Ночные движения
Зажигательные вечеринки с хитовой музыкой всех времён — место встреч взрослых и весёлых людей, которые хотят и могут позволить себе отдохнуть. В ночную программу входят танцы, мужское/женское стрип-шоу, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть на полную катушку.
За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, MaXX, Alex Sender, Strong.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
Тел.: 8 (4872) 42-24-54
13 января 2017, пятница
21:00
20 января 2017, пятница
21:00
28 января 2017, суббота
21:00