Танцы на льду

В «Мёде» — танцы. Если вы полны сил и отличного настроения, чтобы радоваться весь февраль на атмосферных вечеринках, то здесь вы почувствуете себя как дома. Специальные акции по меню, горячительные напитки, strip-show, go-go.

По традиции: теплая атмосфера, приветливый персонал, качественная музыка на любой вкус, мягкие диваны, бар с приятными ценами и жгучие танцы каждую ночь до утра.

За вертушками Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet.

Заказ столов по телефону 42−24−54.