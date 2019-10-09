Все свои
В развлекательном клубе «Мёд» пройдет веселая вечеринка.
Гостей ждет много интересного:
- Самые общительные и разговорчивые ведущие
- Обоятельные и энергичные танцоры
- Самые свежие новинки от наших диджеев
- И конечно же горячительные и безумно вкусные напитки от наших барменов
- Фотограф
- Конкурсы и призы
- Раздача флаеров на бесплатный вход.
От Вас хорошее настроение и позитив, от нас только положительные эмоции!
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
10 октября 2019, четверг
21:00
13 октября 2019, воскресенье
21:00
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1100-2000 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
10 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2400 ₽