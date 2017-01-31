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Ночи защитников Отечества

Ночи защитников Отечества

В эти ночи все богатыри земли тульской успеют утолить жажду приключений, получить подарки от очаровательных девушек и закатить пир горой.

Вас ждёт праздничная шоу-программа, выступления очаровательных девушек на сцене, горячие танцы под залпы из всех музыкальных пушек.

Vodoley, Maxima, MaXX, Alex Sender, Strong.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
Тула, улица Чапаева, 51
22 февраля 2017, среда
21:00
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23 февраля 2017, четверг
21:00
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24 февраля 2017, пятница
21:00
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