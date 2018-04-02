Возьмем один культовый ночной клуб, смешаем со свежими хитами и сумасшедшими танцами для любого тебя, добавим приглашенных гостей, приправим невероятными сюрпризами и провокационными конкурсами и залить все это самыми первоклассными коктейлями! Встречайте! Теория большого дэнса в ночном клубе «Мед"

Ответственный за настроение: mc Strong.

За пультом — резиденты клуба.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150Р., девушкам вход свободный до 23:00.