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Зимняя сказка

Зимняя сказка

Каждое воскресенье клуб «Мёд» приглашает насладиться лучшими предложениями от клуба, в сопровождении самой актуальной музыки, поражая ваше воображение и бросая вызов злостным будням!

Гостей ждут уникальные акции:

  • скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню
  • при заказе 3 стаканов пива — гренки в подарок

Подробности по тел.: +7 (4872)42−24−54

Стоимость: 100 р., девушкам — вход свободный.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
17 января 2019, четверг
21:00
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20 января 2019, воскресенье
21:00
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24 января 2019, четверг
21:00
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