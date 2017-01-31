Ночи защитников Отечества

В эти ночи все богатыри земли тульской успеют утолить жажду приключений, получить подарки от очаровательных девушек и закатить пир горой.

Вас ждёт праздничная шоу-программа, выступления очаровательных девушек на сцене, горячие танцы под залпы из всех музыкальных пушек.

Vodoley, Maxima, MaXX, Alex Sender, Strong.