниках нет, мы ждем поставки в ближайшее время. Отмечу, что есть ограничения по возрасту – вакцинацию от ротавируса нужно начать не позднее 104 дней жизни и закончить не позднее 32 недель. Если ребенок старше этого возраста, то вакцинация не проводится.

– Какие прививки в жизни ребенка самые важные?

– Нужно прививаться от всех инфекций, но есть те, которые широко распространены. Они могут быть не такими опасными, но каждая болезнь имеет процент тяжелых осложнений. Например, краснуха. Заболевание обычно протекает нетяжело, процент осложнений маленький – 0,01%, но при краснухе бывают энцефалиты. Заболевание опасно для беременных. Если женщина заболеет, может родиться ребенок с тяжелой патологией. Есть болезни, которые грозят ребенку инвалидностью или смертью. К таким относят дифтерию или столбняк.

– Ветрянкой лучше переболеть или привиться от нее?

– Ветрянка не считается опасным заболеванием, но она достаточно неприятна. Могут остаться рубцы, поэтому лучше сделать прививку. Она входит в региональный календарь, делают ее перед началом посещения детского сада, но можно и в более старшем возрасте.

– Как подготовиться к прививке?

– Ребенок должен быть абсолютно здоров. Здоровым детям перед каждой прививкой не обязательно сдавать общий анализ крови и мочи. Но лучше проконсультироваться с врачом. Перед вакцинацией ребенка обязательно осматривают, измеряют температуру.

– Можно ли за один раз сделать несколько прививок?

– Можно до трех прививок, но в разные части тела. Кстати, сейчас появились комбинированные вакцины, это очень удобно. Делать так много прививок ребенку – это стресс. Одним уколом можно привить от пяти инфекций.

– Могут ли вакцинировать ребенка без согласия родителей?

– Нет.

– Есть ли возможность наг­нать вакцинацию, если вовремя по каким-то причинам не получилось сделать прививку?

– Конечно, да. Для этого нужно проконсультироваться с врачом.

– Могут ли прививки снизить иммунитет ребенка?

– Это распространенное заблуждение. Вакцина – это ослабленный или убитый вирус. Когда антиген попадает в организм ребенка, начинает действовать иммунная система, вырабатываются антитела. То есть иммунная система не подавляется, а работает.

– Насколько эффективна вакцинация от полиомие­лита только неживой вакциной?

– В нашей стране проводят вакцинацию следующим образом. Первые две прививки делают только инактивированной, то есть неживой вакциной, а последующие три – живой. Это происходит потому, что вакцинный штамм в одном случае на миллион может выз­вать полиомиелит. Такие случаи были.

После того, как сделаны две инактивированные прививки, у ребенка уже вырабатывается иммунитет, и вакцинация живой вакциной для него не опасна.

– Как попасть на консультацию в центр вакцинопрофилактики?

– Для этого необходимо записаться по месту жительства у вашего участкового педиатра через систему «Инфоклиника» или позвонить непосредственно нам по телефону 8(4872) 48-01-42. Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39.