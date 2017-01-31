Ночи защитников Отечества
В эти ночи все богатыри земли тульской успеют утолить жажду приключений, получить подарки от очаровательных девушек и закатить пир горой.
Вас ждёт праздничная шоу-программа, выступления очаровательных девушек на сцене, горячие танцы под залпы из всех музыкальных пушек.
Vodoley, Maxima, MaXX, Alex Sender, Strong.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
Тел.: 8 (4872) 42-24-54
22 февраля 2017, среда
21:00
23 февраля 2017, четверг
21:00
24 февраля 2017, пятница
21:00
25 февраля 2017, суббота
21:00