Summer party time
Взрывные четверги и воскресенья на волне позитива! Ловим летнее настроение и хорошую музыку! Специальные акции по меню, горячительные и прохладительные напитки.
По традиции: теплая атмосфера, приветливый персонал, качественная музыка на любой вкус, мягкие диваны, бар с приятными ценами и жгучие танцы каждую ночь до утра.
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: 100 р., вход для девушек свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
5 июля 2018, четверг
21:00
8 июля 2018, воскресенье
21:00
12 июля 2018, четверг
21:00
15 июля 2018, воскресенье
21:00
19 июля 2018, четверг
21:00
22 июля 2018, воскресенье
21:00
26 июля 2018, четверг
21:00
29 июля 2018, воскресенье
21:00