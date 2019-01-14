Зимняя сказка

Каждое воскресенье клуб «Мёд» приглашает насладиться лучшими предложениями от клуба, в сопровождении самой актуальной музыки, поражая ваше воображение и бросая вызов злостным будням!

Гостей ждут уникальные акции:

скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню

при заказе 3 стаканов пива — гренки в подарок

Подробности по тел.: +7 (4872)42−24−54

Стоимость: 100 р., девушкам — вход свободный.