Устраиваем жару в клубе и топим лёд! Вечеринки с хитовой музыкой всех времён — место встреч взрослых и весёлых людей, которые хотят и могут позволить себе отдохнуть. В ночную программу входят танцы, мужское/женское стрип-шоу на сцене, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть по полной.

За вертушками — диджеи Vodoley, Maxima, MaXX, Alex Sender, Strong.