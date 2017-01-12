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Ночные движения

Ночные движения

Зажигательные вечеринки с хитовой музыкой всех времён — место встреч взрослых и весёлых людей, которые хотят и могут позволить себе отдохнуть. В ночную программу входят танцы, мужское/женское стрип-шоу, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть на полную катушку.

За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, MaXX, Alex Sender, Strong.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
Тула, улица Чапаева, 51
13 января 2017, пятница
21:00
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20 января 2017, пятница
21:00
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28 января 2017, суббота
21:00
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