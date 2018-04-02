Теория большого дэнса
Возьмем один культовый ночной клуб, смешаем со свежими хитами и сумасшедшими танцами для любого тебя, добавим приглашенных гостей, приправим невероятными сюрпризами и провокационными конкурсами и залить все это самыми первоклассными коктейлями! Встречайте! Теория большого дэнса в ночном клубе «Мед"
Ответственный за настроение: mc Strong.
За пультом — резиденты клуба.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 150Р., девушкам вход свободный до 23:00.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
7 апреля 2018, суббота
21:00