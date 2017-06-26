Папарацци
Приглашаем на фото-вечеринку — будет шанс поучаствовать в конкурсе на самое веселое фото и выиграть очень необходимые в хозяйстве призы. Смешные лица, неожиданные фото и выпады удалые «на камеру». Чем смешнее, тем лучше! А также, танцы до утра под любимые хиты от резидентов клуба, конкурсы для веселых, резвых гостей и скромных наблюдателей.
За вертушками — резиденты клуба Vodoley, Maxima, PashaJet, AlexSender На сцене — срип-шоу.
Бронь столов по тел. 42−24−54.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
29 июля 2017, суббота
21:00