Приглашаем на фото-вечеринку — будет шанс поучаствовать в конкурсе на самое веселое фото и выиграть очень необходимые в хозяйстве призы. Смешные лица, неожиданные фото и выпады удалые «на камеру». Чем смешнее, тем лучше! А также, танцы до утра под любимые хиты от резидентов клуба, конкурсы для веселых, резвых гостей и скромных наблюдателей.

За вертушками — резиденты клуба Vodoley, Maxima, PashaJet, AlexSender На сцене — срип-шоу.

Бронь столов по тел. 42−24−54.