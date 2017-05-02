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Жаркое с огурчиком

Жаркое с огурчиком

Зажигательные вечеринки с хитовой музыкой всех времён — место встреч взрослых и весёлых людей, которые хотят и могут позволить себе отдохнуть. В ночную программу входят танцы, мужское стрип-шоу, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть на полную катушку.

Гости вечеринок: gogo Sweety, Migel, David, Leon За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, Strong, PashaJet.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
5 мая 2017, пятница
21:00
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6 мая 2017, суббота
21:00
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12 мая 2017, пятница
21:00
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