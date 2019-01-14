Зимняя сказка
Каждое воскресенье клуб «Мёд» приглашает насладиться лучшими предложениями от клуба, в сопровождении самой актуальной музыки, поражая ваше воображение и бросая вызов злостным будням!
Гостей ждут уникальные акции:
- скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню
- при заказе 3 стаканов пива — гренки в подарок
Подробности по тел.: +7 (4872)42−24−54
Стоимость: 100 р., девушкам — вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
17 января 2019, четверг
21:00
20 января 2019, воскресенье
21:00
24 января 2019, четверг
21:00
27 января 2019, воскресенье
21:00
31 января 2019, четверг
21:00