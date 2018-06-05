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Жаркие ночи – лето, солнце, мед!

Жаркие ночи – лето, солнце, мед!

Клуб «Мед» приглашает на серию летних вечеринок! У нас всегда лето, солнце, жара и мы всегда танцуем под любимые песни. Все летние хиты от резидентов клуба, все солнечные коктейли от бамренов и уютная атмосфера — все это ждет вас каждый четверг и воскресенье. Девушкам всю ночь бесплатный вход, бесплатные столики для всех.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: 100 р., вход для девушек свободный.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
7 июня 2018, четверг
21:00
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14 июня 2018, четверг
21:00
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17 июня 2018, воскресенье
21:00
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