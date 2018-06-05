Жаркие ночи – лето, солнце, мед!
Клуб «Мед» приглашает на серию летних вечеринок! У нас всегда лето, солнце, жара и мы всегда танцуем под любимые песни. Все летние хиты от резидентов клуба, все солнечные коктейли от бамренов и уютная атмосфера — все это ждет вас каждый четверг и воскресенье. Девушкам всю ночь бесплатный вход, бесплатные столики для всех.
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: 100 р., вход для девушек свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
7 июня 2018, четверг
21:00
14 июня 2018, четверг
21:00
17 июня 2018, воскресенье
21:00
21 июня 2018, четверг
21:00
24 июня 2018, воскресенье
21:00
28 июня 2018, четверг
21:00