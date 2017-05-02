Жаркое с огурчиком

Зажигательные вечеринки с хитовой музыкой всех времён — место встреч взрослых и весёлых людей, которые хотят и могут позволить себе отдохнуть. В ночную программу входят танцы, мужское стрип-шоу, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть на полную катушку.

Гости вечеринок: gogo Sweety, Migel, David, Leon За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, Strong, PashaJet.