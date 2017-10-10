2пятница
Отличное завершение рабочей недели — только лучшие танцевальные треки, от которых сердце трепещет от удовольствия, а тело не перестает двигаться.
Веселимся так, будто в жизни нет никаких проблем и забот!
На сцене — go-go Sweety/HeartBeat/Five.Zero/Strip-show Mr. David. Говорит и развлекает МC Strong.
За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, JeeN, PashaJet, Strong.
Бронь столов по телефону 42−24−54.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
13 октября 2017, пятница
21:00
20 октября 2017, пятница
21:00
27 октября 2017, пятница
21:00