Те самые январские танцы
В клубе «Мёд» ТЕ самые ТАНЦЫ! Поем и танцуем ВМЕСТЕ!
Совершайте правильные взрывы — эмоций, драйва, наслаждения и позитива. А в этом вам всегда поможет качественный и бесконечный sound ночного клуба «МЁД» Dj's Vodoley & PasHa_Jet. Ведущий ночи — Виталий Губарев. Гостей ждет эротическое шоу!
В январе действуют уникальные акции:
- скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню
- при заказе 3 стаканов пива — гренки в подарок
Подробности по тел.: +7 (4872)42−24−54
Стоимость: 150-200 р., девушкам- вход свободный до 23.00.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
18 января 2019, пятница
21:00
25 января 2019, пятница
21:00