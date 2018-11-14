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Новогодние приключения Труса, Балбеса Бывалого и компании

Новогодние приключения Труса, Балбеса Бывалого и компании

Клуб «Мёд» приглашает отметить Новый год. Гостей ждет яркая шоу-программа. Ведущий вечера — Олег Кондауров. За музыку отвечают диджеи Maxima и Vodoley.

Под раздачу попадут все. Раздачу чего? — спросите вы. Приходите и увидите все сами. Такого еще не было, и, да, никто не забудет эту ночь.

Всех гостей ожидают приятные подарки, а в течение всей ночи будут разыгрываться замечательные призы.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: 1200 р. (в стоимость входит новогодний столик, шампанское и фруктовая нарезка или самогоночка с гренками и салом, шоу-программа, красочный фотоотчёт).

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
31 декабря 2018, понедельник
21:00
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