Все свои. Не помню значит не было

Просыпаешься утром … не дома, не один (одна), на телефоне куча пропущенных звонков и сообщений в стиле — «что вчера с тобой было», «ты где?», «зачем ты целовал (а) бармена, облил (а) водой охранника и танцевал (а) на столе!?». Знакомая ситуация? Предлагаем повторить !

По традиции: теплая атмосфера, приветливый персонал, качественная музыка на любой вкус, мягкие диваны, бар с приятными ценами и жгучие танцы каждую ночь до утра.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.

Начало в 21.00 Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: 100 р., девушкам вход свободный.