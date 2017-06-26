Радужная пятница
Брызги лета зале — каждый желающий сможет воспользоваться красками и, вспомнив уроки рисования, раскрасить соседа или просто оставить отпечаток ладони или другой части тела.
На сцене — go-go Sweety, J.I.T., HeartBeeat, MC JeeN. За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, JeeN, PashaJet.
Дресс-код — все самое яркое и цветное.
Бронь столов по телефону 42−24−54.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
7 июля 2017, пятница
21:00
14 июля 2017, пятница
21:00
21 июля 2017, пятница
21:00
28 июля 2017, пятница
21:00