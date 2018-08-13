Попрошу тебя ,что бы солнце пело

25 августа в клубе «Мёд» состоится большая дискотека 90-х и 00-х. Это волна вечно молодых, танцевальных хитов, которые взбудоражат всех и каждого! Для кого-то это было время веселого детства, для кого-то время взросления ! Так давайте же вместе вспомним все самое интересное из ушедшего времени!

Ведущий — Руслан Кагарманов, за вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet, Sia Sky.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: 150−200 р., девушкам вход свободный до 23.00