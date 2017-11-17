18 ноября — танцы с участием бармена Вани Гринько (он же DJ Grinkop) и с DJ Scoop.

Ваня Гринько — бармен из Санкт-Петербурга, бренд-амбассадор рома Sailor Jerry, барменеджер Tawny Bar и единственный в своем роде алкогольный стилист. Участник и призер конкурсов: Bacardi Legacy, Negroni Challenge, Jameson Ball и многих других, а также обладатель премии Неоновый шейкер в номинации «Самый сексуальный бармен».

DJ Scoop — московский диджей, один из ведущих скретч-диджеев России. Призер таких баттлов как Reebook Street Fire, Чемпионат по скретчу NAMM 2014 и Pioneer Scratch. Играет мультижанровые миксы из хип-хопа, трэпа и мумбатона в симбиозе с трендовыми фьючер и басс-бэнгерами.

Вход свободный