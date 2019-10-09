афиша
афиша
Регистрация
Все свои

Все свои

В развлекательном клубе «Мёд» пройдет веселая вечеринка.

Гостей ждет много интересного:

  • Самые общительные и разговорчивые ведущие
  • Обоятельные и энергичные танцоры
  • Самые свежие новинки от наших диджеев
  • И конечно же горячительные и безумно вкусные напитки от наших барменов
  • Фотограф
  • Конкурсы и призы
  • Раздача флаеров на бесплатный вход.

От Вас хорошее настроение и позитив, от нас только положительные эмоции!

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
10 октября 2019, четверг
21:00
 В календарь
 В календарь
13 октября 2019, воскресенье
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Noize MC
Купить билет
31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100-2000 ₽
Слот
Купить билет
17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ангелы на крыше
Купить билет
13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Jony
Купить билет
10 октября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.