Жарим лёд
Устраиваем жару в клубе и топим лёд! Вечеринки с хитовой музыкой всех времён — место встреч взрослых и весёлых людей, которые хотят и могут позволить себе отдохнуть. В ночную программу входят танцы, мужское/женское стрип-шоу на сцене, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть по полной.
За вертушками — диджеи Vodoley, Maxima, MaXX, Alex Sender, Strong.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
Тел.: 8 (4872) 42-24-54
23 декабря 2016, пятница
21:00
30 декабря 2016, пятница
21:00