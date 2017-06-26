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Радужная пятница

Радужная пятница

Брызги лета зале — каждый желающий сможет воспользоваться красками и, вспомнив уроки рисования, раскрасить соседа или просто оставить отпечаток ладони или другой части тела.

На сцене — go-go Sweety, J.I.T., HeartBeeat, MC JeeN. За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, JeeN, PashaJet.

Дресс-код — все самое яркое и цветное.

Бронь столов по телефону 42−24−54.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
7 июля 2017, пятница
21:00
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14 июля 2017, пятница
21:00
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21 июля 2017, пятница
21:00
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