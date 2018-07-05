Summer party time

Взрывные четверги и воскресенья на волне позитива! Ловим летнее настроение и хорошую музыку! Специальные акции по меню, горячительные и прохладительные напитки.

По традиции: теплая атмосфера, приветливый персонал, качественная музыка на любой вкус, мягкие диваны, бар с приятными ценами и жгучие танцы каждую ночь до утра.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: 100 р., вход для девушек свободный.