90-е против 2000. Выбери свою сторону
В эту ночь все гости услышат лучшие хиты двух десятилетий. Мы споем вместе песни, на которых выросли, песни, в которых есть смысл и мораль. А если ты не знаешь, что такое кассета и в твоем приоритете селфи и гаджеты, мы позаботимся в этот вечер и о тебе, наш дорогой друг.
На сцене в этот вечер эксклюзивное шоу-программа.
Главный по микрофону — mc Strong.
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
28 апреля 2018, суббота
21:00