Радужная пятница

Брызги лета зале — каждый желающий сможет воспользоваться красками и, вспомнив уроки рисования, раскрасить соседа или просто оставить отпечаток ладони или другой части тела.

На сцене — go-go Sweety, J.I.T., HeartBeeat, MC JeeN. За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, JeeN, PashaJet.

Дресс-код — все самое яркое и цветное.

Бронь столов по телефону 42−24−54.