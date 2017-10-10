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2пятница

2пятница

Отличное завершение рабочей недели — только лучшие танцевальные треки, от которых сердце трепещет от удовольствия, а тело не перестает двигаться.

Веселимся так, будто в жизни нет никаких проблем и забот!

На сцене — go-go Sweety/HeartBeat/Five.Zero/Strip-show Mr. David. Говорит и развлекает МC Strong.

За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, JeeN, PashaJet, Strong.

Бронь столов по телефону 42−24−54.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
13 октября 2017, пятница
21:00
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20 октября 2017, пятница
21:00
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27 октября 2017, пятница
21:00
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