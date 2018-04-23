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90-е против 2000. Выбери свою сторону

90-е против 2000. Выбери свою сторону

В эту ночь все гости услышат лучшие хиты двух десятилетий. Мы споем вместе песни, на которых выросли, песни, в которых есть смысл и мораль. А если ты не знаешь, что такое кассета и в твоем приоритете селфи и гаджеты, мы позаботимся в этот вечер и о тебе, наш дорогой друг.


На сцене в этот вечер эксклюзивное шоу-программа.
Главный по микрофону — mc Strong.
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
28 апреля 2018, суббота
21:00
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