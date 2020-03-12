Пижамка
В Concert Hall пройдет пижамная вечеринка. Переодеться в пижаму можно будет в специальных кабинках. Гостей ждет первоклассная музыка от диджеев резидентов клуба, тематическое шоу, гоу-гоу, призы и ведущий.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
21 марта 2020, суббота
23:00
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 апреля, воскресенье 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽