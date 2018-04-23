90-е против 2000. Выбери свою сторону

В эту ночь все гости услышат лучшие хиты двух десятилетий. Мы споем вместе песни, на которых выросли, песни, в которых есть смысл и мораль. А если ты не знаешь, что такое кассета и в твоем приоритете селфи и гаджеты, мы позаботимся в этот вечер и о тебе, наш дорогой друг.



На сцене в этот вечер эксклюзивное шоу-программа.

Главный по микрофону — mc Strong.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet



Заказ столов по тел. 42−24−54



Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00.