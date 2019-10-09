В развлекательном клубе «Мёд» пройдет веселая вечеринка.

Гостей ждет много интересного:

Самые общительные и разговорчивые ведущие

Обоятельные и энергичные танцоры

Самые свежие новинки от наших диджеев

И конечно же горячительные и безумно вкусные напитки от наших барменов

Фотограф

Конкурсы и призы

Раздача флаеров на бесплатный вход.

От Вас хорошее настроение и позитив, от нас только положительные эмоции!