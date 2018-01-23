Танцы на льду
В «Мёде» — танцы. Если вы полны сил и отличного настроения, чтобы радоваться весь февраль на атмосферных вечеринках, то здесь вы почувствуете себя как дома. Специальные акции по меню, горячительные напитки, strip-show, go-go.
По традиции: теплая атмосфера, приветливый персонал, качественная музыка на любой вкус, мягкие диваны, бар с приятными ценами и жгучие танцы каждую ночь до утра.
За вертушками Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet.
Заказ столов по телефону 42−24−54.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
1 февраля 2018, четверг
21:00
4 февраля 2018, воскресенье
21:00
8 февраля 2018, четверг
21:00
11 февраля 2018, воскресенье
21:00
22 февраля 2018, четверг
21:00
25 февраля 2018, воскресенье
21:00