Жаркое с огурчиком
Зажигательные вечеринки с хитовой музыкой всех времён — место встреч взрослых и весёлых людей, которые хотят и могут позволить себе отдохнуть. В ночную программу входят танцы, мужское стрип-шоу, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть на полную катушку.
Гости вечеринок: gogo Sweety, Migel, David, Leon За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, Strong, PashaJet.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
5 мая 2017, пятница
21:00
6 мая 2017, суббота
21:00
12 мая 2017, пятница
21:00
19 мая 2017, пятница
21:00
26 мая 2017, пятница
21:00