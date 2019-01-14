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Те самые январские танцы

Те самые январские танцы

В клубе «Мёд» ТЕ самые ТАНЦЫ! Поем и танцуем ВМЕСТЕ!
Совершайте правильные взрывы — эмоций, драйва, наслаждения и позитива. А в этом вам всегда поможет качественный и бесконечный sound ночного клуба «МЁД» Dj's Vodoley & PasHa_Jet. Ведущий ночи — Виталий Губарев. Гостей ждет эротическое шоу!

 

В январе действуют уникальные акции:

  • скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню
  • при заказе 3 стаканов пива — гренки в подарок

Подробности по тел.: +7 (4872)42−24−54

Стоимость: 150-200 р., девушкам- вход свободный до 23.00.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
18 января 2019, пятница
21:00
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25 января 2019, пятница
21:00
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